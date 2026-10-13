Jos polttaa puuta oikein, päästöjä voi vähentää merkittävästi

Roskien poltto tuottaa runsaasti haitallisia päästöjä

Puunpoltosta syntyy päästöjä, kuten pienhiukkasia ja PAH-yhdisteitä, jotka heikentävät ilmanlaatua ja ovat terveydelle haitallisia. Haitallisia päästöjä syntyy erityisesti silloin, jos polttaa tulisijassaan roskia tai märkää puuta. Huonon polton päästöt ovat monikertaiset verrattuna oikeaoppiseen, kuivan puun polttoon.

”Roskien, kuten muovin ja maitotölkkien, poltosta syntyy runsaasti terveydelle haitallisia päästöjä, ja ne myös heikentävät tulisijan kuntoa. Myöskään maalattua tai kyllästettyä puuta ei saa polttaa tulisijassa”, kertoo HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Outi Väkevä.

Puunpoltto heikentää ilmanlaatua eniten tiheästi asutuilla pientaloalueilla, erityisesti tyyninä pakkasiltoina. Oikeilla puunpolttotavoilla päästöjä syntyy merkittävästi vähemmän, lämmön saa paremmin talteen ja tulisija pysyy paremmassa kunnossa.

”Helppo keino vähentää puunpolton päästöjä on polttaa vain kuivaa puuta. Paras paikka puiden säilytykseen on tuulettuva puuvaja. Se pitää puut kuivina”, Väkevä sanoo.

Savuvalitusten määrä vaihtelee vuosittain

Puuta poltetaan pääkaupunkiseudun kaikissa kaupungeissa, ja puunpoltosta aiheutuvista savuhaitoista tehdään vuosittain ilmoituksia kaupunkien ympäristöviranomaisille. Valitusten määrä vaihtelee jonkin verran sekä kaupungeittain että vuosittain. Vuonna 2026 lokakuun puoliväliin mennessä Espoon ympäristövalvontaan oli tullut 19 savuvalitusta, Vantaalle 17 ja Helsinkiin 15 valitusta. Kauniaisissa savuvalituksia tehdään vain harvoin.

”Espoossa savuvalitukset liittyvät yleensä tilanteisiin, joissa lähialueen pientalon tulisijan savut kulkeutuvat omaan asuntoon sisään. Osa valituksista koskee myös roskien polttoa tai paljujen savuja. Tänä vuonna valituksia on tullut hieman enemmän kuin edellisvuosina. Savuhaitassa auttaminen vaatii sen, että ilmoittaja tietää, mistä osoitteesta savu on peräisin”, Espoon kaupungin ympäristötarkastaja Niko Torvela kertoo.

”Savuhaittoja voidaan vähentää ennen kaikkea oikeilla puunpolttotavoilla”, Torvela jatkaa.

Jos naapurin puunpolton savut häiritsevät, on suositeltavaa keskustella asiasta ensin naapurinsa kanssa. HSY:ltä voi tilata maksutta esimerkiksi Opas puunpolttoon -esitettä, jota voi jakaa naapurustoonsa.

”Vantaalla savuvalituksia tuli viime vuonna 14 ja tänä vuonna savuvalituksia on tullut 17. Edellisvuosina savuvalituksia tuli lähemmäs 30. Savuvalituksille on tyypillistä, että naapurin kanssa ei ole keskusteltu ennen kuin viranomaiseen ollaan yhteydessä”, Vantaan ympäristötarkastaja Saija Ruponen kertoo.

Vantaalla on ollut pari tapausta, joissa savuvalitukset ovat kohdistuneet väliaikaisesti vuokrattuihin asuntoihin, joissa on poltettu puuta.

Savun väri paljastaa päästöjen määrän

Savupiipusta tupruavan savun väri kertoo, kuinka puhdasta palaminen on. Mitä vaaleampaa ja värittömämpää, sen parempi.

”Jos savupiipusta tulee tummaa tai kitkerälle haisevaa savua, päästöt ovat suuret eikä palaminen ole myöskään kaikkein energiatehokkainta. Syynä voi olla esimerkiksi se, että paloilmaa on liian vähän tai että polttaa roskia tai liian kosteita puita”, Väkevä sanoo.

Väkevä antaa 8 vinkkiä vähäpäästöiseen puunpolttoon. Näiden vinkkien avulla voi kokeilla, muuttuuko savun väri värittömäksi:

Ota vanhat tuhkat pois. Polta vain kuivaa puuta. Tuo polttopuut sisälle lämpenemään 1–2 päivää ennen käyttöä. Älä polta roskia. Lado tulipesä korkeintaan puolilleen. Lado isommat puut alle ja pienempiä päälle. Jätä tilaa myös sivuille. Sytytä päältä, elleivät käyttöohje toisin mainitse. Käytä apuna puupohjaisia sytykkeitä, kuten tuohta, lastuja, puutikkuja tai valmiita puupohjaisia sytytyspaloja. Muista säätää ilmamäärää. Palaminen ei saa olla liian voimakasta ja humisevaa, mutta ei myöskään liian heikkoa kitupolttoa. Tulisijan iällä ja tyypillä on väliä. Uudet tulisijat ovat usein vanhoja vähäpäästöisempiä. Esimerkiksi varaavassa takassa lämmityksen hyötysuhde on parempi kuin avotakassa ja päästöjä syntyy vähemmän. Jokainen tulisija on hieman erilainen, joten opettele oman tulisijasi oikea käyttö. Tutustu käyttöohjeisiin ja tarkkaile savun väriä.

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