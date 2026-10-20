KUTSU: Työeläkeasiat puhuttavat – miltä eläkkeiden leikkausehdotukset ja niiden seurauksista kertovat laskelmat näyttävät? Mikä on tuorein tieto eläkkeiden rahoitusnäkymistä?

Tervetuloa taustainfoon Eläketurvakeskukseen kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista eläkeaiheista pienen aamupalan kera

keskiviikkona 18.11.2026 klo 9.00 - 10.45



Aamiaista on tarjolla klo 8.40 alkaen.

Aiheesta alustaa Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto. Paikalla on myös tutkimuksesta, tilastoista ja suunnittelusta vastaava johtaja Allan Paldanius ja viestintäjohtaja Tuovi Rautjoki. Aamiaiselle kutsutaan taloustoimittajia ja -vaikuttajia.



Tilaisuus järjestetään Eläketurvakeskuksen tiloissa Kalasatamassa, Tukkutorinkuja 5, K-Kampus-talossa. (Metroasemalta tai raitiovaunu 13:n pysäkiltä on matkaa reilut 100 metriä. Lähin parkkipaikka on viereisen Redin parkkihallissa.)



Ilmoittauduthan mukaan mieluusti pe 13.11. mennessä tällä Webropol-lomakkeella.

Lämpimästi tervetuloa!

Eläketurvakeskuksen viestintä





Lisätietoja:

viestintäpäällikkö Matti Lumijärvi, matti.lumijarvi (at) etk.fi tai puh. 029 411 2488