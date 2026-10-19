Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Järjestöavustusten haku vuodelle 2027 on käynnissä

Tuettavan toiminnan tulee edistää Päijät-Hämeen yhteisiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painotettuja tavoitteita. Haussa painotetaan toimintaa, joka vahvistaa työhön, kouluun ja koulutukseen kiinnittymistä tai hyvinvointia ja terveyttä edistäviä elintapoja. Hakemukset arvioidaan tarvelähtöisen arviointimallin avulla. Avustuksen maksimimäärä on rajattu 45 000 euroon.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan päätöksellä ruoka-aputoiminta ei kuulu tähän järjestöavustushakuun. Ruoka-aputoimintaan on erillistä valtionavustusta, ja osatoteuttajat valitaan erillisellä haulla.

Haku sähköisellä lomakkeella

Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Tarkemmat tiedot, materiaalit ja hakulinkki löytyvät Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta haulla järjestöille.

Hakuinfot järjestöille

Hyvinvointialue järjestää hakemisen tueksi etäyhteydellä toteutettavan hakuinfon torstaina 5.11. klo 9–10. Osallistumislinkki löytyy hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Lisätiedot

Ajantasaiset hakuohjeet ja hakulomake löytyvät osoitteesta paijatha.fi – Järjestöille.