Muodostelmaluistelun SM-sarjojen valintakilpailut käynnistyvät Helsingissä
28.10.2026 13:04:58 EET | Suomen Taitoluisteluliitto | Tiedote
Muodostelmaluistelun SM-sarjojen 1. valintakilpailu luistellaan tulevana viikonloppuna 31.10.–1.11. Helsingissä. Tapahtuma tuo Helsingin jäähalliin yhteensä 33 joukkuetta.
Lokakuun alussa järjestetty Synchro Tour Finland -lyhytohjelmakilpailu antoi jo esimakua alkavasta kilpailukaudesta, kun SM-seniorit ja SM-juniorit esittelivät uudet lyhytohjelmansa. Tulevana viikonloppuna vuorossa ovat myös vapaaohjelmien ensiesitykset.
Synchro Tourin lyhytohjelmakilpailun voittanut Helsingin Taitoluisteluklubin Helsinki Rockettes on jatkanut ohjelmiensa kehittämistä kohti kauden ensimmäistä valintakilpailua.
– Synchro Tourin jälkeen lyhytohjelmaa on pystytty kasvattamaan sekä luistelullisesti että eläytymisen osalta. Joukkueen tekeminen muuttuu koko ajan yhtenäisemmäksi ja ohjelmaan tulee lisää yhteistä voimaa. Vapaaohjelmassa puolestaan nähdään uudenlainen, hyvin taiteellinen ja tanssillinen kokonaisuus, joka perustuu vahvasti musiikin vivahteiden ja sen synnyttämien tunteiden tulkintaan, Helsinki Rockettesin valmentaja Kaisa Arrateig kuvailee.
Ensimmäinen valintakilpailu tarjoaa joukkueille mahdollisuuden mitata ohjelmiensa toimivuutta kilpailutilanteessa ja saada arvokasta kokemusta alkavaa kautta varten.
– On ihana päästä esittämään ohjelmat yleisölle ja saada kilpailukausi kunnolla käyntiin. Tavoitteena ovat oman tasoiset ohjelmat ja rohkea tekeminen kisajäällä. Niiden kautta saamme oikeat suuntamerkit loppukautta varten, Arrateig sanoo.
Muodostelmaluistelun SM-sarjojen valintakilpailuissa joukkueet tavoittelevat paikkoja lajin SM-kilpailuihin, jotka järjestetään helmikuussa Helsingissä.
Lisäksi kauden aikana joukkueet keräävät pisteitä kevään 2027 maailmanmestaruuskilpailujen edustuspaikkoja varten. Junioreiden ja senioreiden yhteiset MM-kilpailut järjestetään Nottinghamissa, Isossa-Britanniassa, 26.3.–4.4.2027.
Sekä junioreissa että senioreissa Suomen ensimmäisen MM-edustuspaikan saa SM-kilpailujen voittaja. Toinen edustuspaikka ratkaistaan joukkueiden kolmen parhaan kilpailutuloksen keskiarvon perusteella. Valinnassa huomioidaan kotimaisten kilpailujen tuloksia sekä valintakriteerien mukaisesti kansainvälisissä kilpailuissa saavutettuja pisteitä.
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Yhteyshenkilöt
Emmi KoskiniemiTiedotusSuomen TaitoluisteluliittoPuh:050 548 7941emmi.koskiniemi@skatingfinland.fi
Miia HyttinenHuippu-urheilupäällikköSuomen TaitoluisteluliittoPuh:050 356 5251miia.hyttinen@skatingfinland.fi
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Suomen Taitoluisteluliitto
Suomen Taitoluisteluliitto tiedottaa taitoluisteluun liittyvistä ajankohtaisista asioista, kilpailuista tapahtumista, urheilijoista ja lajin kehittämisestä Suomessa. Suomen Taitoluisteluliitto on taitoluistelun valtakunnallinen lajiliitto ja Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) jäsen.
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