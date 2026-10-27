Aluevaltuustossa keskustellaan mielenterveyspalveluista ja päätetään pelastustoimen palvelutasosta 2.11.
28.10.2026 12:51:08 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Aluevaltuusto kokoontuu maanantaina 2.11.2026 etäyhteyksillä. Ennen kokousta pidetään kyselytunti.
Aluevaltuuston kyselytunti alkaa kello 16 ja varsinainen kokous kello 17. Kyselytuntia ja kokousta voi seurata suorana verkossa.
Esityslistalla on seuraavat asiat
- Pirkanmaan mielenterveyspalvelujen kehittämissuunnitelma 2026-2028 - lähetekeskustelu
- Muutokset vuoden 2026 talousarvioon
- Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös 2027-2030
- Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2026
- Tilivelvollisten nimeäminen tilikaudelle 2027
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Koskien riittävää psykososiaalista tukea syöpään sairastuneelle ennen hoitojen alkamista
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Perhehoitajalle mahdollisuus toimia myös oman vanhempansa tai muun lähiomaisensa perhehoitajana
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Kotona asumista tukevien palveluiden myöntämisestä muille kuin kotihoidon asiakkaille
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Kotiin tarjottavat lääkäripalvelut omaishoidettaville, jotka eivät ole kotihoidon asiakkaita
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Omaishoidon vapaan palvelusetelin markkinavaikutusten arvioinnista ja pienten palveluntuottajien toimintaedellytysten turvaamisesta
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Ikäihmisten asumispalvelujen myöntämiskriteerien vaikutuksista muihin hyvinvointialueen järjestämiin palveluihin
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - EU-rahoituksen hakeminen ikäihmisten kuntoutukseen
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Tutkintoon sisältyvien pakollisten harjoitteluiden takaaminen Pirkanmaan alueen sote-opiskelijoille
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Hoitajien autonomisen ja yhteisöllisen työvuorosuunnittelun turvaamiseksi
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Koskien hyvinvointialueen ja työllisyyspalveluiden yhteistyötä
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Ennaltaehkäisevien toimien ja tiedottamisen kehittäminen maahanmuuttajanaisten ja lasten suojelemiseksi väkivallan eri muodoilta
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Nuorten osallisuuden kehittämisellä kohti parempaa huomista
- Aluevaltuutettujen aloitteet
Yhteyshenkilöt
Erhola MarinaHyvinvointialuejohtaja, yhteydenotot assistentti Heidi Moksénin kauttaPuh:044 4729908marina.erhola@pirha.fi
Kinnunen ElinaViestintäjohtajaPuh:0505292003elina.kinnunen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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