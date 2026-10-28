Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan viihdekuoro on ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjä

28.10.2026 14:00:00 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjän tunnustus on tänä vuonna myönnetty Vaasan viihdekuoro ry:lle. Palkinto julkistettiin vanhusneuvoston järjestämässä seniorijuhlassa 16.10.2026.

Vaasan viihdekuoro
Vaasan viihdekuoro Kuva: Vaasan kaupunki / Susanna Saari

Vaasan vanhusneuvosto on valinnut vuoden 2026 ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjäksi Vaasan viihdekuoron.

Vaasan viihdekuoro on toiminut jo 40 vuotta sekä esiintynyt säännöllisesti vuosien varrella ikäihmisille esimerkiksi palvelutaloissa.

- Olemme nimenomaan viihdekuoro eli myös esitettävä ohjelmisto on sen mukaista, viihdyttävää. Tällä hetkellä harjoittelemme joululauluja, kertoo kuorossa vuodesta 1985 saakka mukana ollut jäsen Anneli Törmä.

Viihdekuoro kokoontuu kerran viikossa eläkeläisten toimintakeskuksella Ajurinkadulla. Jäseniä on tällä hetkellä 16.

- Olemme sekakuoro, mutta tällä hetkellä miehiä on vain yksi, eli jostain syystä miehet ovat karanneet jonnekin, Törmä naurahtaa.

Hyvinvoinnin edistäjä palkitaan vuosittain

Vanhusneuvosto on palkinnut ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjiä jo vuodesta 2000 asti.

Kuka tahansa voi ehdottaa ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjää vanhusneuvostolle, joka valitsee tunnustuksen saajan ehdotusten joukosta.

Tunnustuksen saajaksi valitaan ryhmä tai henkilö, joka on kehittänyt tai toteuttanut toimintatapaa, joka edistää ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä, elämänlaatua, liikkumista, osallisuutta, digiosallisuutta tai vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Vaasan vanhusneuvoston puheenjohtaja Irmeli Mandell, puh. 050 036 7685, irmeli.mandell@gmail.com

Vaasan Viihdekuoron puheenjohtaja Seija Lantz, puh. 040 016 4870, seija.lantz@hotmail.com

Kuvat

Vaasan viihdekuoro
Vaasan viihdekuoro
Kuva: Vaasan kaupunki / Susanna Saari
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