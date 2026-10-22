Rosebud Oy

Hyppää aikakoneeseen - Rosebud Books julkaisee Jussi Sydänmäen Missio-romaanin

30.10.2026 09:29:36 EET | Rosebud Oy | Tiedote

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Sydänmäki pujahtaa 20-vuotiaan alteregonsa nahkoihin ja lennättää lukijan karun kauniiseen 80-luvun rokkinuoruuteen. 

Jussi Sydänmäki. Missio
Jussi Sydänmäki. Missio Graafinen suunnittelu: Tex Hänninen

On vuosi 1987. Joulu lähestyy ja Juza, 20v., on taas pulassa. Uusi rakkaus polttelee ja saa nuorukaisen pulputtamaan elämänsä tarinaa. Sydänmäen rosoinen hymni lähiölle, ystävyydelle, rakkaudelle, ja tietty musiikille.

Jussi Sydänmäki (s.1967) on itähelsinkiläinen laulaja-lauluntekijä, muusikko, kirjailija ja kuvataiteilija, jonka diskografiaan kuuluu yhtye- ja soololevyineen 30 albumia. Missio on Sydänmäen kolmas julkaistu romaani.

Kirjan kanssa julkaistaan myös J. Hearthill Trinity -pitkäsoitto: "Skiffle, Baffle, Boom!", Pyros Records. Se on bändin kuudes levy ja kuultavana suoratoistopalveluissa 23.10. lähtien. 

J. Hearthill Trinityn "Skiffle, Baffle, Boom!" ja "Missio" -levy & kirjajulkkaribileet: Bar Mendocino,  la 21.11.2026, klo 21.00. Vapaa pääsy

Kirjan arvostelukappaleet: tuuli.peuraniemi@rosebud.fi

Avainsanat

rosebud bookskaunokirjallisuusmusiikki

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Etukannen kuva: Juha Rouvinen Graafinen suunnittelu: Tex Hänninen / BunnyDuck Grafiks
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