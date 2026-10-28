MTK:lta merkittävä tunnustus Pohjois-Pohjanmaalle - Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala on Vuoden Kymppi

Luomubarometri: Luomutuottajat uskovat tulevaisuuteen, mutta kolmannes myy luomua tavanomaisena 27.10.2026 10:38:31 EET | Tiedote

Suomalaiset luomutuottajat ovat vahvasti sitoutuneita: lähes yhdeksällä kymmenestä koko tila on luomussa, ja vain harva harkitsee luomutuotannosta luopumista. Luomubarometri 2026 osoittaa kuitenkin, että lähes kolmannes tuottajista myy ainakin osan luomutuotteistaan tavanomaisina, koska kysyntää ei ole tarpeeksi tai luomun lisäarvo ei välity hintaan. Kasvun jarruina ovat heikko kannattavuus, kasvava byrokratia ja vaikeudet saada tuotteet luomumarkkinoille.