Komissio ehdottaa Frontexin vahvistamista: vahvistetaan rajavalvontaa ja palautuksia ja tehostetaan kriisinhallintaa
27.10.2026 15:37:24 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio ehdottaa Euroopan raja- ja merivartiosto Frontexin vahvistamista lisäämällä sen valmiuksia suojella ulkorajoja ja tekemällä siitä EU:n keskeisen toimijan palautuksissa.
EU on saavuttanut edistystä muuttoliikkeen alalla: laittomat rajanylitykset ovat yli puolittuneet kahden viime vuoden aikana, ja laittomien maahantulijoiden palautusaste on nyt noussut yli 30 prosenttiin. Yhteiset ulkorajamme joutuvat kuitenkin koetukselle muuttuneessa geopoliittisessa ja turvallisuusympäristössä.
Uusilla säännöillä vahvistetaan virastoa, mahdollistetaan nopeampi ja tehokkaampi toiminta sekä helpotetaan jäsenvaltioiden mahdollisuuksia hyödyntää Frontexin välineitä ja palveluja täysimääräisesti. Keskeisiä uudistuksia ovat muun muassa vahvistetut pysyvät joukot, mukaan lukien uusi eurooppalainen raja- ja palauttamisreservi, nopean toiminnan joukot kriisitilanteisiin ja uusi verkkoseurantakeskus rajoihimme kohdistuvien mahdollisten uhkien varhaista havaitsemista varten. Frontexille ehdotetaan erityistä palautusten koordinointikeskusta, joka voi auttaa kolmansista maista tapahtuvien palautusten toteuttamisessa.
Palautuksia koskevien EU:n uusien sääntöjen käytännön toteuttamiseksi komissio ehdottaa tänään myös asetusta palautusten, takaisinoton ja uudelleenkotouttamisen digitalisoimiseksi. Näin yksinkertaistetaan ja nopeutetaan palautusten hallinnointia kaikkialla EU:ssa, vähennetään hallinnollista taakkaa ja tarjotaan yksi digitaalinen rajapinta koko palautusprosessille.
Uusi Frontex-asetus
Jäsenvaltiot ovat ensisijaisesti vastuussa rajavalvonnasta ja ilman oleskelulupaa olevien henkilöiden palautuksista. Tämänpäiväisellä ehdotuksella varmistetaan, että Frontex voi auttaa jäsenmaita ennakoimaan nopeammin ja tarjoamaan niille tarvittaessa tukea. Asetuksen painopisteet:
- Yhdistetyt resurssit ja operatiiviset valmiudet: Frontex kokoaa yhteen resursseja, asiantuntemusta ja operatiivisia valmiuksia, joita yksikään jäsenvaltio ei voisi ylläpitää yksin. Komissio ehdottaa Frontexin pysyvien joukkojen kasvattamista asteittain 30 000 virkahenkilöön perustamalla uusi Euroopan raja- ja palauttamisreservi, johon kuuluu 17 000 virkahenkilöä, jotka pysyvät jäsenvaltioiden käytettävissä ja joita voidaan tarvittaessa lähettää.
- Vahvempi vastuu palautusten osalta: Frontexilla on ennakoivampi ja strategisempi rooli EU:n laajuisten palautusoperaatioiden ohjaamisessa, mikä kasvattaa merkittävästi Frontexin vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.
- Tehokas kriisinhallinta: Frontex voi auttaa havaitsemaan vaaralliset kehityskulut varhaisessa vaiheessa ja puuttumaan nopeasti hätätilanteisiin tai kriiseihin. Tämä on myös opittu tämän vuoden kriisistä Ceutassa.
Palautusten digitalisointi
Frontex-asetusta koskevan ehdotuksen ohella ja uuden palautusasetuksen astuttua voimaan 16. lokakuuta, komissio ehdottaa uutta asetusta palautus-, takaisinotto- ja uudelleenkotouttamismenettelyjen digitalisoimiseksi kaikkialla EU:ssa. Tavoitteena on nykyaikaistaa palautustapausten käsittelyä, yksinkertaistaa ja nopeuttaa hallinnollisia menettelyjä digitalisoinnin avulla, vähentää hallinnollista taakkaa ja parantaa tiedonkeruuta ja jakamista.
Taustaa
Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) on hajautettu virasto, joka on vuodesta 2005 lähtien tukenut EU:n jäsenvaltioita ja Schengenin säännöstöön osallistuvia maita EU:n ulkorajojen valvonnassa ja rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa sekä sellaisten EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten palauttamisessa, joilla ei ole oikeutta oleskella EU:ssa. Frontexilla on myös keskeinen rooli etsintä- ja pelastusoperaatioissa, sillä se tukee jäsenvaltioita ihmishenkien pelastamisessa merellä.
Tehokas Euroopan yhdennetty rajaturvallisuus ja tehokas palauttamispolitiikka ovat toisiaan vahvistavia ja keskeisiä Schengen-alueen kannalta.
"EU:n turvallisuus riippuu kyvystämme toimia yhdessä, suojella ulkorajojamme ja investoida valmiuksiin, joita tarvitsemme vastataksemme nopeasti muuttuviin uhkiin. Vahvempi Frontex, jolla on oikeat välineet ja vankka hallinto, auttaa tekemään Euroopan unionista turvallisemman, selviytymiskykyisemmän ja paremmin valmistautuneen tulevaisuuden haasteisiin.", toteaa Henna Virkkunen, teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava johtava varapuheenjohtaja.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_2260
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