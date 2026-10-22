Suomen Palloliitto

Kutsu: Huuhkajien ja Pikkuhuuhkajien joukkueet julkistetaan keskiviikkona 4.11.

28.10.2026 14:00:00 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

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Huuhkajat kohtaa UEFA Nations Leaguen lohkovaiheen päätösotteluissaan Albanian Tiranassa ja San Marinon Helsingissä. Pikkuhuuhkajat pelaa EM-kisapaikasta Irlantia vastaan Tampereella ja Corkissa.

Miesten A-maajoukkueen päävalmentaja Jacob Friis nimeää joukkueensa marraskuun Albania- ja San Marino -otteluihin keskiviikkona 4. marraskuuta.

Alle 21-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentaja Mika Lehkosuo nimeää samassa tilaisuudessa joukkueensa EM-jatkokarsintaotteluihin Irlantia vastaan.

Mediatilaisuus alkaa Palloliiton toimistolla Helsingissä (Urheilukatu 5) keskiviikkona 4. marraskuuta kello 12.00.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta >>

Huuhkajien ottelut
Ajat Suomen aikaa

To 12.11. 21.45 Albania – Suomi (Air Albania Stadium, Tirana)
Hae akkreditointia tällä lomakkeella

Su 15.11. 19.00 Suomi – San Marino (Bolt Arena, Helsinki)
Hae akkreditointia tällä lomakkeella

Pikkuhuuhkajien ottelut
Ajat Suomen aikaa

Pe 13.11. 18.15 Suomi – Irlanti (Tammelan Stadion, Tampere)
Hae akkreditointia tällä lomakkeella

Ti 17.11. 19.45 Irlanti – Suomi (Munster FA Turners Cross Stadium, Cork)
Akkreditoinnista kiinnostuneiden median edustajien pyydetään ottavan yhteyttä Palloliiton tiedottaja Roope Kuismaan (yhteystiedot alla).

Yle näyttää kanavillaan kaikki Huuhkajien UEFA Nations League -ottelut ja Pikkuhuuhkajien EM-karsintaottelut.

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

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