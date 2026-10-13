Vapriikissa maailman myrkyllisimpiä eläimiä ja Pikku Kakkosen juhlahumua

Myrkkyä! 4.2.-7.11.2027

Miksi luonnossa esiintyy niin paljon myrkyllisiä eläimiä ja kasveja? Mitä myrkky on, ja voiko se myös parantaa? Näihin kysymyksiin vastaa 4. helmikuuta 2027 Vapriikin Isoon saliin avautuva Luonnontieteellisen museon erikoisnäyttely Myrkkyä!, joka tuo museokeskukseen ensimmäistä kertaa eläviä eläimiä. Näyttelyn tavoitteena on lisätä ymmärrystä myrkyllisistä eläimistä ja hälventää niihin liittyviä perusteettomia pelkoja.

Näyttelyssä tutustutaan maailman myrkyllisimpiin eläimiin ja niiden hämmästyttäviin selviytymiskeinoihin. Esillä on lähes 30 eläinlajia, kuten gaboninkyy, kalkkarokäärme, gilahirviö, mustaleskihämähäkki ja nuolimyrkkysammakko. Näyttely tarkastelee luonnossa esiintyviä myrkkyjä monitieteisesti biologian, kemian ja lääketieteen näkökulmista sekä osana ihmiskunnan historiaa. Se kertoo, miten ihmiset ovat hyödyntäneet myrkkyjä eri aikoina metsästyksessä, uskomusperinteissä, lääketieteessä ja tieteellisessä tutkimuksessa. Matelijoiden myrkyistä onkin kehitetty lääkkeitä muun muassa diabeteksen ja syövän hoitoon. Myrkkyä! haastaa pohtimaan yleisiä väärinkäsityksiä myrkyllisistä eläimistä ja niiden merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle.

Kaikki näyttelyn eläimet täyttävät kansainvälisen CITES-sopimuksen (villieläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimus) vaatimukset. Eläimet ovat syntyneet laillisissa eläintarhoissa osana kansainvälisiä lisääntymisohjelmia, eikä yhtäkään niistä ole pyydystetty luonnosta. Näyttelyn turvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Näyttelyssä työskentelevät eläintenhoitajat vastaavat eläinten hoidosta ja hyvinvoinnista koko näyttelyn ajan.

Myrkkyä! on espanjalaisen Nabau Projects – Grupo Atroxin ja museokeskus Vapriikin yhteistyössä tuottama näyttely.

Pikku Kakkosen juhlanäyttely 6.5.2027 alkaen

Vapriikissa avautuva laaja näyttely juhlistaa Pikku Kakkosta, joka täyttää vuonna 2027 pyöreät 50 vuotta. Rakastettu lastenohjelma yhdistää sukupolvia ja palauttaa mieleen lapsuuden muistoja. Vapriikin juhlanäyttelyssä pääset kohtaamaan lapsuutesi suosikkihahmot, sillä juhlanäyttelystä löydät niin Karvakuonot, Pelle Hermannin, Röllin, Katti Matikaisen kuin Morsonkin. Runsas aineisto on koottu Pikku Kakkosen toimituksen ja varastojen kätköistä.

Lämminhenkinen näyttely on suunnattu kaiken ikäisille. Pienimpiä vieraita kutsuu huristelemaan Maltin ja Valtin polkuauto, ja studion tutussa värikkäässä lavasteessa saavat kaikki lapset leikkiä. Iltasatuja kuunnellaan omassa rauhallisessa pesässä. Pikku Kakkosessa seikkailleet hahmot kurkistavat vuosikymmenten varrelle ulottuvalla aikajanalla, ja katselupisteillä voi pysähtyä vanhojen ja uudempienkin ohjelmien ääreen.

Näyttely on esillä Vapriikin 2. kerroksessa noin kaksi vuotta. Se toteutetaan yhteistyössä YLE:n Pikku Kakkosen kanssa.

Kivimuseo 4.11.2027

Marraskuussa 2027 Vapriikissa avautuu entistä suurempi, näyttävämpi ja elämyksellisempi Kivimuseo, joka esittelee Tampereen Kivimuseon kokoelman koko komeudessaan. Uusi pysyvä näyttely löytää paikkansa Vapriikin kellarikerroksen suuresta näyttelytilasta, jonne rakentuu aarreluola täynnä värikkäitä mineraaleja, upeita jalokiviä ja kiehtovia fossiileja.

Kivimuseon kokoelma on Suomen suurin yksityishenkilön keräämä kivikokoelma. Sen aarteisiin kuuluu monenlaisia mineraaleja ja jalokiviä sekä näyttäviä luonnonmuodostumia ja muinaisen elämän jälkiä säilyttäviä fossiileja. Kivimuseossa voi tutustua niin tunnetuimpiin jalokiviin ja erikoisiin mineraaleihin kuin fossiileihin ja avaruudesta peräisin oleviin meteoriitteihin.

Uudessa näyttelyssä nähdään myös yleisön suosikkikiviä sekä kävijöitä jo aiemmin ihastuttaneet ametistiluola ja kosketeltavat kivet. Esille pääsevät myös paljon toivotut suomalaiset kivet. Näyttelyyn saadaan lisää vuorovaikutteisia kivisisältöjä ja aivan uusia mysteerikiviä.

