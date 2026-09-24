Ikoni uudistuu – Uusi Wiklund ponnistaa sen omasta, ainutlaatuisesta historiasta

Wiklund on ollut osa Turun keskustaa jo vuodesta 1895. Nyt turkulaisille rakas kulma astuu uuteen aikaan. Uudistuneessa Wiklundissa kohtaavat kauppa, ruoka, hyvinvointi, palvelut, hotelli ja kaupunkielämä – saman katon alla, aivan Turun ytimessä. Turun ydinkeskustassa palvelee nyt urbaani Prisma, ja ELIXIA tuo Wiklundiin uuden hyvinvoinnin ja liikkumisen kokonaisuuden. Muut tutut palvelut löytyvät edelleen saman katon alta. Uusien palveluiden ja liiketilojen uudistuksen lisäksi myös Wiklundin brändi tuodaan tähän päivään.