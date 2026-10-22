Maailmantähdet Santtu-Matias Rouvalista Augustin Hadelichiin konsertoivat Tampereella
28.10.2026 10:31:15 EET | Tampere Filharmonia | Tiedote
Karita Mattila, Tommi Hakala, Mikko Franck, Santtu-Matias Rouvali, Augustin Hadelich, Alena Baeva ja Waltteri Torikka saapuvat tulevina viikkoina Tampere Filharmonian vieraiksi juhlakauden konsertteihin.
Konsertit vuodenvaihteen molemmin puolin tuovat Tampere-taloon poikkeuksellisen joukon kansainvälisesti arvostettuja solisteja ja kapellimestareita. Tampere Filharmonian kanssa lavalle nousevat muun muassa oopperan maailmantähdet Karita Mattila ja Tommi Hakala, kapellimestarit Mikko Franck ja Santtu-Matias Rouvali, viulutaiteilijat Alena Baeva ja Augustin Hadelich sekä yleisön rakastama baritoni Waltteri Torikka.
Itsenäisyyspäivän alla järjestettävät Oopperagaala-konsertit 4. ja 5. joulukuuta kokoavat Tampere-taloon suomalaisen oopperakentän kärkinimet, kun Mikko Franck johtaa Tampere Filharmoniaa, solisteja Karita Mattilaa ja Tommi Hakalaa sekä Tampereen Oopperan kuoroa. Tampere Filharmonian ja Tampere-talon tuottamat konsertit juhlistavat Tampereen Oopperan 80-merkkivuotta. Konsertit päättyvät Jean Sibeliuksen Finlandiaan.
Joulukuun tunnelmallisin musiikkielämys on Tampere Filharmonian Joulukonsertti perjantaina 11. joulukuuta. Sen solistiksi saapuu yksi Suomen suosituimmista laulajista, baritoni Waltteri Torikka, jonka lämmin tulkintatyyli ja vahva lavakarisma ovat tehneet hänestä konserttiyleisöjen kestosuosikin. Konsertissa soivat suomalaisten rakastamat joulusävelmät Sylvian joululaulusta ja Jouluyö, juhlayöstä valkean joulun tunnelmiin Rekiretkineen.
Syyskauden päätöskonserteissa 17.–18. joulukuuta orkesterin kunniakapellimestari Santtu-Matias Rouvali tekee odotetun paluun Tampereelle hänelle tutun orkesterin eteen. Konserttien solistina kuullaan kansainvälisillä konserttilavoilla menestynyttä viulisti Alena Baevaa, joka tulkitsee Tšaikovskin rakastetun viulukonserton. Ohjelmassa soi myös Gustav Mahlerin monumentaalinen ensimmäinen sinfonia "Titaani".
Halls ja Hadelich uudenvuodenkonsertin tähtinä
Tampere Filharmonian vuosi 2027 käynnistyy näyttävästi lauantaina 9. tammikuuta, kun ylikapellimestari Matthew Halls johtaa uudenvuodenkonsertin. Konsertissa tamperelaisyleisö saa harvinaisen tilaisuuden seurata kansainvälisen huipputähden viulutaituruutta lähietäisyydeltä. Illan solistiksi saapuu Grammy-palkittu viulisti Augustin Hadelich, joka on yksi aikamme arvostetuimmista ja kysytyimmistä viulutaiteilijoista. Hän esiintyy säännöllisesti maailman merkittävimpien orkestereiden solistina New Yorkista Berliiniin ja Lontoosta Amsterdamiin.
Tampereella Hadelich esittää Paganinin neljännen viulukonserton, jossa viulisti loistaa näyttävässä ja teknisesti vaativassa solistiroolissa. Konsertin avaa hilpeä Alkusoitto oopperasta Figaron häät. Ohjelman kruunaa Beethovenin ikoninen viides sinfonia, yksi klassisen musiikin tunnetuimmista ja rakastetuimmista teoksista, joka on koettava konserttisalissa ainakin kerran elämässä.
– On upeaa, että konsertti Tampereella mahtui huipputähti Augustin Hadelichin kalenteriin. Nyt yleisömme ei tarvitse matkustaa maailmalle kuullakseen yhtä aikamme kysytyimmistä viulutaiteilijoista. Uudenvuoden konsertissa kuultava Paganinin neljäs viulukonsertto on solistin oma teosvalinta, ja se tuo hienosti esiin Hadelichin muusikkoudessa yhdistyvät elementit; ilmiömäisen tekniikan, syvän ilmaisukyvyn ja loisteliaan soinnin. Ei ole ihme, että häntä kutsutaan klassisen musiikin piireissä "muusikoiden muusikoksi", päättää Tampere Filharmonian intendentti Eija Oravuo.
Lisätietoja Tampere Filharmonian ohjelmistosta orkesterin konserttikalenterissa.
Lippuja konsertteihin voi ostaa Tampere-talon lipunmyynnistä, Kulttuurimyymälä Aplodista ja Lippu.fi-myyntikanavista. Nyt myynnissä ovat tämän syksyn konserttien ja Uudenvuodenkonsertin liput. Lipunmyynti ensi kevään konsertteihin alkaa torstaina 26. marraskuuta 2026 klo 9.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suvi Leinonen
Taiteellinen johtaja, Tampere-talo
p. +358 3 243 4031
sähköposti: suvi.leinonen@tampere-talo.fi
Eija OravuoIntendenttiTampere FilharmoniaPuh:+358 50 388 7133eija.oravuo@tampere.fi
Leena Mäki-SuominenViestintäasiantuntijaTampere FilharmoniaPuh:+358 50 388 7168leena.maki-suominen@tampere.fi
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Tampere Filharmonia
Tampereen kaupunginorkesteri Tampere Filharmonia on 97 muusikon huipputasoinen sinfoniaorkesteri, joka soittaa myös kamarimusiikkia, viihdettä, lastenkonsertteja, oopperaa ja balettia Suomen suurimmassa konserttisalissa Tampere-talossa. Orkesterin ylikapellimestari ja taiteellinen johtaja on Matthew Halls. tamperefilharmonia.fi
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