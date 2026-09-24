Ikoni uudistuu – Uusi Wiklund ponnistaa sen omasta, ainutlaatuisesta historiasta
28.10.2026 10:00:03 EET | Turun Osuuskauppa | Tiedote
Wiklund on ollut osa Turun keskustaa jo vuodesta 1895. Nyt turkulaisille rakas kulma astuu uuteen aikaan. Uudistuneessa Wiklundissa kohtaavat kauppa, ruoka, hyvinvointi, palvelut, hotelli ja kaupunkielämä – saman katon alla, aivan Turun ytimessä. Turun ydinkeskustassa palvelee nyt urbaani Prisma, ja ELIXIA tuo Wiklundiin uuden hyvinvoinnin ja liikkumisen kokonaisuuden. Muut tutut palvelut löytyvät edelleen saman katon alta. Uusien palveluiden ja liiketilojen uudistuksen lisäksi myös Wiklundin brändi tuodaan tähän päivään.
Wiklundin uusi brändi kumpuaa sen omasta historiasta. Vanhaa ei toisteta, vaan tuodaan tähän päivään. Typografian ja logon inspiraatio on haettu Wiklundin historiallisesta julkisivusta, ja uusi ilme tuo yli sadan vuoden historian luontevaksi osaksi tämän päivän kaupunkielämää.
Wiklundin uudeksi tunnisteväriksi lanseerataan Turkuoosi. Wiklundille luodussa Turkuoosissa kohtaavat tutut värit, Sokoksen sininen ja Prisman vihreä.
Aina uutta. Vuodesta 1895.
Uudistuneen Wiklundin brändilupaus kiteyttää koko ajatuksen:
Aina uutta. Vuodesta 1895.
Wiklundin historia ulottuu aina vuoteen 1895, jolloin Kauppaneuvos Axel Wiklund perusti ensimmäisen rautakauppansa Turun Kauppatorin kulmalle. Wiklundin historia on täynnä uudistumista. Uudet tuotteet, ilmiöt ja tavat elää kaupunkia ovat löytäneet tiensä turkulaisten arkeen Wiklundin kautta vuosikymmenestä toiseen. Sama jatkuu nyt.
– Wiklundin vahvuus on siinä, ettei sen tarvitse keksiä itselleen tarinaa. Se on jo olemassa. Nyt tuomme sen näkyviin tavalla, joka tuntuu yhtä aikaa tutulta, uudelta ja ennen kaikkea tämän päivän Wiklundilta, Meri Hakulinen kuvailee.
Wiklundin uudistettu brändi lanseerataan kokonaisuudessaan turkulaisille vkolla 47, eli 16.-22.11.
Lisätiedot: Meri Hakulinen kehitysjohtaja, Wiklund 0400 256 881 meri.hakulinen@sok.fi
Wiklund on Turun Kauppatorin laidalla sijaitseva Turun Osuuskaupan omistama ikoninen kulma. Uudistuneella Wiklundilla toimivat tällä hetkellä Sokos, Prisma, Original Sokos Hotel Wiklund, Hesburger, Alko, Wiklundin Apteekki, ELIXIA, Walo Rooftop Bar, S-Pankki ja asiakasomistajapalvelut, Trattoria, Coffee House, suutari, ompelimo, Tapahtumatori eWent, Wauditorio ja kokousosasto Wirta. Keväällä 2027 Turun kauppahalli avautuu Wiklundin kortteliin.
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