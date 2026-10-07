Helsingin kaupunginorkesteri yhteistyöhön kahden nuoren taiteilijan kanssa
28.10.2026 11:32:14 EET | Helsingin kaupunginorkesteri | Tiedote
Helsingin kaupunginorkesteri aloittaa uuden pitkäjänteisen taiteellisen yhteistyön viulisti Lilja Haataisen ja kapellimestari Maximilian Fagerlundin kanssa. Noste-niminen kokonaisuus tukee lahjakkaiden nuorten taiteilijoiden taiteellista kasvua ja vahvistaa heidän yhteyttään orkesteriin, sen muusikoihin ja yleisöön.
Syyskaudella 2027 alkavan Noste-yhteistyön tavoitteena on rakentaa pitkäjänteinen yhteistyösuhde, jossa nuoret taiteilijat voivat kasvaa osana ammattiorkesterin yhteisöä, saada mentorointia sekä osallistua orkesterin taiteelliseen toimintaan monipuolisesti niin konserttilavalla kuin sen ulkopuolellakin.
Viulisti Lilja Haataisen (s. 2011) kanssa tehtävä yhteistyö rakentuu usean konserttikauden mittaiseksi taiteelliseksi kokonaisuudeksi, jonka aikana hän esiintyy orkesterin solistina ja soittaa orkesterin muusikoiden kanssa myös kamarimusiikkia.
“Olen todella iloinen ja kiitollinen mahdollisuudesta päästä mukaan Helsingin kaupunginorkesterin nuoreksi taiteilijaksi seuraavaksi kolmeksi kaudeksi ja kehittyä muusikkona ja taiteilijana näin hienossa seurassa! Odotan innolla tulevia solistiesiintymisiä ja kamarimusiikin soittamista upean HKO:n kanssa!” Haatainen kertoo.
Kapellimestari ja pianisti Maximilian Fagerlundille (s. 2006) Noste tarjoaa mahdollisuuksia kartuttaa kapellimestarikokemustaan, työskennellä orkesterin kanssa erilaisissa projekteissa sekä saada mentorointia uransa kehitysvaiheen tueksi.
“Olen todella otettu tästä upeasta mahdollisuudesta. Oli etuoikeus johtaa tätä fantastista orkesteria viime joulukuussa, ja odotan innolla, että saan jatkaa työskentelyä ja oppimista yhdessä muusikoiden, johdon ja Jukka-Pekan kanssa", Fagerlund sanoo.
Orkesterin ylikapellimestari Jukka-Pekka Saraste osallistuu erityisesti Fagerlundin mentorointiin. Tavoitteena on tukea nuoren kapellimestarin taiteellisen identiteetin rakentumista sekä välittää ammattiorkesterityöskentelyn kokemusta ja perinteitä uudelle sukupolvelle.
Ajatus yhteistyöstä syntyi Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden ja taiteellisen johdon omista havainnoista ja halusta rakentaa tavallista syvempi suhde kahden kiinnostavan nuoren taiteilijan kanssa.
"Kohti 150-vuotisjuhlavuottaan kulkeva Helsingin kaupunginorkesteri haluaa vaalia pitkää taiteellista perintöään ja samalla rakentaa aktiivisesti klassisen musiikin tulevaisuutta. Nosteessa keskeistä on uuden sukupolven taiteilijoiden tukeminen vaiheessa, jossa voimme olla aidosti mukana heidän taiteellisessa kehityksessään", orkesterin intendentti Jari Eskola sanoo.
Yleisölle Noste tarjoaa mahdollisuuden seurata kahden nuoren taiteilijan kehitystä usean kauden ajan. Ohjelmaan sisältyy orkesterikonserttien lisäksi kamarimusiikkia, yleisökohtaamisia sekä uusia tapoja lähestyä orkesterimusiikkia erityisesti nuorempien yleisöjen näkökulmasta.
Lisätiedot:
Helsingin kaupunginorkesteri, intendentti Jari Eskola, p. 050 465 4972, jari.eskola@hel.fi
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Lilja Haatainen
Lilja Haatainen (s. 2011) on nopeasti vakiinnuttamassa asemaansa sukupolvensa kiinnostavimpien nuorten viulistien joukossa. Häntä arvostetaan hänen musiikillisen kypsyytensä, vangitsevan lavaläsnäolonsa ja ilmeikkään sointinsa vuoksi. Haatainen rakentaa kansainvälistä uraansa esiintymällä merkittävien orkestereiden, festivaalien ja yhteistyökumppaneiden kanssa eri puolilla Eurooppaa.
