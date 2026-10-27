Etelä-Savoon miljoonavoitto Milli-pelistä – Eurojackpotissa perjantaina jaossa 24 miljoonaa euroa
27.10.2026 22:41:58 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten tämän viikon perjantaina tarjolla on 24 miljoonan euron potti. Illan suurimman suomalaisvoiton tarjoili Milli.
Eurojackpotin kierroksen 44/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 11, 33, 38, 42 ja 47. Tähtinumerot ovat 11 ja 12.
Arvonnan suurimmat voitot osuivat kahdelle 5+1-tulokselle. Reilun 674 000 euron voitot menivät Saksaan ja Italiaan.
5+0 osumia löytyi tällä kierroksella viisi kappaletta, ja näillä kullakin voitti hieman yli 152 000 euroa. Voitot menivät Saksaan, Norjaan, Tšekkiin, Sloveniaan ja Ruotsiin.
Suomen suurin voitto tuli yhdellä 4+2 osumalle, jolla voitti tänä iltana 4 650,00 euroa.
Tiistai-illan Milli-pelissä löytyi yksi täysosuma, jolla voitti tasan miljoona euroa. Voitto matkasi tällä kertaa Etelä-Savoon.
- Suuret onnittelut Savonlinnaan! Siellä Veikkaus-sovelluksella pelinsä sisään laittanut onnekas voittaja nappasi upean potin tämän illan Milli-arvonnassa. Toivotan tuoreen miljonäärin lämpimästi tervetulleeksi nauttimaan perinteiset voittajakahvit tänne Veikkauksen Miljonäärisalonkiin, sanoo Veikkauksen senior viestintäasiantuntija Minna Sundholm.
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 4, 14, 16, 19, 25, 37 ja lisänumero 14.
Jokeri-pelin tiistai-illan voittorivi on 8 3 8 4 4 4 5. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos. 20 000 euron voitto osui Helsingin Kannelmäen Alepassa pelattuun riviin.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Lontoo 53. Tuhannen euron arvoisia täysosumia löytyi kolme kappaletta.
Katso kaikki tulokset ja voitonjako
Milli-pelin päävoitot
Voitto, paikkakunta, päivämäärä
2 milj. euroa, Kouvola, 6.6.2026, voittajan haastattelu
1 milj. euroa, Paimio, 16.6.2025, voittajan haastattelu, voittajan haastattelu
1 milj. euroa, Pielavesi, 11.8.2025, voittajan haastattelu
1 milj. euroa, Lahti, Kangasala, Raasepori (3 osuuden porukkaa), 9.3.2026, voittajien haastattelu
1 milj. euroa, Ranua, 7.4.2026, voittajan haastattelu
1 milj. euroa, Lahti, 12.7.2026
1 milj. euroa, Rauma, 28.8.2026, voittajan haastattelu
1 milj. euroa, Pohjois-Savo, 20.9.2026
1. milj. euroa, Leppävirta 1.10.2026
1. milj. euroa, Savonlinna 27.10.2026
500 000 euroa, Tampere, 24.6.2026
500 000 euroa, Pori, 24.6.2026
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