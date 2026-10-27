Naantali valmistelee vanhojen omakotitonttien maanvuokrasopimusten uusimista
29.10.2026 13:46:19 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin kaupunki on valmistellut vanhojen erillispientalotonttien maanvuokrasopimusten uusimista koskevia periaatteita sekä näistä tonteista tehtävien uusien vuokrasopimusten hinnoittelua. Valmistelun tavoitteena on luoda yhtenäiset ja tasapuoliset periaatteet sopimusten uusimiselle. Elinvoimajaosto käsittelee asiaa 2.11.2026.
Valmistellut uusimisperiaatteet ja hinnoittelu koskevat ennen 1.1.1989 alkaneita maanvuokrasopimuksia. Tällaisia sopimuksia on yhteensä 50 kappaletta ja ne sijoittuvat pääosin Luikkion, Sammalkallion ja Suopellon alueille. Alkuperäisissä sopimuksissa vuokra-aika on ollut 50 vuotta, ja vanhimmat niistä ovat vuodelta 1977. Sopimusten vuokra-ajat ovat päättymässä vuosina 2027–2037.
Vuosivuokrat perustuvat markkinahintatasoon
Uusimisperiaatteiden mukaan tontista tehdään sen nykyisen vuokralaisen kanssa uusi 50-vuotinen maanvuokrasopimus, jos estettä sopimuksen uusimiselle ei ole. Este voi syntyä esimerkiksi silloin, jos vuokratontti on rakennettu voimassa olevasta asemakaavasta poiketen tai tontilla olevat vuokralaisen omistamat rakennukset ovat huonokuntoisia.
Uuden maanvuokrasopimuksen ehdot vastaavat soveltuvin osin kaupungin käyttämiä yleisiä maanvuokrasopimusehtoja. Tällä pyritään varmistamaan yhdenvertainen kohtelu vuokralaisten kesken.
Nykyisten sopimusten ehdot ovat voimassa vuokra-ajan loppuun saakka.
Uusien sopimusten vuosivuokrat perustuvat käypään markkinahintatasoon, jonka arvioinnissa kaupunki hyödyntää aluehinnoittelua ja toteutuneita tonttikauppoja. Manner-Naantalin alueelle esitetään kolmea hintavyöhykettä, jotka huomioivat alueiden väliset hintaerot. Kantakaupungin alue esitetään tapauskohtaisesti hinnoiteltavaksi. Tällä alueella tehdään tarvittaessa tonttikohtainen käyvän arvon määrittely.
Aluehinnoittelu sidotaan elinkustannusindeksiin.
Vuokrien nousua lieventävät huojennus ja siirtymäaika
Vuokrat nousevat sopimusten uusimisen yhteydessä, sillä maan arvo on kasvanut vuosikymmenten aikana nopeammin kuin yleisesti vuokrien indeksoinnissa sovellettava elinkustannusindeksi. Maavuokrat nousevat keskimäärin 2,08-kertaisiksi.
Kaupunki on ehdottamassa uusiin vuokrasopimuksiin maanvuokralaisen asemaa helpottavia huojennuksia.
Vuokran perusteena käytettävää maapohjan neliöarvoa alennetaan 10 prosenttia käyvästä arvosta koko vuokrakauden ajaksi. Uuden sopimuksen viiden ensimmäisen vuokravuoden aikana vuokralainen maksaa 70 prosenttia uuden sopimuksen mukaisesta vuosivuokrasta.
Vuokralaiset saavat tiedon päätöksestä
Kaupungin elinvoimajaosto käsittelee maanvuokrasopimusten uusimista 2.11., minkä jälkeen asia siirtyy kaupunginhallituksen päätettäväksi 9.11.
Kaupunki tiedottaa kaupunginhallituksen päätöksistä suoraan niitä maanvuokralaisia, joita asia koskee. Tavoitteena on tehdä tonttikohtainen uusimispäätös vähintään puoli vuotta ennen nykyisen vuokrakauden päättymistä.
Vuokralainen voi tiedustella omaan maanvuokrasopimukseensa liittyviä tietoja sähköpostitse maankäyttöinsinööri Matti Kotiniemeltä, matti.kotiniemi@naantali.fi.
Vuokralaisella säilyy myös oikeus halutessaan lunastaa tontti itselleen. Tontin lunastus tehdään tämän hetken markkinahinnalla ja täydellä pääoma-arvolla, eli lunastuksessa ei huomioida vuokrasopimuksiin sovellettavia huojennuksia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti KotiniemimaankäyttöinsinööriNaantalin kaupunkiPuh:040 620 5494matti.kotiniemi@naantali.fi
Tuomas LindholmMaankäyttöpäällikköNaantalin kaupunkiPuh:040 630 7711tuomas.lindholm@naantali.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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