Kaudella 2026/27 Haatainen tekee debyyttinsä Antwerpenin sinfoniaorkesterin, Münchenin sinfoniaorkesterin ja Pohjanmaan kamariorkesterin solistina. Hän työskentelee muun muassa Osmo Vänskän, Ross Jamie Collinsin ja Kasmir Uusituvan kanssa. Lisäksi hän esiintyy resitaalikonsertissa Verbierin festivaalilla Schloss Elmaussa. Hän on esiintynyt aiemmin Radion sinfoniaorkesterin, Sinfonia Lahden, Oulu Sinfonian, Tapiola Sinfoniettan, Suomalaisen Kamariorkesterin ja Jenaer Philharmonien solistina sekä tehnyt yhteistyötä Nicholas Collonin, Rumon Gamban, Dalia Stasevskan ja Kristian Sallisen kanssa. Viimeaikaisiin kohokohtiin kuuluvat debyytti Helsingin kaupunginorkesterin solistina Manfred Honeckin johdolla, esiintyminen Utrechtin kansainvälisellä kamarimusiikkifestivaalilla Janine Jansenin kutsusta, Sion-festivaalin avajaiskonsertti sekä konsertti Philharmonia Orchestran kanssa Mikkelin musiikkijuhlilla.
Haatainen aloitti viuluopintonsa kolmevuotiaana. Hän opiskelee Janne Malmivaaran johdolla Suomen Viuluakatemiassa. Hänen opintojaan tukevat Stretton Society, Suomen Kulttuurirahasto, Pro Musica -säätiö ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Hän soittaa 1700-luvulla rakennetulla italialaisella viululla, jonka hän on saanut käyttöönsä lainana Stretton Societyn jäseneltä.
www.harrisonparrott.com/artists/lilja-haatainen
Maximilian Fagerlund
Vuonna 2006 syntynyt kapellimestari ja pianisti Maximilian Fagerlund johti Helsingin kaupunginorkesteria ensimmäistä kertaa Suomalaisen musiikin päivän konsertissa joulukuussa 2025. Kaudella 2026–2027 hän johtaa muun muassa Jyväskylä Sinfoniaa, Seinäjoen kaupunginorkesteria ja Kymi Sinfoniettaa. Tammikuussa 2027 Fagerlund johtaa säveltäjä Ida Mobergin (1859–1947) Asiens ljus -oopperan maailmankantaesityksen Aleksanterin teatterissa Helsingissä.
Fagerlund voitti ensimmäisen palkinnon ensimmäisessä Jorma Panula Minikapu -kapellimestarikilpailussa vuonna 2024. Hän opiskelee orkesterinjohtoa Jorma Panulan johdolla sekä Sibelius-Akatemiassa Susanna Mälkin oppilaana.
Fagerlund voitti Leevi Madetoja -pianokilpailun vuonna 2025. Hän on esiintynyt pianosolistina muun muassa Oulu Sinfonian ja Turun filharmonisen orkesterin kanssa sekä saanut ohjausta Ralf Gothónilta, Matti Raekalliolta ja Sir András Schiffiltä.
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Yhteyshenkilöt
Marja Istala KumpunenViestintäpäällikköPuh:+358 50 555 3551marja.istalakumpunen@hel.fi
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Helsingin kaupunginorkesteri
Helsingin kaupunginorkesteri on vuonna 1882 perustettu 102 muusikon muodostama sinfoniaorkesteri, jonka kotisali on Helsingin Musiikkitalossa. Viikoittaisten sinfoniakonserttien ja kansainvälisten kiertueiden lisäksi orkesteri esiintyy erilaisissa kokoonpanoissa eri puolilla Helsinkiä, tarjoaa lapsille ja nuorille esiintymismahdollisuuksia sekä tavoittaa erityisryhmiä monipuolisen yleisötyön kautta. Suorat HKO Screen -verkkolähetykset tuovat konsertit kotisohville 1–2 kertaa kuussa. Orkesterin levytykset ovat saaneet lukuisia palkintoja ja keränneet muun muassa useita Grammy-ehdokkuuksia.
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