Hyppää aikakoneeseen - Rosebud Books julkaisee Jussi Sydänmäen Missio-romaanin
30.10.2026 09:29:36 EET | Rosebud Oy | Tiedote
Sydänmäki pujahtaa 20-vuotiaan alteregonsa nahkoihin ja lennättää lukijan karun kauniiseen 80-luvun rokkinuoruuteen.
On vuosi 1987. Joulu lähestyy ja Juza, 20v., on taas pulassa. Uusi rakkaus polttelee ja saa nuorukaisen pulputtamaan elämänsä tarinaa. Sydänmäen rosoinen hymni lähiölle, ystävyydelle, rakkaudelle, ja tietty musiikille.
Jussi Sydänmäki (s.1967) on itähelsinkiläinen laulaja-lauluntekijä, muusikko, kirjailija ja kuvataiteilija, jonka diskografiaan kuuluu yhtye- ja soololevyineen 30 albumia. Missio on Sydänmäen kolmas julkaistu romaani.
Kirjan kanssa julkaistaan myös J. Hearthill Trinity -pitkäsoitto: "Skiffle, Baffle, Boom!", Pyros Records. Se on bändin kuudes levy ja kuultavana suoratoistopalveluissa 23.10. lähtien.
J. Hearthill Trinityn "Skiffle, Baffle, Boom!" ja "Missio" -levy & kirjajulkkaribileet: Bar Mendocino, la 21.11.2026, klo 21.00. Vapaa pääsy
Kirjan arvostelukappaleet: tuuli.peuraniemi@rosebud.fi
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Yhteyshenkilöt
Jussi SydänmäkiPuh:+358 50 5621404pyrosrecords@gmail.com
Antti KuparinenKustannuspäällikköPuh:+358 40 729 6972antti.kuparinen@gmail.com
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