Tampereen luonnontieteellisen museon teemanäyttelyt

Tampereen luonnontieteellisen museon pienet teemanäyttelyt tarjoavat monipuolisia näkökulmia luontoon, ihmisen ja luonnon suhteeseen sekä luonnon merkitykseen arjessamme. Näyttelyt ovat esillä Vapriikin ensimmäisen kerroksen Kanavagalleriassa.

Vuoden luontokuvat 2026 12.2.-11.4.2027

Vuoden Luontokuva -kilpailun sarjavoittajat sekä muut palkitut kuvat ovat tuttuun tapaan esillä Vapriikissa keväällä. 46. kerran järjestetyn kilpailun voittokuvaksi valittiin Reijo Helaakosken ratkaisevalla hetkellä tallentama kuva lentävästä ampiaisesta, jonka taustalla on lentävä amiraaliperhonen. Vuoden Luontokuvasta, kilpailun sarjavoittajista sekä 30 muusta kilpailussa palkitusta kuvasta muodostuu Vuoden Luontokuvat 2026 -näyttelykokonaisuus, joka kiertää seuraavan vuoden ajan ympäri Suomea.

Forest Rights 22.4.-15.8.2027

Jokaisenoikeuksilla on Suomessa pitkä historia, ja niiden suomiin vapauksiin ja velvollisuuksiin on kasvettu kuin itsestään. Forest Rights -näyttely avaa näkökulmia maailman mittakaavassa ainutlaatuisiin jokaisenoikeuksiin sekä valottaa niiden nykytilaa tutkimuksen ja taiteen keinoin. Näyttelyn teokset keskustelevat jokaisenoikeuksien rajoista ja mahdollisuuksista arkipäivän kokemusten, konfliktien ja oikeustapausten kautta.

Näyttely on osa Tampereen yliopiston Forest Rights -hanketta, jota rahoittaa Koneen Säätiö Metsän puolella -aloitteestaan. Tutkimushanketta johtaa professori Päivi Kymäläinen ja sen muut jäsenet ovat kuvataiteilija Kirsi Jaakkola, professori Nick Blomley ja tutkijatohtori Rebecca Frilund.

Pölyttäjien kirjo 10.9.2027-30.1.2028

Tiedettä ja taidetta yhdistävä, kaiken ikäisille suunnattu Pölyttäjien kirjo -näyttely tarjoaa kävijöille kiehtovaa tietoa, upeita kuvia sekä hauskoja, vuorovaikutteisia tehtäviä. Tietoteksteihin yhdistyvät näyttelyn teemoihin johdattavat runot, jotka avaavat pölyttäjien maailmaa tunnetasolla.

Näyttely pohjautuu Mia Röngän ja Janne Torisevan kuvitettuun lasten tietokirjaan Pölyttäjien kirjo.

Syvenny Tampereen historiaan

Turvassa Tuomiokirkossa -virtuaalinäyttely verkossa

Museokeskus Vapriikin tuottama viides virtuaalinäyttely ainoastaan verkossa toimivaan Tampere 1918 -sisällissotamuseoon julkaistiin 26. lokakuuta 2026. Näyttely kertoo, miltä tuntui jättää koti taistelujen keskellä ja etsiä turvaa kirkon kiviseinien suojasta. Turvassa tuomiokirkossa – Tampereen pakolaiset 1918 avaa Suomen sisällissodan pakolaisten kokemuksia ja elämää Tampereen taistelujen aikana. Johanneksen kirkkona tunnetun Tampereen tuomiokirkon kiviseinien suojiin hakeutui useiden viikkojen ajaksi arviolta 1500–2000 ihmistä, pääosin naisia, lapsia ja vanhuksia.

Näyttelyn virtuaalisena ympäristönä toimii Vapriikin tarkasti 3D-mallintama tuomiokirkon kirkkosali. 360 asteen näkymässä voi tutkia historiallista tilaa ja tutustua pakolaisten kokemuksiin dramatisoitujen videoiden kautta. Videoiden esiintyjät ovat vapaaehtoisia sekä pirkanmaalaisia nuoria teatterin harrastajia Kangasalan Pikkuteatterista. Myös Vapriikin omaa henkilökuntaa nähdään runsaasti eri rooleissa.

Turvassa tuomiokirkossa – Tampereen pakolaiset 1918 on osa EU-rahoitteista x-CITE-hanketta. Näyttely on suomeksi ja englanniksi vapaasti katsottavissa osoitteessa www.tampere1918.fi.

Mennyt maailma – Tampere 1900-luvun alussa -julkaisu

Marraskuussa 2026 ilmestyy suositun Mennyt maailma – Tampere 1900-luvun alussa -näyttelyn sisältö yksissä kansissa. Teos paljastaa, miltä kaupunki katuineen, toreineen, rakennuksineen ja tehtaineen näytti parin vuosikymmenen aikana ennen Suomen itsenäistymistä. Kirja esittelee Tampereen alueittain, niiden miljööt ja asukkaat. Se kertoo tarinan kaupungista, joka kasvoi ja muuttui, mutta säilytti oman luonteensa ja tarinansa.

Mennyt maailma ei ole vain näyttelyjulkaisu, sillä sen 450 sivulla aihetta on voitu käsitellä vieläkin laajemmin kuin näyttelyssä. Runsaasti kuvitetun teoksen historiallisista valokuvista osa on löydetty vasta viime vuosina, eikä niitä ole aikaisemmin julkaistu.

Julkaisu tulee myyntiin Vapriikin museokauppaan marraskuun lopulla.