Pelitutkimuksen päivät kokoavat Suomen pelitutkijat Jyväskylään

Suomi tunnetaan kansainvälisesti pelitutkimuksen mahtimaana, jossa erilaisia peleihin ja pelaamiseen liittyviä ilmiöitä tutkitaan laajasti ja monipuolisesti. Tutkimuskentällä on kuitenkin tunnistettu ongelma: lukuisissa eri korkeakouluissa ja eri tieteenaloilla työskentelevät tutkijat eivät pienessäkään maassa löydä helposti toisiaan, eikä tieto kulje aina edes oman yliopiston sisällä. Marraskuussa ensimmäistä kertaa kaksipäiväisenä tapahtumana järjestettävä Pelitutkimuksen päivät -konferenssi vastaa tähän tarpeeseen, kertoo tapahtuman pääjärjestäjä, Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Maria Ruotsalainen:

"Pelitutkimuksen päivät suunniteltiin nimenomaan tuomaan yhteen tutkijoita ja rakentamaan siltoja tutkijoiden, tutkimusryhmien ja tieteenalojen välille. Tällaisista kohtaamisista kumpuaa tutkimukselle keskeisen tärkeitä uusia näkökulmia ja oivalluksia. Samalla esityksissä näkyy upeasti Suomessa tehtävän peleihin liittyvän tutkimuksen monipuolisuus ja rikkaus."

Vaikka pelien tutkimus yhdistetään usein ensisijaisesti digitaalisiin viihdepeleihin, yli 30 esityksen kirjo muistuttaa, että pelit ovat todella paljon muutakin. Esityksissä käsitellään muun muassa Suomen rahapelijärjestelmän historiaa ja muutosta, pelimusiikkia ja pöytäroolipelejä, sekä pohditaan, mitä on hauskuus. Tapahtuman keynote-puheenvuoroissa esiin nousee vuorostaan pelien tekeminen ja sen kriittinen tarkastelu.

Tieteellisen antinsa lisäksi Pelitutkimuksen päivät ovat tärkeä merkkipaalu tapahtuman järjestävälle Suomen pelitutkimuksen seuralle, sillä se viettää samalla 10-vuotissyntymäpäiviään. Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimuksen professori Raine Koskimaata tapahtuman järjestäminen Jyväskylässä ilahduttaa:

"Suomen pelitutkimuksen seura perustettiin kymmenen vuotta sitten Jyväskylässä, joten on hienoa, että Pelitutkimuksen päivät järjestetään juuri täällä. Kymmenessä vuodessa niin seura kuin Suomessa tehtävä pelitutkimus ovat ottaneet pitkiä askelia eteenpäin, ja pelikulttuurin tutkimus on todella vahvoissa kantimissa."

Juhlan kunniaksi Pelitutkimuksen päivät on ensimmäistä kertaa laajennettu kaksipäiväiseksi tapahtumaksi. Konferenssipuheenvuorojen lisäksi tapahtumassa jaetaan seuran vuosittain järjestämän pelialan opinnäytetyökilpailun palkinnot. Seuran puheenjohtaja, Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Derek Fewster muistuttaa eri tutkijasukupolvien kohtaamisen tärkeydestä:

Pelitutkimuksesta on tullut viime vuosikymmenen aikana yksi tiedemaailman ja yhteiskunnan nopeimmin uudistuvista aloista. Pelit ja pelaaminen yhdistävät monimuotoisesti eri-ikäisiä ihmisiä ja yhteisöjä moniin eri tarkoituksiin, ja alaa rikastuttavat sen moninaisuus ja eri sukupolvien jatkuva kohtaaminen. Pelitutkimuksen voima ja tulevaisuus ovat juuri sen yhteisöllisyydessä.

Pelitutkimuksen päivät Jyväskylän yliopistossa 3.–4.11.2026. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomen pelitutkimuksen seura ja Jyväskylän yliopisto.

Lisätietoja:

Maria Ruotsalainen, Jyväskylän yliopisto (maria.a.t.ruotsalainen@jyu.fi)

Derek Fewster, Helsingin yliopisto (derek.fewster@helsinki.fi)