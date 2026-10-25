Classic palasi kotivoitolla sarjakärkeen
27.10.2026 21:14:18 EET | Fliiga | Tiedote
Classic palasi kärkeen F-liigan naisten sarjassa, kun se kaatoi illan ainoassa ottelussa kotonaan Pirkkalan Pirkat 6-1.
Pinja Koivumäki kaukaa yläkulmaan, Veera Vilenius ylivoimalla ja Natalia Pitkäkangas kentän päästä päähän -soolon kruunuksi nakuttivat Classicille 24 minuutissa kolmen maalin johdon, jota Pirkkain Elisa Virtanen pelin puolivälissä kavensi. Osuma jäi tänään kuitenkin altavastaajan ainoaksi, ja Classic komisteli lukemia ottelun viimeisellä kymmenminuuttisella. Veera Vilenius sekä Sofia Mittentag rankaisivat vastustajan kahdesta jäähystä maaleilla, ja Sofia Lahti laukoi vielä loppunumerot neljä minuuttia ennen täyttä aikaa.
Sarja jatkuu keskiviikkona Tampereella ottelulla Koovee–SBS Wirmo.
Miehissä Nokian KrP otti ensimmäisen kiinnityksen seurajoukkueiden Champions Cupin finaalipaikkaan kaatamalla kotonaan sveitsiläisen Thurgaun 4-3. Vierasottelussa Suomen mestareille riittää jatkoon voitto tai tasapeli.
Tänään Thurgau karkasi Aaro Helinin ja Janis Grafin osumilla nopeaan 0–2-johtoon, mutta yhtä vilkkaasti syntyivät isännät edelle nostaneet Adam Zubekin kavennus sekä Juuso Aholan tasoitus- ja johtomaalit. Thurgaun päävalmentaja Jukka Ruotsalaisen aikalisä pysäytti vyöryn, ja ensimmäiselle tauolle mentiin tasalukemissa 3-3 Markus Siprosen osuttua sveitsiläisille. Toisessa erässä nähtiinkin sitten enää ottelun viimeinen maali, kun KrP:n parhaana palkitun Adam Zubekin nopea laukaus yllätti Thurgaun suomalaisvahti Oskari Fäldenin. Thurgaulla oli ottelun loppuhetkillä vielä tilaisuus yrittää tasoitusta kahden minuutin ylivoimalla, mutta KrP-vahti Iiro Rantaniemi teki oikeaan paikkaan tärkeät torjunnat.
Toinen kohtaaminen odottaa keskiviikkona 4.11. Sveitsissä.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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