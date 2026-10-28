Kulttuuriavustuksia vuodelle 2027 haetaan marraskuussa
28.10.2026 11:03:27 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupungin kulttuuriavustusten haku vuodelle 2027 on avoinna 1.–30.11.2026. Haettavana ovat kohdeavustukset ja toiminta-avustukset. Samanaikaisesti avoinna ovat ystävyyskuntarahaston avustushaku sekä Funkkis-talon työhuoneiden vuokratuki.
Kulttuuriavustuksia myönnetään taiteelliseen työskentelyyn, yksittäisiin projekteihin sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävään, yleisölle avoimeen kulttuuritoimintaan Vaasassa. Avustuksia voivat hakea vaasalaiset yksityishenkilöt, työryhmät, yhdistykset ja yhteisöt.
Aktiivista kulttuurityötä tekevät vaasalaiset yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea yksi- tai kolmivuotista toiminta-avustusta vakiintuneeseen ja jatkuvaan kulttuuritoimintaansa. Kolmivuotinen toiminta-avustus on tarkoitettu yhdistyksille, joilla on vahva kehittämistahto ja selkeä kolmen vuoden kehittämissuunnitelma.
Haku tapahtuu sähköisesti
Hakemukset jätetään hakuaikana 1.–30.11.2026 sähköisesti osoitteessa: https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/26.
Huomioithan, että vaikka avustusta haetaan vuodelle 2027, sähköisessä järjestelmässä valitaan vuosi 2026, koska hakuaika sijoittuu vuodelle 2026.
Sähköisen hakemuksen täyttämiseen saa apua myös Kansalaisinfosta (puh. 06 325 1550) sekä Vähänkyrön yhteispalvelupisteestä (puh. 06 325 8400).
Ystävyyskuntarahaston avustuksia kulttuuri- ja liikuntayhteistyöhön
Marraskuussa on haettavana myös ystävyyskuntarahaston avustus, jolla tuetaan Vaasan ja Uumajan välistä kulttuuri- ja liikuntayhteistyötä. Avustusta voivat hakea Vaasaan rekisteröidyt liikuntayhdistykset sekä vaasalaiset taide- ja kulttuurialan työryhmät ja yhteisöt. Tuen tavoitteena on edistää kaupunkien välistä vaihtoa sekä yhteisiä hankkeita.
Kulttuuritoimijat voivat hakea marraskuun haun yhteydessä myös tukea Funkkis-talon työhuoneiden vuokriin vuodelle 2027.
Ystävyyskuntarahaston hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/0CC89DE1F02F9A44.
Vuokratukea haetaan sähköisellä lomakkeella:
https://link.webropolsurveys.com/S/35D01C2FD54A3540.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kulttuuripäällikkö Jenni Niemi, kulttuuri- ja kirjastopalvelut, p. +358406289347, jenni.niemi@vaasa.fi
Linkit
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