Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Järjestöavustusten haku vuodelle 2027 on käynnissä
28.10.2026 13:22:46 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toiminta-avustuksilla tuetaan järjestöjen toteuttamaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä toimintaa, joka täydentää hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä. Järjestöavustusten haku vuodelle 2027 päättyy 22.11.2026.
Tuettavan toiminnan tulee edistää Päijät-Hämeen yhteisiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painotettuja tavoitteita. Haussa painotetaan toimintaa, joka vahvistaa työhön, kouluun ja koulutukseen kiinnittymistä tai hyvinvointia ja terveyttä edistäviä elintapoja. Hakemukset arvioidaan tarvelähtöisen arviointimallin avulla. Avustuksen maksimimäärä on rajattu 45 000 euroon.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan päätöksellä ruoka-aputoiminta ei kuulu tähän järjestöavustushakuun. Ruoka-aputoimintaan on erillistä valtionavustusta, ja osatoteuttajat valitaan erillisellä haulla.
Haku sähköisellä lomakkeella
Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Tarkemmat tiedot, materiaalit ja hakulinkki löytyvät Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta haulla järjestöille.
Hakuinfot järjestöille
Hyvinvointialue järjestää hakemisen tueksi etäyhteydellä toteutettavan hakuinfon torstaina 5.11. klo 9–10. Osallistumislinkki löytyy hyvinvointialueen verkkosivuilta.
Lisätiedot
Ajantasaiset hakuohjeet ja hakulomake löytyvät osoitteesta paijatha.fi – Järjestöille.
Yhteyshenkilöt
Helena HaajajärjestökoordinaattoriPuh:044 4825 263
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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