Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Järjestöavustusten haku vuodelle 2027 on käynnissä

28.10.2026 13:22:46 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toiminta-avustuksilla tuetaan järjestöjen toteuttamaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä toimintaa, joka täydentää hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä. Järjestöavustusten haku vuodelle 2027 päättyy 22.11.2026.

Tuettavan toiminnan tulee edistää Päijät-Hämeen yhteisiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painotettuja tavoitteita. Haussa painotetaan toimintaa, joka vahvistaa työhön, kouluun ja koulutukseen kiinnittymistä tai hyvinvointia ja terveyttä edistäviä elintapoja. Hakemukset arvioidaan tarvelähtöisen arviointimallin avulla. Avustuksen maksimimäärä on rajattu 45 000 euroon.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan päätöksellä ruoka-aputoiminta ei kuulu tähän järjestöavustushakuun. Ruoka-aputoimintaan on erillistä valtionavustusta, ja osatoteuttajat valitaan erillisellä haulla.

Haku sähköisellä lomakkeella

Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Tarkemmat tiedot, materiaalit ja hakulinkki löytyvät Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta haulla järjestöille.

Hakuinfot järjestöille

Hyvinvointialue järjestää hakemisen tueksi etäyhteydellä toteutettavan hakuinfon torstaina 5.11. klo 9–10. Osallistumislinkki löytyy hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Lisätiedot

Ajantasaiset hakuohjeet ja hakulomake löytyvät osoitteesta paijatha.fi – Järjestöille.

Yhteyshenkilöt

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye