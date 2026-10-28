Hyvinvointialueen palveluita muuttaa Tammikaivolta Silmukkatielle marraskuussa
28.10.2026 10:24:57 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Vaasan Tammikaivon alueella sijainneet Pohjanmaan hyvinvointialueen diabetesvastaanotto, lastenneuvolat, äitiys- ja ehkäisyneuvola sekä lasten kuntoutuspalvelut muuttavat osoitteeseen Silmukkatie 2.
Vaasassa Tammikaivon alueen rakennukset numero 3 ja 8 tyhjenevät marraskuun aikana kokonaan hyvinvointialueen palveluista. Muutot etenevät vaiheittain.
Osa vastaanotoista on tilapäisesti suljettu ennen muuttoa ja muuttopäivinä tai toimintaa on tilapäisesti supistettu muuttojen vuoksi. Digitaalinen ajanvaraus sekä puhelinajat toimivat normaalisti.
Tarkistathan noin kaksi vuorokautta ennen vastaanottoaikaa saamastasi tekstiviestimuistutuksesta, minne tulet vastaanotolle. Jos uusi vastaanottoaika on varattu edellisellä käynnilläsi, noudata vastaanotolla saamiasi saapumisohjeita.
Tammikaivon alueelta muuttavat yksiköt ja toiminnan aloitus osoitteessa Silmukkatie 2
|
Muuttava palvelu
|
Uusi sijainti
|
Toiminta alkaa uudessa paikassa
|
Äitiysneuvola
|
4. kerros
|
4.11.
|
Ehkäisyneuvola
|
4. kerros
|
9.11.
|
Lastenneuvola
|
4. kerros
|
13.11.
|
Lasten toimintaterapia ja puheterapia
|
5. kerros
|
6.11.
|
Lasten fysioterapia
|
4. kerros
|
6.11.
|
Lasten psykologipalvelut
|
4. kerros
|
16.11.
|
Diabetesvastaanotto
|
5. kerros
|
16.11.
|
Diabetesvastaanoton jalkahoitaja
|
5. kerros
|
12.11.
|
Botnia-projekti ja Direva-diabetesrekisteri
|
4. kerros
|
Viikolla 47
Vaasan lastenneuvola ja äitiys- ja ehkäisyneuvola
Tammikaivon lastenneuvolan ja Gerbyn lastenneuvolan nimi muuttuu muuton yhteydessä Vaasan lastenneuvolaksi. Uudet valoisat tilat ovat äitiys- ja ehkäisyneuvolan naapurissa.
- Asiakkaan kannalta ei muutu oikeastaan kuin paikka, missä tuttu henkilökunta on vastassa. Saapumiseen kannattaa kuitenkin varata aikaa, sillä käytössä on vain yksi hissi, jolla pääsee 4. kerrokseen, palveluvastaava Maria Arvila kertoo.
- 4. kerroksen hissiaulassa on ”vaunuparkki” ja siihen toivomme asiakkaiden jättävän lastenvaunut ja -rattaat. Vaatenaulakot ja paikka kengille on heti lastenneuvolan oven sisäpuolella. Meille tullessa riisutaan ulkokengät, koska pienet lapset ja vauvat saavat leikkiä ja kontata lattialla.
Neuvolan kanssa samassa kerroksessa työskentelevät myös lasten psykologit, joten uudet tilat tukevat entisestään vahvaa moniammatillista yhteistyötä.
Kausirokotuksia H-talossa ja Silmukkatiellä
Influenssa- ja koronarokotteita on aiempina vuosina annettu Tammikaivon lastenneuvolassa. Neuvolat avustavat rokotuksissa myös tänä vuonna. Kausirokotuksia annetaan sekä H-talossa Hietalahdessa että 25.11. alkaen Silmukkatiellä 4. kerroksessa.
Sijainti ja saapuminen
Silmukkatiellä sijaitseviin palveluihin pääsee edelleen kätevästi paikallisliikenne Liftin vuorolla 2. Mikäli saavut keskustan suunnasta, jää kyydistä Silmukkatiellä, eli Tammikaivosta seuraavalla pysäkillä. Myös vuorot 1 ja 4 pysähtyvät noin 500 metrin päässä Huutoniementien ja Sairaskodinkadun risteyksessä.
Rakennuksen pihaan käännytään Silmukkatieltä. Pihassa on runsaasti pysäköintipaikkoja omalla autolla saapuville asiakkaille.
Löydät uusiin vastaanottotiloihin seuraamalla hyvinvointialueen opasteita. Rakennuksen sisääntuloaulassa on myös infotiski, josta voi tarvittaessa kysyä neuvoa.
Yhteyshenkilöt
Anders EnkvistvuokrauspäällikköPuh:040 620 3530anders.enkvist@ovph.fi
Maria Arvilapalveluvastaava, lastenneuvolaPuh:040 480 1792maria.arvila@ovph.fi
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Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
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