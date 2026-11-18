Legendaarinen Pientä pintaremonttia -ohjelma tekee tyylikkään paluun Ruudussa ja Nelosella tammikuussa. Viimeksi vuosina 2006-2014 tv:ssä nähty rakastettu formaatti herää nyt eloon uudella energialla sekä uuden karismaattisen juontajan, sisustusguru Marko Paanasen johdolla.

Sarjan kahdeksassa jaksossa nähdään koteja, joissa arki ei toimi parhaimmalla mahdollisella tavalla, sisustustyyli on aikansa elänyt tai kodin ilme kaipaa täysin uuden suunnan. Avuksi näihin sisustuspulmiin saapuvat huipputaitavat sisustussuunnittelijat Riina Ahtola ja Marko Vikman, jotka luovat kumpikin oman visionsa kodin muutoksesta. Kaksi eri tapaa ratkaista yksi sama ongelma. Mutta vain toinen suunnitelmista toteutetaan.

- Ohjelmassa punoutuvat yhteen sisustussuunnittelijan tapa lähestyä kotia sekä kodissa asuvien tarpeet ja toiveet. Omassa roolissani pääsen sparraamaan niin suunnittelijoita kuin asukkaitakin tekemään rohkeita ja toimivia valintoja, Marko Paananen kertoo.

Kaudella nähdään monipuolinen kirjo erilaisia koteja, asukkaita ja sisustushaasteita. Yhdessä kodissa etsitään toimivaa ratkaisua hyödyntämättä jääneelle alakerralle, toisessa ratkotaan säilytysongelmia ja tavarapaljoutta, kolmannessa kaivataan yhtenäisempää tyyliä, lisää väriä tai kokonaan uutta ilmettä.

Kohteet vaihtelevat eri vuosikymmenten yksiöistä ja kerrostaloasunnoista rivitaloihin ja omakotitaloihin. Myös remonttien mittakaava vaihtelee pienistä sisustusratkaisuista aina suurempiin uudistuksiin ja keittiöremontteihin.

Pienen pintaremontin etenemistä seurataan aina siihen huippuhetkeen asti, kun uudistunut koti paljastetaan. Samalla avataan sisustusratkaisujen kustannuksia, ja katsojat saavat Markolta sekä sisustussuunnittelijoilta vinkkejä, käytännön niksejä ja inspiroivia ideoita oman kotinsa sisustamiseen.

- Kaudessa on paljon kiintoisia piirteitä. Mulla ja suunnittelijoilla oli pitkiä keskusteluja aiheista, joihin ihminen suunnittelun puolesta kotonaan törmää - ja tietysti löydettiin paljon hyviä vinkkejäkin niihin. Oli mahtavaa huomata Markon ja Riinan näkemysten erilaisuus! Kaiken tämän ammatti-innostuksen lisäksi meillä oli hauskaa koko ajan, ja pääasiahan olisi, että katsoja saisi siitä osansa, Paananen innostuu.

Ohjelman ainutlaatuinen lisäarvo syntyy myös siitä, että mukana kulkee kiinteistövälittäjän näkökulma: miten tehdyt muutokset vaikuttavat asunnon arvoon? Mitkä ratkaisut nostavat myyntihintaa, ja mistä kannattaa oikeasti maksaa?