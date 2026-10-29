Päivi Jokinen: Asukkaiden arviot Hekasta kertovat onnistumisista arjen palveluissa

Hyvä vuokranantaja tekee asumisen arjesta mahdollisimman sujuvaa. Kotona on hyvä olla, apua saa tarvittaessa ja asiat hoituvat ilman turhaa vaivannäköä. Luottamus vuokranantajaan rakentuu näistä kokemuksista, yksi kohtaaminen ja hoidettu asia kerrallaan.

Olen erityisen iloinen siitä, että asukkaidemme kokemus Hekasta on kehittynyt myönteisesti. Tyytyväisyys Hekaan vuokranantajana nousi viime vuoden 3,44:stä 3,55:een. Myös kokonaisarvio toiminnastamme ja palveluistamme parani 3,29:stä 3,40:ään. Luvut ovat rohkaisevia, mutta vielä tärkeämpää on se, millaisissa arjen tilanteissa parannukset näkyvät.

Asiointi sujuu aiempaa paremmin

Asumiseen liittyvien asioiden hoitamisen pitäisi olla asukkaalle mahdollisimman vaivatonta. Olipa kyse vikailmoituksesta, vuokranmaksusta tai yhteydenotosta isännöintiin, asioinnin pitää olla selkeää ja sujuvaa.

Tämän vuoden kyselyssä asioinnin ja asiakaspalvelun kokonaisarvio nousi 3,39:stä 3,52:een, ja kaikki asioinnin osa-alueet paranivat. Erityisesti asiakaspalveluhenkilöstömme palvelualttius (3,65) ja OmaHeka-asukassivuilla asioinnin sujuvuus (3,75) saivat aiempaa paremmat arviot. Myös tyytyväisyys isännöintiin parani kaikilla arvioiduilla osa-alueilla.

OmaHeka on noussut asukkaidemme tärkeimmäksi tiedonsaantikanavaksi. Kyselyssä sen nimesi tärkeimmäksi kanavakseen 41 prosenttia vastaajista. Kehitämme digitaalisia palveluitamme, jotta tiedon löytäminen ja asioiden hoitaminen olisi entistä helpompaa. Samalla pidämme huolta myös muista asiointitavoista, sillä asukkaiden tarpeet ja tilanteet vaihtelevat.

Erityisen iloinen olen vuokranmaksuongelmiin liittyvän asioinnin hyvästä arviosta (3,95). Taloudellisesti vaikeassa tilanteessa lämmin kohtaaminen ja oikea-aikainen apu voivat olla asukkaalle todella merkityksellisiä asioita.

Kiinteistöjen hyvä hoito näkyy asukkaiden tyytyväisyydessä

Asumisen laatuun vaikuttaa myös se, miten hyvin kodista ja sen ympäristöstä pidetään huolta.

Kiinteistöhuollon ja korjausten kokonaisarvio nousi 3,32:sta 3,44:ään ja siivouksen 3,44:stä 3,51:een. Kiinteistönhoitajien ammattitaito, vikailmoitusten hoito ja palvelualttius saivat hyvät arviot. Myönteistä kehitystä nähtiin myös esimerkiksi pihojen talvikunnossapidossa ja viheralueiden hoidossa.

Olen iloinen siitä, että henkilöstömme osaaminen ja päivittäinen työ saavat asukkailta tunnustusta. Kiinteistönhoito, siivous ja korjaukset ovat tärkeä osa asumisen laatua, ja niiden onnistuminen vaikuttaa suoraan siihen, miten asukkaat viihtyvät kodeissaan.

Asuntojen sijainti ja koko ovat edelleen Hekan vahvuuksia. Sijainti sai kyselyssä arvosanan 4,27 ja koko 4,18. Asukkaiden palautteessa korostuvatkin monet tavalliset asiat, joiden toimivuus vaikuttaa olennaisesti siihen, miten kotona viihdytään.

Palautteesta pitää syntyä myös käytännön parannuksia

Hekan uuden strategian ytimessä on helsinkiläisten toimiva asumisen arki. Tuore kysely antaa meille arvokasta tietoa siitä, missä olemme onnistuneet ja mihin meidän kannattaa seuraavaksi panostaa.

Asukkaiden kokemukset ovat tärkeä osa toiminnan kehittämistä. Niiden avulla voimme arvioida palveluidemme toimivuutta, tunnistaa parannettavia asioita ja tehdä ratkaisuja, jotka vastaavat entistä paremmin asukkaidemme tarpeisiin. Pelkkä palautteen kerääminen ei riitä, vaan sen pitää näkyä myös käytännön toiminnassa.

Tänä vuonna kyselyymme vastasi 5 383 asukasta, lähes 800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös vastausprosentti nousi 23 prosentista 27 prosenttiin. Haluan kiittää lämpimästi jokaista vastannutta! On hienoa, että näin moni asukas käytti aikaansa kokemustensa jakamiseen. Jokainen vastaus auttaa meitä muodostamaan tarkempaa kuvaa Hekan asukkaiden arjesta.

Hekalla on lähes 56 000 kotia, ja jokaisen oven takana eletään omanlaista arkea. Haluan, että asukkaamme voivat luottaa kotinsa toimivuuteen ja siihen, että heidän asioistaan huolehditaan myös silloin, jos ongelmia tulee vastaan. Siksi jatkamme asukkaidemme kuuntelemista ja kehitämme toimintaamme heidän tarpeidensa pohjalta.

Asukastyytyväisyyskysely 2026

Kysely toteutettiin 14.–27.9.2026. Siihen vastasi 5 383 asukasta, ja vastausprosentti oli 27.

Tyytyväisyys Hekaan vuokranantajana nousi arvosanasta 3,44 arvosanaan 3,55.

Tyytyväisyys Hekan toimintaan ja palveluihin nousi arvosanasta 3,29 arvosanaan 3,40.

Kiinteistöhuollon ja korjausten arvosana nousi 3,32:stä 3,44:ään, ja isännöinnin arvosana 3,14:stä 3,25:een.