Oma Häme

Aluevaltuusto päätti kiinteistöomaisuuden kokoamisesta omaan yhtiöön

27.10.2026 18:14:43 EET | Oma Häme | Uutinen

Jaa

Forssassa pidettyyn kokoukseen liittyi myös aluevaltuuston kyselytunti.

Aluevaltuusto koolla Forssan kaupungintalolla 27.10.2026
Aluevaltuusto koolla Forssan kaupungintalolla 27.10.2026

Kanta-Hämeen aluevaltuusto oli tiistaina 27. lokakuuta koolla Forssan kaupungintalolla. Aluevaltuusto päätti lyhyessä kokouksessaan hyvinvointialueen kiinteistöomaisuuden kokoamisesta erilliseen yhtiöön.

Oma Häme kokoaa omistamiaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kiinteistöjä hyvinvointialueen kokonaan omistamaan Kiinteistö Oy Onestoon. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää kiinteistöomaisuuden johtamista sekä parantaa kiinteistöihin liittyvien kustannusten, investointien ja riskien hallintaa. Järjestely ei vaikuta palveluverkkoon tai hyvinvointialueen vastuuseen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä. Päätösvalta kiinteistöjen määrästä ja käyttötarkoituksesta sekä merkittävistä investoinneista säilyy hyvinvointialueella. 

Kiinteistöyhtiö muodostetaan Kiinteistö Oy Oneston pohjalle – Onesto hallinnoi tällä hetkellä Jukolan terveysasemaa. Oma Häme rahoittaa Oneston toteuttaman kiinteistöhankinnan yhtiölle myönnettävällä omistajalainalla. Aluevaltuusto valtuutti aluehallituksen päättämään lainan lopullisesta määrästä, kun siirtyvien kiinteistöjen arvot ja kustannukset ovat varmistuneet. 

Uudesta yhtiöstä on kerrottu tarkemmin tässä tiedotteessa: Oma Häme suunnittelee kiinteistöomaisuutensa kokoamista omaan yhtiöön

Aluevaltuusto hyväksyi tiistain kokouksessa myös aloittavan taseen, joka määrittelee kiinteistö-taseyksikölle siirtyvät varat, velat ja oman pääoman vuoden 2026 alun kirjanpitotietojen perusteella. Aloittava tase on osa toimitilakustannusten eriyttämistä hyvinvointialueen muusta toiminnasta. Hyvinvointialue perusti 1.1.2026 kirjanpidollisen taseyksikön, johon keskitettiin toimitilakustannukset.  

Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi kaksi valtuustoaloitteeseen annettua vastausta. Toinen koski hoivasängyn tarjoamista kotisaattohoidossa ja toinen perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden kieltämistä hyvinvointialueella. 

Aluevaltuuston 27.10.2026 kokouksen esityslista 

Kyselytunnilla käsiteltiin lukuisia aiheita 

Ennen varsinaista kokousta oli vuorossa aluevaltuuston kyselytunti. Oma Hämeen hallintosäännön mukaan valtuuston kyselytunti järjestetään sekä syys- että kevätkaudella. Valtuutetulla on oikeus esittää aluehallitukselle julkisella kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä kysymyksiä hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Kysymyksiin vastaa aluehallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Kysymykset on toimitettava kirjallisina etukäteen, eikä niistä käydä varsinaista keskustelua. 

Tiistain kyselytunnilla käsiteltiin monenlaisia aiheita. Valtuutettujen kysymykset koskivat Lifecare-potilastietojärjestelmän häiriöitä, valtakunnallisten STEA-järjestöavustusten leikkausten vaikutuksia Kanta-Hämeeseen, sosiaalihuoltolain uudistuksen vaikutuksia, perhehoidon uudistusta sekä omaishoitajien terveystarkastuksia ja vammaisten lasten kuljetuksia.

Lisäksi käsittelyssä olivat ICT-investoinnit, kustannustehokkuusarvioiden seuranta palveluverkkomuutoksissa, sote-palveluiden yhdenvertainen saavutettavuus, henkilöstön kouluttautuminen, apuvälineiden saatavuus, 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu ja Oma Hämeen henkilöstön työterveyspalvelut. 

Aluevaltuusto on seuraavan kerran koolla joulukuun 15. päivä Hämeenlinnassa. Forssan kokouksen ja kyselytunnin tallenteen voit katsoa täältä 

Avainsanat

aluevaltuustokiinteistöomaisuusforssakyselytunti

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Oma Häme

Rahapelaamisen haitat näkyvät arjessa – apua kannattaa hakea ajoissa26.10.2026 09:22:58 EET | Tiedote

Oma Häme ja kumppanit käynnistävät viikolla 44 rahapelaamisen ehkäisykampanjan. Pelihaitat voivat näkyä kasvavina pelisummina, salailuna ja taloudellisina ongelmina, jotka kuormittavat myös läheisiä. Asiantuntija Anna Kenni muistuttaa varhaisesta tunnistamisesta ja avoimesta puheeksi ottamisesta. Erityisesti lapsia ja nuoria tulee suojella pelihaitoilta rahapelimarkkinan uudistuessa 2027.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye