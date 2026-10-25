Muodostelmaluistelun SM-sarjojen valintakilpailut käynnistyvät Helsingissä

Lokakuun alussa järjestetty Synchro Tour Finland -lyhytohjelmakilpailu antoi jo esimakua alkavasta kilpailukaudesta, kun SM-seniorit ja SM-juniorit esittelivät uudet lyhytohjelmansa. Tulevana viikonloppuna vuorossa ovat myös vapaaohjelmien ensiesitykset.

Synchro Tourin lyhytohjelmakilpailun voittanut Helsingin Taitoluisteluklubin Helsinki Rockettes on jatkanut ohjelmiensa kehittämistä kohti kauden ensimmäistä valintakilpailua.



– Synchro Tourin jälkeen lyhytohjelmaa on pystytty kasvattamaan sekä luistelullisesti että eläytymisen osalta. Joukkueen tekeminen muuttuu koko ajan yhtenäisemmäksi ja ohjelmaan tulee lisää yhteistä voimaa. Vapaaohjelmassa puolestaan nähdään uudenlainen, hyvin taiteellinen ja tanssillinen kokonaisuus, joka perustuu vahvasti musiikin vivahteiden ja sen synnyttämien tunteiden tulkintaan, Helsinki Rockettesin valmentaja Kaisa Arrateig kuvailee.

Ensimmäinen valintakilpailu tarjoaa joukkueille mahdollisuuden mitata ohjelmiensa toimivuutta kilpailutilanteessa ja saada arvokasta kokemusta alkavaa kautta varten.

– On ihana päästä esittämään ohjelmat yleisölle ja saada kilpailukausi kunnolla käyntiin. Tavoitteena ovat oman tasoiset ohjelmat ja rohkea tekeminen kisajäällä. Niiden kautta saamme oikeat suuntamerkit loppukautta varten, Arrateig sanoo.

Muodostelmaluistelun SM-sarjojen valintakilpailuissa joukkueet tavoittelevat paikkoja lajin SM-kilpailuihin, jotka järjestetään helmikuussa Helsingissä.

Lisäksi kauden aikana joukkueet keräävät pisteitä kevään 2027 maailmanmestaruuskilpailujen edustuspaikkoja varten. Junioreiden ja senioreiden yhteiset MM-kilpailut järjestetään Nottinghamissa, Isossa-Britanniassa, 26.3.–4.4.2027.

Sekä junioreissa että senioreissa Suomen ensimmäisen MM-edustuspaikan saa SM-kilpailujen voittaja. Toinen edustuspaikka ratkaistaan joukkueiden kolmen parhaan kilpailutuloksen keskiarvon perusteella. Valinnassa huomioidaan kotimaisten kilpailujen tuloksia sekä valintakriteerien mukaisesti kansainvälisissä kilpailuissa saavutettuja pisteitä.