Tutkijat YK:n ilmastokokouksessa (COP31) Turkissa – Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston asiantuntijat koottu yhteen

Seuraavat tutkijamme osallistuvat kokoukseen Turkissa:

Corinna Coupette (Aalto-yliopisto) on oikeusjärjestelmien, päätöksenteon ja kestävyysmurrosten asiantuntija, joka yhdistää tietojenkäsittelytieteen, oikeustieteen ja kompleksisten järjestelmien tutkimuksen menetelmiä selvittääkseen, miten instituutiot voivat tukea kestävää kehitystä ja kestävyysmurrosta. Coupette tarkastelee sitä, millaiset oikeudelliset instituutiot edistävät tai toisaalta vaikeuttavat kestävyysmurrosta sekä miten teknologiaa voidaan hyödyntää ratkaisujen kehittämisessä.

Paikalla ilmastokokouksessa: 9.–13.11.2026

Puhelin: +49 152 3452 6085

Sähköposti: corinna.coupette@aalto.fi

İdil Gaziulusoy (Aalto-yliopisto) on kestävän suunnittelun ja tulevaisuusajattelun asiantuntija, joka auttaa organisaatioita rakentamaan polkuja kohti muutosjoustavaa ja hiilineutraalia tulevaisuutta. Hänen tutkimuksensa yhdistää suunnittelututkimusta, kestävyystiedettä ja tulevaisuudentutkimusta. Gaziulusoyn tavoitteena on ymmärtää monimutkaisia ilmastohaasteita, kuvitella parempia tulevaisuuden vaihtoehtoja sekä muuttaa pitkän aikavälin visiot konkreettisiksi toimintamalleiksi, politiikkatoimiksi ja innovaatioiksi.

Paikalla ilmastokokouksessa: 9.–13.11.2026

Puhelin: 050 567 1137

Sähköposti: idil.gaziulusoy@aalto.fi

Tuomo Kalliokoski (Helsingin yliopisto) voi kommentoida ilmastoneuvotteluja ja COP-kokouksen ympärillä käytävää keskustelua erityisesti maankäyttösektorin ja hiilinielujen näkökulmasta. Hän toimii tutkimusjohtajana Hiilinielujen havainnointijärjestelmän kehittämishankkeessa, jossa kehitetään Suomen maankäyttösektorin hiilitaseiden seurantaa ja pyritään vähentämään hiilinieluihin ja -päästöihin liittyvää epävarmuutta. Hänen erityisosaamistaan ovat ilmastonmuutoksen hillintä, LULUCF-sektori, hiilimarkkinat ja Pariisin sopimuksen 6. artikla. Hän voi avata, miten luotettava tieto maankäyttösektorin hiilinieluista ja päästöistä tukee ilmastopolitiikkaa ja hiilimarkkinoiden kehittämistä.

Paikalla ilmastokokouksessa: 10.–14.11.2026

Puhelin: +358 504487536

Sähköposti: tuomo.kalliokoski@helsinki.fi

Matti Kuittinen, professori (Aalto-yliopisto) tutkii kestävää rakentamista. Hänen johtamansa tutkimusryhmä tutkii sitä, miten voimme rakentaa vähemmällä materiaalien ja energian kulutuksella ja pienemmillä päästöillä. Kuittisen asiantuntemus kattaa rakentamisen ilmastovaikutukset ja uusien rakentamismenetelmien ja -materiaalien tutkimuksen. Kuittinen on yksi Suomen arvostetuimmista rakennetun ympäristön visionääreistä, joka tekee itse kuten opettaa: Kuittisen oma koti Lohjalla on paljon kansainvälistäkin huomiota saanut kestävästi rakennettu minitalo Varjo.

Paikalla ilmastokokouksessa: 9.–13.11.2026

Puhelin: 050 594 7990

Sähköposti: matti.kuittinen@aalto.fi

Risto Kunelius (Helsingin yliopisto) voi kommentoida ilmastoneuvotteluja ja COP-kokouksen ympärillä käytävää keskustelua erityisesti ilmastoviestinnän ja mediajulkisuuden näkökulmasta. Hänen erityisosaamistaan ovat ilmastoviestintä, disinformaatio, tiedejournalismi sekä ilmastonmuutoksen ja ilmastopolitiikan saama mediajulkisuus. Hän voi arvioida, miten ilmastoneuvotteluista uutisoidaan ja millaista tietoa tai disinformaatiota niiden ympärillä liikkuu, sekä miten journalismi vaikuttaa siihen, millaisena ilmastonmuutos ja ilmastopolitiikka näyttäytyvät julkisessa keskustelussa.

Paikalla ilmastokokouksessa: 9.–17.11.2026

Puhelin: +358 401904085

Sähköposti: risto.kunelius@helsinki.fi

Timo Leskinen, apulaisprofessori, (Helsingin yliopisto) voi kommentoida ilmastoneuvotteluja ja COP-kokouksen ympärillä käytävää keskustelua erityisesti kiertotalouden ja kestävän teollisuuden näkökulmasta. Leskinen tuntee, miten kiertotalous tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista. Hänen erityisosaamistaan ovat kestävä biotuoteteollisuus ja kierrätysprosessit, muovijätteen vähentäminen, hiilen varastointiin soveltuvat biopohjaiset materiaalit sekä kestävä veden käyttö teollisuudessa. Hän voi avata, millaisia uusia materiaali- ja prosessiratkaisuja tarvitaan, jotta teollisuuden resurssien käyttöä voidaan tehostaa.

Paikalla ilmastokokouksessa: 9.–15.11.2026

Puhelin: +358 505112092

Sähköposti: timo.leskinen@helsinki.fi

Miloš Mladenović (Aalto-yliopisto) on liikennejärjestelmien ja kestävän kaupunkikehityksen asiantuntija, joka tutkii, miten liikkuminen, infrastruktuuri ja päätöksenteko voivat tukea ilmastonmuutoksen hillintää. Mladenović keskittyy osallistavaan ja vastuulliseen päätöksenteon prosesseihin kestävien vaihtoehtojen arvioimiseksi sekä julkisen että yksityisten toimijoiden yhteistyön kehittämiseen.

Paikalla ilmastokokouksessa: 9.–13.11.2026

Puhelin: 050 566 0974

Sähköposti: milos.mladenovic@aalto.fi

Tuukka Petäjä, professori (Helsingin yliopisto) voi kommentoida ilmastoneuvotteluja ja COP-kokouksen ympärillä käytävää keskustelua erityisesti ilmakehätutkimuksen ja ilmanlaadun näkökulmasta. Hänen erityisosaamistaan ovat aerosolit eli ilmakehän pienhiukkaset, pitkäaikaiset ilmakehämittaukset ja tutkimusinfrastruktuurit sekä laajat ilmakehä- ja ympäristöaineistot. Hän voi avata, millainen yhteys ilmastonmuutoksella ja ilmanlaadulla on toisiinsa ja miksi luotettavaa ja pitkäjänteistä mittausdataa tarvitaan ilmastopäätösten tueksi.

Paikalla ilmastokokouksessa: 9.–13.11.2026

Puhelin: +358 504155278

Sähköposti: tuukka.petaja@helsinki.fi

Annukka Santasalo-Aarnio, professori (Aalto-yliopisto) tutkii sitä, miten tulevaisuuden sähköistyvä yhteiskunta voidaan järjestää kestävästi. Santasalo-Aarnio on monitieteisessä tutkimusryhmässä tutkinut sitä, miten energian varastoinnin ongelmia ratkaisemalla voimme siirtyä vähäpäästöiseen maailmaan. Hänen laaja asiantuntemuksensa kattaa mm. energian kestävät varastointijärjestelmät, akkujen kiertotalouden ja vedyn valmistuksen ja varastoinnin.

Paikalla ilmastokokouksessa: 9.–16.11.2026

Puhelin: 050 3044 482

Sähköposti: annukka.santasalo@aalto.fi

Reetta Toivanen, professori, Suomen kestävyyspaneelin jäsen (Helsingin yliopisto) voi kommentoida ilmastoneuvotteluja ja COP-kokouksen ympärillä tapahtuvia asioita erityisesti oikeudenmukaisen siirtymän näkökulmasta. Hänen erityisosaamistaan ovat alkuperäiskansojen oikeudet, arktinen alue ja oikeudenmukainen vihreä siirtymä. Hän voi arvioida, miten COP-neuvottelujen päätökset vaikuttavat ihmisiin, yhteisöihin ja alkuperäiskansoihin sekä kenen ääni kuuluu kokouksessa.

Paikalla ilmastokokouksessa: 10.–18.11.2026

Puhelin: +358 503185281

Sähköposti: reetta.toivanen@helsinki.fi

Lisää Helsingin yliopiston asiantuntijoita, jotka voivat kommentoida YKn ilmastokokoukseen liittyviä asioita löydät täältä: YK:n ilmastokokous (COP31) | Helsingin yliopisto