Lastenvalvojien ajanvarauksen ja puhelinneuvonnan sekä tapaamispaikan puhelinnumerot muuttuvat 28.10.2026
27.10.2026 15:41:51 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella lastenvalvojien keskitetyn ajanvarauksen takaisinsoittopalvelun ja puhelinneuvonnan puhelinnumero muuttuu keskiviikkona 28.10.2026. Myös tuettujen ja valvottujen tapaamisten puhelinnumero vaihtuu.
Lastenvalvojien keskitetyn ajanvarauksen takaisinsoittopalvelu on avoinna maanantaista torstaihin kello 8-10. Puhelinnumero on 03 3116 8320.
Jos jätät yhteydenottopyynnön lastenvalvojien ajanvarauksen takaisinsoittopalveluun, sinulle soitetaan jatkossa takaisin enintään kaksi kertaa. Jos et vastaa kumpaankaan soittoyritykseen, yhteydenottopyyntö poistuu automaattisesti järjestelmästä. Tällöin sinun tulee jättää uusi takaisinsoittopyyntö. Lastenvalvojien ajanvaraukseen voi jättää myös ajanvarauspyynnön OmaPirhan kautta vahvasti tunnistautuneena.
Lastenvalvojien keskitetty puhelinneuvonta on avoinna tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 12-13. Puhelinnumero on 03 3116 8320.
Tuettujen ja valvottujen tapaamisten puhelinnumero on 03 3116 8325.
Vanhoista numeroista on soitonsiirto kuukauden ajan uuteen numeroon. Tämän jälkeen numerossa on tiedote numeron muuttumisesta. Kaikki ajantasaiset yhteystiedot voit tarkistaa pirha.fi-sivustolla.
Yhteyshenkilöt
Virtanen TeijaPalvelupäällikkö, perheoikeudelliset palvelutPuh:044 422 2024teija.virtanen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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