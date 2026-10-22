Anssi Kasitonnin veistos prosenttiperiaatteella Tullikamarin aukiolle Tampereella
28.10.2026 09:28:13 EET | Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo | Tiedote
Tampereen Tullikamarin perusparannukseen liittyy uusi julkinen taideteos. Monumentaalisen veistoksen tekijäksi valittiin Tullikamarin taidetyöryhmän päätöksellä kuvanveistäjä Anssi Kasitonni. Prosenttiperiaatteella toteutettu teos asennettiin paikoilleen Tullikamarin aukiolle 27.10.
Perinteisen keikka- ja tapahtumapaikka Tullikamarin perusparannus käynnistyi vuonna 2025. Yksi suurimmista muutoksista koskee Pakkahuoneen sisäänkäyntiä, joka siirrettiin Pakkahuoneenaukiolta rakennuksen vastakkaiselle itäpuolelle Tullikamarin aukiolle. Hankkeeseen liittyy myös prosenttiperiaatteella tehtävä julkinen taideteos. Anssi Kasitonni on toteuttanut uuden sisäänkäynnin yhteyteen perinteitä kunnioittavan veistoksen Ars Post Hoc Quoque Invenietur. Tosin kasitonnimaiseen tyyliin sopivasti ”kieli poskessa”.
Teoksessa kahden kerubin välistä löytyy vaakunamainen kilpi, jonka symbolit kuvaavat Tullikamarin tämänhetkistä käyttöä. Symboleja löytyy teatterille, elokuvalle, musiikille ja myös kaupankäynnille, joka viittaa rakennuksen historiaan. Kasitonnin toinen, pienempi veistos Rhytmus Candelabri löytyy Klubin sisäänkäynnin aulasta.
”Idea lähti siitä, että halusin tehdä teoksen, joka liittyisi selkeästi Tullikamarin rakennukseen ja siihen, mitä se nykyään edustaa. Kuitenkin siten, että rakennuksen toiminnan joskus muuttuessa teoksen viesti ei silti vanhenisi. Teoksen sisältö on sanottu teoksen latinankielisessä nimessä: Taidetta luodaan myös tämän jälkeen. Tampereen yliopiston latinan kielen lehtori Ville Vuolanto kääntää tarkemmin: Taidetta löytyy myös tämän (teoksen) takaa, siis Tullikamarin rakennuksesta sekä itse veistoksen kääntöpuolelta.”
Pirkanmaan Sahalahdella asuva Anssi Kasitonni (s. 1987 Vilppula) on kuvanveistäjä, muusikko ja elokuvantekijä, joka tunnetaan vahvasta käsityöläisyydestään ja tee se itse -asenteestaan. Kaikki materiaalit pronssista aaltopahviin ovat hänelle yhtä arvokkaita. Kasitonnin suosikkiaiheita ovat autot, supersankarit ja TV-sarjat. Tullikamarin barokkiset kerubit ovat hänelle uusi aluevaltaus.
Kasitonnin teoksissa näkyy hänen mieltymyksensä erilaisiin alakulttuureihin, ja hän liittää teoksiin usein taidehistoriallisia viitteitä. Humorististen teosten tarkempi tutkiminen voikin yllättää katsojan. Huumori liitettynä julkiseen taiteeseen on Suomessa harvinaista. Kasitonni on tutkinut aihetta muutaman vuoden takaisessa YAMK-opinnäytetyössään.
Anssi Kasitonni on Ars Fennica (2011) ja Below Zero Finnish Art Award (2025)
-palkintojen voittaja. Hänen julkisia teoksiaan löytyy muun muassa Helsingistä, Joensuusta ja Kangasalta.
Tampereella taiteen prosenttiperiaatetta on hyödynnetty julkisessa rakentamisessa ja perusparannuksissa jo vuosikymmeniä. Tampereen taidemuseo toimii hankkeissa taideasiantuntijana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anssi KasitonniPuh:040 525 4043kasitonni@gmail.com
Janne KauppinenAmanuenssiTampereen taidemuseo
Julkisen taiteen koordinaattori
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