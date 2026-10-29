Hekan asukkaiden tyytyväisyys parani laajasti
29.10.2026 09:41:23 EET | Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) | Tiedote
Hekan asukkaiden tyytyväisyys parani lähes kaikilla vuoden 2026 asukaskyselyn osa-alueilla, ja halukkuus suositella Hekaa vuokranantajana vahvistui. Kyselyyn vastasi ennätysmäärä asukkaita.
Syyskuussa toteutetussa vuosittaisessa asukaskyselyssä selvitettiin, kuinka tyytyväisiä asukkaat ovat Hekalla asumiseen. Asukkaiden tyytyväisyys Hekaan vuokranantajana nousi arvosanasta 3,44 arvosanaan 3,55. Kokonaisarvio Hekan toiminnasta ja palveluista puolestaan nousi 3,29:stä 3,40:ään.
Lisäksi asukkaiden halukkuus suositella Hekaa vahvistui. Suositteluindeksi NPS oli tänä vuonna +12, kun se vuotta aiemmin oli +5.
– Tulokset ovat meille hieno onnistuminen ja osoittavat, että pitkäjänteinen työmme asumisen arjen ja palveluiden kehittämiseksi etenee oikeaan suuntaan. Erityisen tärkeää on, että myönteinen kehitys näkyy näin laajasti asukkaiden kokemuksissa, Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala sanoo.
Asukaskyselyyn vastasi 5 383 asukasta, mikä on lähes 800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Vastausprosentti nousi edellisvuoden 23 prosentista 27 prosenttiin.
Asiointi Hekan kanssa koetaan aiempaa sujuvammaksi
Asioinnin ja asiakaspalvelun kokonaisarvio nousi 3,39:stä 3,52:een. Asiakaspalveluhenkilöstön palvelualttius sai arvosanan 3,65 ja OmaHekassa asioinnin sujuvuus 3,75. Myös tyytyväisyys isännöintiin, kiinteistönhoitoon, korjauksiin ja siivoukseen parani.
Heka on kuluneen vuoden aikana nopeuttanut OmaHekan kautta tulevien yhteydenottojen ja vikailmoitusten käsittelyä ja tukenut asukkaita palvelun käytössä. Kun asiat saadaan hoidettua nopeasti OmaHekassa, myös muiden palvelukanavien kuormitus vähenee.
– Asukkaiden arjen sujuvoittaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Siksi on erityisen ilahduttavaa, että asioinnin kehittäminen näkyy nyt myös asukkaiden kokemuksissa. Meille on tärkeää, että asukas saa tarvitsemansa avun mahdollisimman helposti ja oikea-aikaisesti, kertoo Aspala.
Sijainti ja asunnon koko ovat yhä Hekan vahvuuksia
Asuntojen sijainti sai kyselyn korkeimman arvosanan 4,27. Myös asuntojen kokoon oltiin erittäin tyytyväisiä: se sai arvosanan 4,18.
Vaikka tulokset kehittyivät pääosin myönteiseen suuntaan, kysely osoitti myös kehittämistarpeita. Heka hyödyntää tuloksia toimintansa ja asukkaiden palvelujen kehittämisessä.
Tietoa asukaskyselystä
Kysely toteutettiin 14.–27.9.2026 verkkokyselynä, joka lähetettiin 20 000 satunnaisesti valitulle Hekan asukkaalle. Vastausprosentti oli 27. Yli puolet vastaajista on asunut Hekan asunnoissa yli kymmenen vuotta.
Tutkimuksen toteutti Vitec Roidu Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria Aspalatoimitusjohtaja, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)Puh:09 5767 4040maria.aspala@hekaoy.fi
Päivi Jokinenasiakkuusjohtaja, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)Puh:09 5767 3201paivi.jokinen@hekaoy.fi
Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja. Noin 55 000 asunnossamme asuu lähes 100 000 helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Tarjoamme asukkaillemme kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea.
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