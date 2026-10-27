Poikkeuksellisen tulvan aiheuttamia tievaurioita ei olisi voitu estää ennalta Somerolla

Kesän voimakas rankkasade aiheutti Somerolla poikkeuksellisen tulvatilanteen, joka vaurioitti useita maanteitä. Pahimmat vahingot syntyivät Turuntiellä, jossa tie ja sen vieressä kulkeva jalankulku- ja pyöräilyväylä sortuivat kokonaan poikki. Myös Lahdentie jouduttiin sulkemaan, Hämeen Härkätien liikennettä rajoittamaan ja kantatie 52:lla havaittiin veden aiheuttamia vaurioita.

Tilanne kehittyi hyvin nopeasti. Jälkikäteen tehdyn simuloinnin mukaan veden virtaama kasvoi Turuntien kohdalla noin puolessa tunnissa arviolta 0,1 kuutiometristä noin 10 kuutiometriin sekunnissa. Kohde sijaitsee notkelmassa, ja vettä tuli lyhyessä ajassa niin paljon, että tierummun välityskyky ylittyi ja voimakas virtaus rikkoi tien rakenteet. Järvien rannoilla tulvavahingoilta kuitenkin vältyttiin.

Onni onnettomuudessa oli Someron järviketjun alapuolelle vuosi sitten valmistunut Hovirinnankosken pohjapato. Aiemmin paikalla ollut, sittemmin purettu säännöstelypato ei olisi heinäkuisen sunnuntai-illan nopeasti kehittyneessä tulvatilanteessa mahdollistanut riittävän nopeaa vedenjuoksutuksen lisäämistä. Tämän seurauksena Someron järvien rannoilla olisi voinut syntyä laajoja tulvavahinkoja. Pohjapato sen sijaan välitti suuren vesimäärän nopeasti eteenpäin nostamatta järvien vedenpintaa haitalliselle tasolle.

Teiden korjaustyöt käynnistettiin viipymättä

Vahinkojen havaitsemisen jälkeen vaarallisimmat kohdat suljettiin liikenteeltä, tieverkkoa alettiin tarkastaa ja liikennettä ohjattiin vaihtoehtoisille reiteille. Korjaustyöt käynnistettiin viipymättä. Muut suljetut tiet saatiin nopeasti avattua, ja pahiten vaurioituneen Turuntien yksi ajokaista palautettiin liikenteelle noin viikossa. Toinen ajokaista valmistui heinäkuun loppuun mennessä, uusi päällyste tehtiin elokuun alussa ja kaikki työt saatiin päätökseen elokuun lopulla. Vaurioiden korjaaminen maksoi kokonaisuudessaan noin 220 000 euroa.

Poikkeuksellista vesimäärää ei olisi voitu hallita tavallisilla tierakenteilla

Jälkikäteen voidaan kysyä, olisiko vahingot voitu estää esimerkiksi suuremmilla tierummuilla. Tässä tapauksessa veden määrä ja virtaus olivat kuitenkin niin suuria, ettei tavanomainen rumpukoon kasvattaminen olisi estänyt vahinkoja.

Vastaavan vesimäärän hallitseminen olisi edellyttänyt huomattavan mittavia rakenteita, kuten laajoja viivytysaltaita. Tällaisia ratkaisuja ei ole mahdollista rakentaa kaikkialle varmuuden vuoksi, varsinkin kun kesäiset rankkasateet ovat hyvin paikallisia ja niiden tarkkaa osumapaikkaa on mahdoton ennustaa.

Rankkasateiden arvioidaan voimistuvan ilmaston muuttuessa. Someron kaltaisia paikallisia ja nopeasti syntyviä tilanteita voi siten tulla tulevaisuudessakin vastaan eri puolilla tieverkkoa.

Kaikkia poikkeuksellisten vesimäärien aiheuttamia vahinkoja ei voida ennalta estää. Siksi varautumisessa korostuu myös kyky toimia silloin, kun jotain tapahtuu: vaarallisten kohteiden nopea tunnistaminen, liikenteen turvallisuuden varmistaminen, vaihtoehtoisista reiteistä tiedottaminen ja korjaustöiden käynnistäminen viipymättä. Somerolla liikenne saatiin palautettua nopeasti, vaikka pahimmin vaurioituneen kohteen korjaaminen kokonaan ennalleen vaati useiden viikkojen työn.

Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus