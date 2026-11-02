Hectorin joululahjasta syntyi yksi Freemanin suurimmista hiteistä – tällainen Ajetaan tandemilla olisi ollut englanniksi

”Mulla ei ole enää mitään” – Fanny menetti lähes 100 000 euroa kahdessa kuukaudessa: Sami Kieksin uutuussarja alkaa 29.10.2026 10:02:17 EET | Tiedote

Suomalaiset menettivät sijoitushuijauksissa vuonna 2025 yli 18 miljoonaa euroa. Tiistaina 10. marraskuuta Ruudussa alkava Sami Kieksi - Digihuijaukset paljastaa, miten taitavasti rikolliset rakentavat huijauksiaan ja kuinka kuka tahansa voi joutua niiden uhriksi. Avausjaksossa kuullaan Fannyn pysäyttävä tarina rakkaus- ja sijoitushuijauksesta, jossa hän menetti kahdessa kuukaudessa 95 000 euroa.