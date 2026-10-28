Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

MTK:lta merkittävä tunnustus Pohjois-Pohjanmaalle - Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala on Vuoden Kymppi

28.10.2026 11:14:36 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote

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Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala on valittu Vuoden Kympiksi. MTK:n metsäjohtokunnan myöntämä tunnustus annetaan ansiokkaasta metsänomistajien etujen ajamisesta sekä metsänhoitoyhdistyksen jäsenten ja muiden metsänomistajien palvelemisesta. Tänä vuonna Vuoden Kympiksi tehtiin kaikkiaan 43 ehdotusta.

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan hallituksen puheenjohtaja Jari Nikunen ja johtaja Maunu Kilpivaara vastaanottivat Vuoden Kymppi -palkinnon MTK:n metsävaltuuskunnan varsinaisen kokouksen yhteydessä.
Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan hallituksen puheenjohtaja Jari Nikunen ja johtaja Maunu Kilpivaara vastaanottivat Vuoden Kymppi -palkinnon MTK:n metsävaltuuskunnan varsinaisen kokouksen yhteydessä. Juho Hämäläinen

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala on tehnyt pitkäjänteistä ja tuloksellista työtä metsänomistajien hyväksi. Vuoden Kymppi -valinnassa painoi myös yhdistyksen toiminnastaan saama myönteinen palaute, MTK:n metsäjohtokunta kommentoi palkitsemisperusteluita.

Erityisesti yhdistys on kunnostautunut maanomistajien edunvalvojana ja tukena alueen energiahankkeissa, joissa maanomistajien oikeuksien ja aseman turvaaminen vaatii aktiivista edunvalvontaa.

”Pyhä-Kala kehittää toimintaansa jatkuvasti ja osallistuu aktiivisesti erilaisiin kehittämishankkeisiin. Yhdistyksellä onkin vahva asema alueen puukaupassa. Vahvaa kokonaisuutta täydentävät onnistunut taloudenhallinta sekä aktiivinen viestintä niin edunvalvonnasta kuin metsänhoitoyhdistyksen palveluista. Tämä näkyy selkeästi myös yhdistyksen jäsenmäärässä”, Vuoden Kymppi -valintaraadin koordinaattori Juha Koivistoinen kommentoi.

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan toiminta-alue sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle. Metsänhoitoyhdistyksen historia ulottuu aina vuoteen 1934 ja pitkät perinteet näkyvät yhdistyksen toiminnassa tänäkin päivänä.

”Tunnustus lämmittää mieltä, sillä metsänhoitoyhdistyksen toiminta on ennen kaikkea kestävyyslaji. Olemme pyrkineet olemaan metsänomistajien tukena siellä, missä meitä tarvitaan, oli kyse metsänhoidosta, edunvalvonnasta tai alueelle tulevista energia- ja infrahankkeista. Samalla olemme kehittäneet toimintaamme rohkeasti myös vaikeampien vuosien jälkeen”, metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan hallituksen puheenjohtaja Jari Nikunen kommentoi.

Vuoden Kymppi on MTK:n metsäjohtokunnan vuosittain myöntämä tunnustus, jolla nostetaan esiin ansiokasta työtä metsänomistajien ja metsänomistajaorganisaation hyväksi. Palkinto jaetaan vuorovuosin erityisen asioituneelle metsänhoitoyhdistykselle tai metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilölle.

Lisätietoja:

Jari Nikunen, hallituksen puheenjohtaja Mhy Pyhä-Kala, puh. +358 50 089 0903

Maunu Kilpivaara, johtaja Mhy Pyhä-Kala, puh. +358 44 243 8275

Juha Koivistoinen, valintaraadin koordinaattori, kenttäpäällikkö MTK, puh. +358 50 407 0887

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