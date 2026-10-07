Puutarhaliitto varoittaa: Liian aikainen talvisuojaus voi vahingoittaa kasveja – marraskuussa kannattaa seurata maan jäätymistä
3.11.2026 09:00:00 EET | Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry | Tiedote
Marraskuun saapuessa moni puutarhaharrastaja valmistautuu suojaamaan kasvejaan talven pakkasilta. Liian aikainen suojaaminen voi kuitenkin aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Puutarhaliitto muistuttaa, että erityisesti maan kosteus, lämpötilojen vaihtelut ja talvisuojausten oikea ajoitus vaikuttavat kasvien talvehtimiseen. Ensimmäiset yöpakkaset eivät vielä tarkoita, että kaikki kasvit tarvitsevat suojaa.
Puutarhaliiton mukaan liian aikaisin asetetut paksut talvisuojaukset voivat pitää kasvualustan tarpeettoman lämpimänä ja kosteana. Erityisesti huonosti vettä läpäisevässä maassa kosteus voi lisätä kasvien talvivaurioiden riskiä. – Moni ajattelee, että mitä aikaisemmin kasvit suojataan, sitä paremmin ne selviävät talvesta. Todellisuudessa liian aikainen suojaaminen voi olla kasveille haitallisempaa kuin ensimmäiset kevyet pakkaset.
Talvisuojauksessa oikea ajoitus on usein tärkeämpää kuin suojauksen määrä, sanoo Puutarhaliiton toiminnanjohtaja Saara Hyttinen. Maa saa jäähtyä ennen talvisuojausta.
Kasvien talveen valmistautuminen alkaa jo syksyllä päivän lyhentyessä ja lämpötilojen laskiessa. Monet monivuotiset kasvit tarvitsevat luonnollisen viilenemisjakson, jonka aikana niiden kasvu päättyy ja talvenkestävyys kehittyy.
Paksuja juuristoalueen talvisuojauksia ei yleensä kannata levittää ennen kuin maan pinta on alkanut jäätyä. Esimerkiksi jaloruusut, arat perennat ja muut talvenarat kasvit voivat hyötyä talvisuojauksesta, mutta suojaustapa ja ajankohta riippuvat kasvista sekä kasvupaikan olosuhteista.
– Puutarhassa kannattaa seurata kalenterin sijaan sääolosuhteita. Suomessa talvi alkaa eri aikaan maan eri osissa. Etelä-Suomessa maa voi pysyä sulana pitkälle marraskuuhun, kun taas pohjoisessa talvisuojaukset voivat olla jo ajankohtaisia, Hyttinen muistuttaa.
Liiallinen kosteus voi olla pakkastakin suurempi ongelma.
Talvehtimisen onnistumiseen vaikuttaa pakkasen lisäksi kasvualustan kosteus. Jos kasvin juuristo joutuu olemaan pitkään märässä ja huonosti ilmastoituvassa maassa, juuriston vaurioitumisen riski kasvaa.Erityisesti leutoina ja sateisina syksyinä on tärkeää huolehtia siitä, ettei vesi jää seisomaan kasvien juuristoalueelle.
Puutarhaliitto muistuttaa, ettei kaikkia kasveja tarvitse suojata. Monet Suomessa menestyvät perennat, pensaat ja puut ovat sopeutuneet talviolosuhteisiin ja selviävät ilman erillistä talvisuojausta. Liiallinen suojaaminen voi pahimmillaan heikentää kasvien talvehtimisolosuhteita.
Havut ja ikivihreät kasvit tarvitsevat erilaista suojaa
Kaikki talvisuojaukset eivät ole samanlaisia. Havukasvien ja muiden ikivihreiden kasvien kohdalla merkittävä riski liittyy kevättalven auringonpaisteeseen ja kuivumiseen. Kun aurinko lämmittää neulasia ja lehtiä, kasvi voi haihduttaa vettä, vaikka jäätyneestä maasta ei vielä saada korvaavaa kosteutta. Tämän vuoksi esimerkiksi nuoria tuijia ja alppiruusuja voidaan joutua suojaamaan kevättalven auringolta varjostusverkoilla.
