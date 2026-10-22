Eerika Arosta Primaqin osakas: "Monella yrityksellä on jo tarvittavat työkalut, niitä ei vain osata käyttää"
29.10.2026 07:00:00 EET | Primaq Group | Tiedote
Eerika Arosta on tullut Primaq Group Oy:n osakas, ja samalla hänen tittelikseen vaihtuu Marketing Technology Director. Aro on vastannut Primaqin 22.10. lanseeraaman Kaupallisen kasvun menetelmän teknisestä perustasta eli siitä, miten asiakkaan data, CRM, automaatiot ja tekoälytyökalut saadaan toimimaan yhtenä kokonaisuutena myynnin ja markkinoinnin tukena.
Gartnerin vuoden 2026 CMO Spend -kyselyn mukaan markkinointijohtajat käyttävät jo keskimäärin 15 % budjetistaan tekoälyyn, mutta vain 30 % pitää oman organisaationsa tekoälyvalmiuksia kypsinä. Aron mukaan tekoäly tehostaa yritysten prosesseja, mutta harva hyödyntää sitä täysimääräisesti. “Parhaimmillaan tekoäly vapauttaa aikaa pois rutiininomaisesta työstä. Esimerkiksi datan käsittelyssä tai tiedonkeruussa se on huomattavasti tehokkaampi kuin ihminen”, Aro sanoo.
Se, ettei tätä hyötyä saada vielä kunnolla irti, johtuu usein hajanaisuudesta. Useimmilla yrityksillä on jo kaikki tarvittavat työkalut, mutta niitä ei vain osata käyttää tai kukaan ei vastaa siitä, että ne palvelevat samaa kaupallista tavoitetta. Tämä on yksi keskeisistä asioista, jonka Primaqin Kaupallisen kasvun menetelmä ratkaisee.
Kun järjestelmiä ja työkaluja hyödynnetään oikein, ero näkyy myös tuloksissa. Gartnerin myyntijohtajakyselyn mukaan organisaatiot, jotka panostavat järjestelmällisesti myyjiensä tekoälyosaamiseen, kasvattavat liikevaihtoaan 2,4 kertaa todennäköisemmin kuin muut. Silloin myös myynti ja markkinointi pelaavat aidosti yhteen: päätökset ja toimenpiteet rakennetaan yhteisen datan varaan arvailun sijaan. “Kyse ei ole siitä, että kone tekee kaiken puolestamme. Kyse on siitä, että myynti ja markkinointi saavat takaisin sen ajan, joka nyt menee järjestelmien kanssa säätämiseen, ja voivat käyttää sen asiakkaaseen tai luovaan työhön”, Aro kertoo.
Primaq palkkasi KTM-opintojaan viimeistelevän Aron tammikuussa 2026 digitaalisen markkinoinnin strategistiksi ja HubSpot-asiantuntijaksi. Arolla on HubSpotin lisäksi usean vuoden kokemus strategisen mainonnan suunnittelusta ja toteutuksesta. “Kun aloimme rakentaa Kaupallisen kasvun menetelmää, oli selvää, että Eerika on paras henkilö viemään markkinointiteknistä puolta eteenpäin, ja siksi halusimme hänet mukaan myös osakkaana”, kertoo Primaqin toimitusjohtaja Anu Wiio. Lokakuun alussa Primaqin osakkaaksi tullut Brand & Marketing Director Nina Varpenius on samaa mieltä: “Eerikan rooli on merkittävä. Asiakas kokee yrityksen aina yhtenä kokonaisuutena, joten Eerikan osaaminen ei liity pelkästään yrityksen sisäisten prosessien sujuvoittamiseen, vaan se luo edellytykset sille, että yrityksen brändi pysyy ehjänä asiakkaan silmissä.”
Aron mukaan osakkuus tuntuu hyvältä askeleelta: “En olisi vuosi sitten osannut kuvitella olevani tässä pisteessä, mutta työ on vienyt tänne luontevasti. Uskon vahvasti siihen, että Kaupallisen kasvun menetelmästä on hyötyä nykyisille ja uusille asiakkaillemme. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.”
Lähteet
Gartner (11.5.2026): Gartner 2026 CMO Spend Survey Finds CMOs Allocate 15.3 Percent of Marketing Budgets to AI But Only 30 Percent Are Ready to Scale AI Capabilities. https://gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-05-11-gartner-2026-cmo-spend-survey-finds-cmos-allocate-15-point-3-percent-of-marketing-budgets-to-ai-but-only-30-percent-are-ready-to-scale-ai-capabilities
Gartner (20.5.2026): Gartner Survey Finds Sales Organizations That Provide AI-Enabled Next Best Actions Are 2.6x More Likely to Achieve Commercial Growth. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-05-20-gartner-survey-finds-sales-organizations-that-provide-ai-enabled-next-best-actions-are-two-point-six-times-more-likely-to-achieve-commercial-growth
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eerika AroMarketing Technology DirectorPuh:0409646255eerika.aro@primaq.fi
Anu WiioOwner, CEO, Business DesignerPuh:0400737273anu.wiio@primaq.fi
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Primaq Group Oy on kaupallisen kasvun rakentaja
Primaq rakentaa yrityksen markkinoinnista, myynnistä, asiakasdatasta ja järjestelmistä yhden kokonaisuuden ja johtaa sitä yhdessä asiakkaan kanssa kohti sovittuja tavoitteita. Saman tiimin työhön kuuluvat myös strategia, sisältö ja tuotanto. Kaupallisen kasvun menetelmä etenee kolmessa vaiheessa: Audit selvittää, missä kasvu vuotaa ja mitä se maksaa, Build rakentaa perustan kuntoon ja Partner johtaa kokonaisuutta jatkuvasti. Primaq on HubSpot Solutions Partner.
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