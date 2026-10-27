Helsingin kielistrategiaan useita muutoksia poliittisessa käsittelyssä – Vihreät esitti useita kielenopiskelun mahdollisuuksia parantavia muutoksia

28.10.2026 09:30:13 EET | Helsingin Vihreät ry | Tiedote

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Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto teki tänään kokouksessaan useita muutoksia kielistrategiaan liittyviin päätöksiin. Kielistrategian tavoitteena on monipuolistaa koulujen kielivalikoimaa, helsinkiläislasten kielten osaamista ja tavoitella sitä, että yhä useampi lapsi opiskelee A1-kielenä muuta kuin englannin kieltä.

Reetta Vanhanen ja Maria Aarnilinna
Reetta Vanhanen ja Maria Aarnilinna Reetan kuva: Salla Merikukka, Marian kuva: Vessi Hämäläinen

Uudessa kielistrategiassa linjataan, että harvinaisempien A1-kielten valintojen lisäämiseksi vahvistetaan yhteistyötä esiopetuksen ja koulujen välillä toteuttamalla järjestelmällisesti erilaisia kielimaistiaisia ja kieliin tutustumista esiopetuksessa. Näissä kielimaistiaissa on tärkeää hyödyntää myös koulujen kieltenopettajien osaamista. Jaosto päätti myös käsittelyssään säilyttää kaksi A1-kielen tuntia ensimmäisillä luokilla, vaikka alkuperäisessä kielistrategiaesityksessä toinen tunneista olisi siirretty yläkoulun A2-opetukseen. Vihreät tuki esitystä kielen tuntien säästämisestä alkuopetuksessa.

“Tutkimustiedon mukaan kieliä opitaan varhaisessa vaiheessa, jo ennen kouluikää. Eskarilaisten tutustuttaminen kieliin ja tuntien säilyttäminen alkuopetuksessa tukevat molemmat lasten kielitaidon vahvistumista ja hyvää kielenoppimista. Helsingin vahvuus muihin kaupunkeihin verrattuna on kaksi A1-kielen tuntia kun muualla opiskellaan tyypillisesti vain yksi viikkotunti. Tästä kannattaa pitää kiinni. Jaosto pitää lisäksi tärkeänä, että myös alkuopetuksessa kielten opetusta tarjoavat nimenomaan kielten opettajat”, toteaa jaoston jäsen Maria Aarnilinna.

Käsittelyssä tehtiin muutoksia myös oman äidinkielen opiskelua koskeviin tavoitteisiin.

“Oman äidinkielen osaaminen on opiskelun ja kaikkien muidenkin kielten oppimisen pohja. Tämän vuoksi edellytämme, että jokaiselle helsinkiläiselle lapselle taataan mahdollisuus oman äidinkielen opiskeluun heti ensimmäisestä luokasta alkaen. Oman äidinkielen opiskelun varhainen aloittaminen tukee tutkitusti sekä suomen kielen kehittymistä että muiden vieraiden kielten oppimista, mikä on välttämätöntä jokaiselle peruskoulunsa Suomessa suorittavalle lapselle ja nuorelle. Lisäksi toivoimme, että monikielistä tiedotusta oman äidinkielen opetuksesta lisätään, jotta tieto oman kielen opiskelusta tavoittaa vielä päiväkodissa ja eskarissa olevien lasten vanhemmat”, kertoo Maria Aarnilinna.

Kielten tarjontaa haluttiin monipuolistaa varmistamalla, että kieliä on tarjolla jokaisessa koulussa. 

“Kielistrategiaesityksessä oli hyviä kielten monipuolisempaa opiskelua tukevia muutoksia, kuten takuu siitä, että jokainen harvinaisemman A1-kielen valitseva saa A2-kieleksi aina englannin, jottei epävarmuus englannin A2-ryhmän toteutumisesta ole este harvinaisemman kielen valinnalle. Tavoitteeksi asetettiin Vihreiden ehdotuksesta myös, että kaikki helsinkiläiset koulut tarjoaisivat vähintään kahta A1-kieltä, jotta lapsilla olisi mahdollisuuksia tehdä monipuolisia kielivalintoja”, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen.

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