Varjostussuojien tarkoituksena ei ole lämmittää kasvia vaan vähentää auringon ja tuulen aiheuttamaa kuivumista. – On tärkeää erottaa toisistaan pakkassuojaus, juuriston suojaaminen ja kevätauringolta suojaaminen. Kaikilla niillä on oma tarkoituksensa, eikä sama suojaustapa sovi kaikille kasveille, Hyttinen kertoo.
Myös syksyn lehdet voivat suojata kasveja
Puutarhaliitto kannustaa hyödyntämään puutarhan omia luonnonmateriaaleja. Pudonneet lehdet voivat muodostaa kasvualustalle suojaavan kerroksen, joka tasaa maan lämpötilan vaihteluita ja lisää maaperän eloperäistä ainesta. Lehtiä voidaan jättää esimerkiksi pensaiden alle ja perenna-alueille. Paksuja, märkiä lehtikasoja ei kuitenkaan kannata kerätä suoraan arkojen kasvien tyville, sillä ne voivat lisätä liiallista kosteutta. Myös perennojen kuivuneet varret ja siemenkodat kannattaa mahdollisuuksien mukaan jättää talveksi paikoilleen. Ne tarjoavat suojaa talvehtiville hyönteisille ja ravintoa linnuille.
– Puutarhan ei tarvitse olla syksyllä täydellisen siisti. Luonnonmukaisuus ja hallittu hoitamattomuus voivat olla puutarhan hyvinvoinnin kannalta erittäin hyödyllisiä. Samalla edistämme luonnon monimuotoisuutta omassa lähiympäristössämme, Hyttinen sanoo.
Puutarhaliiton viisi vinkkiä marraskuun talvisuojauksiin
- Seuraa säätilaa, älä pelkästään kalenteria. Talvisuojausten ajankohta riippuu paikallisista olosuhteista. Ensimmäiset yöpakkaset eivät vielä tarkoita, että kaikki kasvit tarvitsevat suojaa.
- Anna maan jäähtyä ennen paksuja juuristosuojauksia. Talvenarkojen kasvien juuristoa suojaavat materiaalit kannattaa yleensä lisätä vasta maan pinnan alettua jäätyä.
- Vältä liiallista kosteutta. Huolehdi, ettei vesi jää seisomaan kasvien juuristoalueille. Älä peitä kasvien tyviä tiiviillä, kosteutta keräävillä materiaaleilla.
- Tunnista kasvien erilaiset suojaustarpeet. Jaloruusut, arat perennat ja nuoret ikivihreät kasvit tarvitsevat erilaisia suojausmenetelmiä. Kaikkia kasveja ei tarvitse suojata.
- Hyödynnä puutarhan luonnollisia suojamateriaaleja. Kuivat lehdet ja havut voivat toimia hyvinä suojamateriaaleina. Käytä niitä kuitenkin harkiten ja kasvien tarpeiden mukaan.
Hyvin talvehtiva puutarha alkaa oikeista valinnoista
Puutarhaliitto muistuttaa, että kasvien talvehtimiseen vaikuttavat jo kasvukauden aikana tehdyt ratkaisut. Oikea kasvupaikka, sopiva kasvualusta, hyvä vedenläpäisevyys ja kasvilajin talvenkestävyys ovat onnistuneen talvehtimisen perusta. Talvisuojauksilla voidaan auttaa arkoja kasveja selviytymään haastavista olosuhteista, mutta niillä ei voida korjata kaikkia kasvupaikkaan liittyviä ongelmia.
– Puutarhanhoidossa kannattaa luottaa myös luonnon omaan rytmiin. Kaikkea ei tarvitse tehdä varmuuden vuoksi. Kun tunnemme kasvien tarpeet ja ymmärrämme vuodenaikojen vaikutukset, voimme välttää turhaa työtä ja auttaa puutarhaa voimaan paremmin. Joskus vähemmän on enemmän, Hyttinen kiteyttää.
Yhteyshenkilöt
Saara HyttinenPuutarhaliitto ryPuh:050 309 8382saara.hyttinen@puutarhaliitto.fi
Kuvat
Puutarhaliitto ry
Puutarhaliitto ry on vuonna 1925 perustettu valtakunnallinen aatteellinen yhdistys, joka edistää puutarhaharrastusta, kestävää kehitystä ja suomalaisten hyvinvointia puutarhanhoidon keinoin. Liitto toimii puutarhayhdistysten yhteistyöelimenä, julkaisee Kotipuutarha-lehteä ja järjestää muun muassa valtakunnallisen Avoimet Puutarhat -tapahtuman
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry
Puutarhaa ei kannata siivota liian puhtaaksi – nämä työt ehtii tehdä vielä lokakuussa7.10.2026 11:22:42 EEST | Tiedote
Puutarhakausi ei pääty ensimmäisiin viileisiin öihin. Lokakuussa puutarhassa ehtii vielä istuttaa, suojata kasveja, kerätä viimeistä satoa ja valmistautua talveen. Kaikkea ei kuitenkaan kannata siivota pois: lehdet, perennojen varret ja kuihtuneet kukinnot ovat hyödyksi niin maaperälle kuin puutarhan monimuotoisuudellekin. Lokakuussa katse kääntyy jo kohti talvea, mutta puutarhurilla riittää edelleen tehtävää. Moni syystyö kannattaa tehdä juuri nyt ennen maan jäätymistä ja pysyvän lumen tuloa. – Puutarhaa ei tarvitse laittaa syksyllä liian siistiksi. Luonnon kannalta pieni hallittu epäjärjestys on jopa hyvä asia. Pudonneet lehdet, kuivuneet perennanvarret ja siemenkodat tarjoavat suojaa ja ravintoa puutarhan eliöille ja suojaavat samalla maata talven aikana, sanoo Puutarhaliiton toiminnanjohtaja Saara Hyttinen.
Välkommen till höstträdgårdarna nästa söndag!14.9.2026 10:11:53 EEST | Pressmeddelande
Finlands Trädgårdsförbund rf och dess samarbetspartners inbjuder entusiaster att utforska de öppna höstträdgårdarna söndagen den 20 september kl. 15.00 till 20.00. Du kan utforska platserna i förväg på Öppna Trädgårdars webbplats.
Tervetuloa syyspuutarhoihin ensi sunnuntaina14.9.2026 10:11:53 EEST | Tiedote
Puutarhaliitto ry yhteistyökumppaneineen kutsuu harrastajia sunnuntaina 20. 9. klo 15.00 – 20.00 tutustumaan avoimiin syyspuutarhoihin. Kohteisiin voi tutustua jo ennakkoon Avoimet Puutarhat -nettisivuilla.
Höstträdgårdar öppnar 20 september8.9.2026 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Finlands Trädgårdsförening och dess samarbetspartners inbjuder dig att utforska de öppna höstträdgårdarna söndagen den 20 september kl. 15.00 till 20. De öppna trädgårdarna lyser då i höstfärger och vinterskörden skördas. När kvällen faller tänds många lampor i trädgårdarna för att skapa en speciell atmosfär i höstens färger.
Puutarhojen syyssatoa ja tunnelmia 20. syyskuuta8.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Puutarhaliitto ry yhteistyökumppaneineen kutsuu tutustumaan avoimiin syyspuutarhoihin sunnuntaina 20. 9. Avoimet Puutarhat hehkuvat silloin syksyn väreissä, satoa korjataan talven varalle, ja monessa puutarhassa syttyvät lukuisat valot luomaan erityistä tunnelmaa ruskan väreissä
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme