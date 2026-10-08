Logomossa tapahtuu joka viikonloppu jouluun asti – yli 40 keikkaa, konserttia ja show'ta

Logomon loppuvuosi tarjoaa musiikkia laidasta laitaan, naurua, näyttäviä show-elämyksiä ja joulun tunnelmaa. Lavalla nähdään niin kotimaisia eturivin artisteja, kansainvälisiä vieraita kuin uransa merkkipaaluja juhlistavia yhtyeitä.

Juhlavuosia riittääkin: Miljoonasade juhlii 40-vuotista taivaltaan, Peer Günt 50 vuottaan, Von Hertzen Brothers 25-vuotista uraansa ja Asa 20-vuotista taivaltaan. Anssi Kela puolestaan juhlistaa Nummela-albuminsa 25-vuotista historiaa.

Loppuvuoden artistikattaukseen kuuluvat muun muassa Jenni Vartiainen, Apulanta, Vesala, Saimaa, Cledos, Jepa Lambert ja Turmion Kätilöt. Huumorista ja pikkujoulutunnelmasta vastaavat esimerkiksi Sami Hedberg, Jarkko Tamminen sekä lukuisat muut stand up- ja show-esitykset.

Myös yleisö on löytänyt loppuvuoden tapahtumat. Teatron Helmi Marleenan lokakuun lopun keikka on jo loppuunmyyty, ja viimeisiä lippuja viedään myös Miljoonasateen juhlakonserttiin, Vesterinen Yhtyeineen ja Komiat -pikkujouluiltaan sekä joulukuun Alice – Amazing Circus Show'hun ja Pähkinänsärkijään.

– On hienoa nähdä, miten monipuolisesti ihmiset löytävät Logomon tapahtumat. Yhtenä iltana talo täyttyy rockyleisöstä, seuraavana stand upin ystävistä ja kolmantena koko perheistä. Meille on tärkeää, että Logomoon tullaan paitsi katsomaan esityksiä myös viettämään aikaa yhdessä. Parhaimmillaan ilta alkaa hyvän ruoan äärellä ja jatkuu pitkälle keikan jälkeen, kertoo Logomon toimitusjohtaja Mikko Manninen.

Elämyksiä myös lautasella – Idän pikajuna hurmaa loppuvuoden

Logomon immersiivisessä MOVE·5D-elämystilassa matkataan tänä syksynä 1930-luvun ylellisen Idän pikajunan kyydissä. Idän pikajuna – Dinner in Motion yhdistää kahdeksan

ruokalajin illallisen, upeat visuaaliset elämykset ja tarinallisen junamatkan Lontoosta Istanbuliin.

Elämysillallinen on kiinnostanut yleisöä, ja suurin osa loppuvuoden kattauksista on jo täynnä. Vielä on kuitenkin mahdollista varata oma yksityistilaisuus esimerkiksi yrityksen pikkujouluihin tai ystäväporukan yhteiseen juhlahetkeen.

Brunssilta keikalle ja jouluiselle lounaalle

Logomo Kitchenin vuoden viimeinen brunssi katetaan isänpäivän aattona lauantaina 7. marraskuuta. Päivä tarjoaa mainion mahdollisuuden juhlistaa isää hyvän ruoan äärellä ja jatkaa illalla musiikin pariin. Logomo-salissa esiintyy Saimaa ja Teatrossa Cledos.

Pikkujoulukaudella Logomossa nautitaan myös Show & Dinner -elämyksistä, joissa illallinen ja viihde yhdistyvät saman katon alla. Teatrossa puolestaan voi aloittaa illan etkoilla, jatkaa keikan jälkeen ja herkutella Teatron pizzoilla.

Joulun lähestyessä Logomo Kitchen virittäytyy juhlatunnelmaan. Maanantaina 21. ja tiistaina 22. joulukuuta lounaalla on tarjolla jouluisia makuja, ja lounasaikaa on pidennetty molempina päivinä klo 15 asti. Joulukiireiden keskellä on siis hyvä syy istahtaa hetkeksi valmiiseen pöytään.

Elämyksiä myös pukinkonttiin

Jos joululahjaideat ovat vielä hakusessa, Logomon tapahtumakalenterista löytyy runsaasti vaihtoehtoja myös ensi vuodelle. Keikkalippu tai Logomon lahjakortti on lahja, joka tarjoaa yhteisiä hetkiä ja unohtumattomia elämyksiä – eikä vie tilaa kaapista.

Tutustu tapahtumiin ja elämyksiin:

Koko tapahtumakalenteri ja liput: https://logomo.fi/tapahtumakalenteri

Lahjakortit: https://logomo.fi/info/lahjakortit-logomoon

MOVE·5D – Idän pikajuna: https://logomo.fi/info/lahjakortit-logomoon