Aluevaltuusto päätti kiinteistöomaisuuden kokoamisesta omaan yhtiöön
27.10.2026 18:14:43 EET | Oma Häme | Uutinen
Forssassa pidettyyn kokoukseen liittyi myös aluevaltuuston kyselytunti.
Kanta-Hämeen aluevaltuusto oli tiistaina 27. lokakuuta koolla Forssan kaupungintalolla. Aluevaltuusto päätti lyhyessä kokouksessaan hyvinvointialueen kiinteistöomaisuuden kokoamisesta erilliseen yhtiöön.
Oma Häme kokoaa omistamiaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kiinteistöjä hyvinvointialueen kokonaan omistamaan Kiinteistö Oy Onestoon. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää kiinteistöomaisuuden johtamista sekä parantaa kiinteistöihin liittyvien kustannusten, investointien ja riskien hallintaa. Järjestely ei vaikuta palveluverkkoon tai hyvinvointialueen vastuuseen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä. Päätösvalta kiinteistöjen määrästä ja käyttötarkoituksesta sekä merkittävistä investoinneista säilyy hyvinvointialueella.
Kiinteistöyhtiö muodostetaan Kiinteistö Oy Oneston pohjalle – Onesto hallinnoi tällä hetkellä Jukolan terveysasemaa. Oma Häme rahoittaa Oneston toteuttaman kiinteistöhankinnan yhtiölle myönnettävällä omistajalainalla. Aluevaltuusto valtuutti aluehallituksen päättämään lainan lopullisesta määrästä, kun siirtyvien kiinteistöjen arvot ja kustannukset ovat varmistuneet.
Uudesta yhtiöstä on kerrottu tarkemmin tässä tiedotteessa: Oma Häme suunnittelee kiinteistöomaisuutensa kokoamista omaan yhtiöön
Aluevaltuusto hyväksyi tiistain kokouksessa myös aloittavan taseen, joka määrittelee kiinteistö-taseyksikölle siirtyvät varat, velat ja oman pääoman vuoden 2026 alun kirjanpitotietojen perusteella. Aloittava tase on osa toimitilakustannusten eriyttämistä hyvinvointialueen muusta toiminnasta. Hyvinvointialue perusti 1.1.2026 kirjanpidollisen taseyksikön, johon keskitettiin toimitilakustannukset.
Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi kaksi valtuustoaloitteeseen annettua vastausta. Toinen koski hoivasängyn tarjoamista kotisaattohoidossa ja toinen perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden kieltämistä hyvinvointialueella.
Aluevaltuuston 27.10.2026 kokouksen esityslista
Kyselytunnilla käsiteltiin lukuisia aiheita
Ennen varsinaista kokousta oli vuorossa aluevaltuuston kyselytunti. Oma Hämeen hallintosäännön mukaan valtuuston kyselytunti järjestetään sekä syys- että kevätkaudella. Valtuutetulla on oikeus esittää aluehallitukselle julkisella kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä kysymyksiä hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Kysymyksiin vastaa aluehallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Kysymykset on toimitettava kirjallisina etukäteen, eikä niistä käydä varsinaista keskustelua.
Tiistain kyselytunnilla käsiteltiin monenlaisia aiheita. Valtuutettujen kysymykset koskivat Lifecare-potilastietojärjestelmän häiriöitä, valtakunnallisten STEA-järjestöavustusten leikkausten vaikutuksia Kanta-Hämeeseen, sosiaalihuoltolain uudistuksen vaikutuksia, perhehoidon uudistusta sekä omaishoitajien terveystarkastuksia ja vammaisten lasten kuljetuksia.
Lisäksi käsittelyssä olivat ICT-investoinnit, kustannustehokkuusarvioiden seuranta palveluverkkomuutoksissa, sote-palveluiden yhdenvertainen saavutettavuus, henkilöstön kouluttautuminen, apuvälineiden saatavuus, 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu ja Oma Hämeen henkilöstön työterveyspalvelut.
Aluevaltuusto on seuraavan kerran koolla joulukuun 15. päivä Hämeenlinnassa. Forssan kokouksen ja kyselytunnin tallenteen voit katsoa täältä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Isosuoaluevaltuuston puheenjohtaja (kok.)Puh:0400 735 681juha.isosuo@luottamus.omahame.fi
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