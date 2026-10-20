KUTSU: Työeläkeasiat puhuttavat – miltä eläkkeiden leikkausehdotukset ja niiden seurauksista kertovat laskelmat näyttävät? Mikä on tuorein tieto eläkkeiden rahoitusnäkymistä?
3.11.2026 14:00:00 EET | Eläketurvakeskus (ETK) | Tiedote
Vaalien lähestyessä julkisuudessa on virinnyt vilkasta eläkekeskustelua. On puhuttu luottamuksen heikentymisestä, ja on myös ehdotettu muutoksia tuleviin tai nykyisiin eläkkeisiin. Eläketurvakeskuksen uudet pitkän aikavälin laskelmat valmistuivat kesällä, ja ne antavat vahvan kuvan työeläkejärjestelmän tilasta.
Tervetuloa taustainfoon Eläketurvakeskukseen kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista eläkeaiheista pienen aamupalan kera
keskiviikkona 18.11.2026 klo 9.00 - 10.45
Aamiaista on tarjolla klo 8.40 alkaen.
Aiheesta alustaa Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto. Paikalla on myös tutkimuksesta, tilastoista ja suunnittelusta vastaava johtaja Allan Paldanius ja viestintäjohtaja Tuovi Rautjoki. Aamiaiselle kutsutaan taloustoimittajia ja -vaikuttajia.
Tilaisuus järjestetään Eläketurvakeskuksen tiloissa Kalasatamassa, Tukkutorinkuja 5, K-Kampus-talossa. (Metroasemalta tai raitiovaunu 13:n pysäkiltä on matkaa reilut 100 metriä. Lähin parkkipaikka on viereisen Redin parkkihallissa.)
Ilmoittauduthan mukaan mieluusti pe 13.11. mennessä tällä Webropol-lomakkeella.
Lämpimästi tervetuloa!
Eläketurvakeskuksen viestintä
Lisätietoja:
viestintäpäällikkö Matti Lumijärvi, matti.lumijarvi (at) etk.fi tai puh. 029 411 2488
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Eläketurvakeskus (ETK)
Pensionsförvaltningen i Finland pålitligast i världen än en gång – i helhetsjämförelsen är Finland på nionde plats20.10.2026 07:01:00 EEST | Pressmeddelande
Finland fick igen de bästa poängen för pensionsförvaltningens tillförlitlighet i den internationella jämförelsen Marsh CFA Institute Global Pension Index. Finlands sammanlagda poäng ökade lite, men placeringen sjönk med ett pinnhål till nionde plats. De andra nordiska länderna klarade sig också bra i jämförelsen.
Suomen eläkehallinto jälleen maailman luotettavin – kokonaisvertailussa Suomi yhdeksäs20.10.2026 07:01:00 EEST | Tiedote
Suomi sai jälleen parhaat pisteet eläkejärjestelmän hallinnon luotettavuudesta kansainvälisessä Marsh CFA Institute Global Pension Index -vertailussa. Suomen kokonaispisteet nousivat hieman, mutta sijoitus laski yhdellä sijalla yhdeksänneksi. Myös muut Pohjoismaat pärjäsivät vertailussa hyvin.
Pensionen växer snabbast under toppåren i arbetslivet – följ din pensionstillväxt på arbetspensionsutdraget1.9.2026 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Arbetspensionen tillväxer i olika takt i olika åldrar, eftersom inkomsterna i allmänhet ökar med åldern. Femtioåringar tjänar i genomsnitt in dubbelt så mycket arbetspension på ett år som 25-åringar. Arbetspensionsutdraget visar hur mycket du har tjänat in och hjälper dig att få en uppfattning om hur stor din pension kommer att bli. Pensionens storlek beror på arbetsinkomsterna och tiden i arbetslivet.
Eläke kasvaa nopeimmin työuran huippuvuosina – seuraa omaa kertymääsi työeläkeotteelta1.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Työeläke kertyy eri tahtiin eri ikäisillä, koska ansiot yleensä kasvavat iän myötä. Viisikymppiselle kertyy vuodessa työeläkettä keskimäärin kaksinkertainen määrä 25-vuotiaaseen verrattuna. Työeläkeote näyttää oman kertymäsi ja auttaa hahmottamaan tulevaa eläkettä. Eläkkeen suuruuteen vaikuttavat työansiot ja työuran pituus.
Största delen av dem som tagit ut partiell ålderspension är nöjda med sitt val – ekonomin och hälsan är de vanligaste orsakerna till att söka27.8.2026 07:00:00 EEST | Pressmeddelande
Kring 90 procent av dem som tagit ut partiell ålderspension är nöjda med sitt val. De vanligaste orsakerna till att ta ut pensionen är att det är ekonomiskt lönsamt och att man är osäker på sin hälsa och sin återstående livstid. Pensionsskyddscentralen (PSC) har nu för första gången utrett erfarenheterna bland dem som tagit ut partiell ålderspension i en omfattande enkätundersökning.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme