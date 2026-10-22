Hyppää aikakoneeseen - Rosebud Books julkaisee Jussi Sydänmäen Missio-romaanin

On vuosi 1987. Joulu lähestyy ja Juza, 20v., on taas pulassa. Uusi rakkaus polttelee ja saa nuorukaisen pulputtamaan elämänsä tarinaa. Sydänmäen rosoinen hymni lähiölle, ystävyydelle, rakkaudelle, ja tietty musiikille.

Jussi Sydänmäki (s.1967) on itähelsinkiläinen laulaja-lauluntekijä, muusikko, kirjailija ja kuvataiteilija, jonka diskografiaan kuuluu yhtye- ja soololevyineen 30 albumia. Missio on Sydänmäen kolmas julkaistu romaani.

Kirjan kanssa julkaistaan myös J. Hearthill Trinity -pitkäsoitto: "Skiffle, Baffle, Boom!", Pyros Records. Se on bändin kuudes levy ja kuultavana suoratoistopalveluissa 23.10. lähtien.

J. Hearthill Trinityn "Skiffle, Baffle, Boom!" ja "Missio" -levy & kirjajulkkaribileet: Bar Mendocino, la 21.11.2026, klo 21.00. Vapaa pääsy

Kirjan arvostelukappaleet: tuuli.peuraniemi@rosebud.fi