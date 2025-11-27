Alkoholittomien juomien myymälä Free Spirit aloittaa maksuttomat viinitastingit eläkeläisille ja työttömille Helsingissä

"Laadukkaat alkoholittomat ovat kaikkien oikeus"

Free Spirit avaa Fabianinkadun myymälänsä ovet kahdesti viikossa maksuttomiin viinitastingeihin. Eläkeläisille suunnatut tilaisuudet järjestetään torstaiaamuisin ja työttömille suunnatut tiistaiaamuisin. Tilaisuudet alkavat ennen myymälän varsinaista aukioloaikaa.

Free Spirit on palvellut lähes kahden vuoden aikana yli 40 000 asiakasta myymälässään ja verkkokaupassaan. Asiakkaat ovat opettaneet startupille paljon muun muassa alkoholittomien juomien kuluttajista Suomessa sekä siitä, miten he kokevat tulevansa huomioiduiksi alkoholimonopolin hallitsemilla markkinoilla. Samaan aikaan kun alkoholijuomien saatavuutta on laajennettu viimeaikaisilla lakimuutoksilla, jotka mahdollistavat Alkon myymälöiden aukiolon myös sunnuntaisin ja juhlapyhinä, Free Spiritille on ollut luontevaa edistää laadukkaiden alkoholittomien vaihtoehtojen tunnettuutta ja saatavuutta.

Yrityksen perustajan ja toimitusjohtajan Jenny Rostainin mukaan mahdollisuus tutustua laadukkaisiin alkoholittomiin juomiin ja tehdä terveellisempiä valintoja ei kuitenkaan saisi olla kiinni hintalapusta.

"Haluamme, että mahdollisimman moni pääsee tutustumaan laadukkaimpiin alkoholittomiin viineihin riippumatta esimerkiksi siitä, millainen taloudellinen tilanne sillä hetkellä on. Meillä on valtava valikoima tuotteita, joita asiakkaamme voivat jo nyt maistaa myymälässämme päivittäin. – Miksi emme laajentaisi tätä mahdollisuutta järjestämällä myös maksuttomia ryhmätilaisuuksia? Tastingit lisäävät sosiaalista vuorovaikutusta ja tarjoavat irtioton arjesta, jota me kaikki tässä ajassa kaipaamme", Rostain sanoo.

Viikoittaiset tastingit tarjoavat samalla mahdollisuuden tavata muita ihmisiä ja tutustua uusiin makuelämyksiin alkoholittomuuden, gastronomian ja hyvinvoinnin teemojen parissa. Osallistuminen ei edellytä aiempaa viinituntemusta, ilmoittautumista tai ostosten tekemistä. Halutessaan osallistujat voivat myös tehdä ostoksia myymälässä 10 % alennuksella.

"Yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa ympäröivään yhteisöönsä myös pienillä, konkreettisilla teoilla. Meille tämä on luonteva tapa antaa jotain takaisin. Haluamme, että myymälämme on paikka, johon ihmiset voivat tulla myös viihtymään, oppimaan ja kohtaamaan toisiaan. Viini on kautta historiansa tuonut ihmisiä yhteen. Alkoholiton viini ei ole tässä mielessä poikkeus. Teemme päivittäin töitä makunautintojen parissa, mutta keskustelemme samalla paljon myös terveydestä ja mielen hyvinvoinnista eri-ikäisten ihmisten kanssa", Rostain jatkaa.

Maksuttomia tilaisuuksia järjestetään viikoittain jouluun asti ja mahdollisesti myös vuodenvaihteen jälkeen, mikäli suosiota riittää.

Free Spirit tarjoaa vaihtuvalla aikataululla päivätapahtumien lisäksi alkoholin käytön lopettaneille maksuttomia iltatastingeja, joiden tarkoituksena on tarjota yhteisöllinen kohtaamispaikka ja turvallinen ympäristö keskustella alkoholittomasta elämäntavasta samanhenkisessä seurassa.

Maksuttomat tapahtumat täydentävät Free Spiritin aiempaa tasting-tarjontaa. Yritys järjestää edelleen myös maksullisia, yrityksille ja yksityisryhmille räätälöityjä alkoholittomia tastingtilaisuuksia esimerkiksi pikkujouluihin ja muihin tapahtumiin. Lisätietoja yksityisistä tilaisuuksista löytyy yrityksen tasting-sivuilta.

MAKSUTTOMAT ALKOHOLITTOMAT VIINITASTINGIT:

ELÄKELÄISILLE

Torstaisin klo 10.00

Ensimmäinen tasting 5.11.2026

Muut päivämäärät: 12.11., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12. ja 17.12.

TYÖTTÖMILLE

Tiistaisin klo 10.00

Ensimmäinen tasting 3.11.2026

Muut päivämäärät: 10.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12. ja 15.12.

Paikka: Free Spirit Flagship, Fabianinkatu 31, Helsinki

Osallistuminen on maksutonta eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Paikkoja on rajoitetusti myymälän kapasiteetin mukaan. Osallistumispaikat täytetään tulojärjestyksessä. Tilaisuudet kestävät noin 1-1,5 tuntia. Myymälässä on pyörätuoliramppi.

Tilaisuus on luonnollisesti päihteetön.

Vuonna 2024 perustettu Free Spirit Drinks Oy on suomalainen alkoholittomien premium-viinien ja väkevien juomien maahantuoja, jolla on Free Spirit -niminen alkoholittomien juomien erikoismyymälä ja -verkkokauppa. Yritys palvelee kuluttajia ja HoReCa-alan ammattilaisia sekä tekee yhteistyötä Suomen johtavien gastronomian toimijoiden kanssa. Free Spirit on globaalisti toimiva ja tunnustettu alkoholittomien premium-juomien erityisasiantuntija.

Free Spiritin Helsingin myymälässä Fabianinkadulla asiakkaat voivat tutustua laajaan kansainväliseen alkoholittomien premium-juomien valikoimaan ja maistaa tuotteita päivittäin.

Free Spirit Flagship -myymälä Helsingin Fabianinkadulla on palvellut kuluttaja- ja B2B-asiakkaita vuodesta 2024. ©Free Spirit Drinks Oy

-----------------

FREE SPIRIT FLAGSHIP -myymälä:

Fabianinkatu 31, Helsinki

Yrityksen verkkosivut ja verkkokauppa:

freespiritdrink.com

Free Spirit somessa:

Instagram

LinkedIn

Facebook

LinkedIn