Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote 27.10.2026
27.10.2026 18:08:59 EET | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston tiistaina 27. lokakuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote löytyy toimialan verkkosivuilta samoin kuin esityslista.
Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Talvensaariviestintä- ja markkinointipäällikköPuh:040 758 1572hanna-kaisa.talvensaari@hel.fi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
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Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 20.10.202620.10.2026 19:33:36 EEST | Tiedote
Lautakunnan tiistaina 20. lokakuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta.
Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 20.10.202616.10.2026 12:00:55 EEST | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 20. lokakuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa seuraavat tilahankkeet: päätös osoitteeseen Ylipalontie 1 toteutettavan Paloheinän ala-asteen koulun ja päiväkoti Valkean korvaavan tilahankkeen tarveselvityksestä päätös Sibelius-lukion tarveselvityksestä päätös päiväkoti Kivikon toiminnan lakkauttamisesta 1.8.2027 alkaen lausunto Sophie Mannerheimin koulun pääkoulua varten toteutettavan perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote 6.10.20266.10.2026 19:53:18 EEST | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston tiistaina 6. lokakuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote löytyy toimialan verkkosivuilta samoin kuin esityslista. Päätöstiedote Esityslista
Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 6.10.20262.10.2026 15:24:05 EEST | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 6. lokakuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle tuodaan päätettäväksi muun muassa A1- ja A2-kielen tuntijako, oppilaaksiottoon liittyvät muutokset ja tarkennukset, aloittavan kieliryhmän koko A1- ja A2- kielissä sekä kaksikielisessä opetuksessa ja kielikylvyssä. Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
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