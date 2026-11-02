Hectorin joululahjasta syntyi yksi Freemanin suurimmista hiteistä – tällainen Ajetaan tandemilla olisi ollut englanniksi
3.11.2026 10:30:00 EET | Nelonen Media | Tiedote
Perjantaina Vain elämää -ohjelmassa vietetään Freemanin päivää.
Suomalaisia 50 vuoden ajan viihdyttänyt Freeman aloitti levyttävän artistin uransa vuonna 1976. Tuolloin julkaistiin hänen kultaa myynyt debyyttialbuminsa Freeman. Albumilta löytyy muun muassa Ajetaan tandemilla, joka on Freemanin tunnetuimpia kappaleita.
Vain elämää -jaksossaan Freeman kertoo hittikappleen synnystä.
– Ajetaan tandemilla oli ensimmäinen Hectorin teksti, jonka sain. Yhteistyömme toimi niin, että minulla oli biisjeä neliraitamankkanauhalla, ja Hector teki tekstin rallatusten perusteella. Kaikki alkoi siitä, että hän halusi antaa yhden laulun sanat minulle joululahjaksi. Mielestäni sanat olivat todella oudot. Ne pomppasivat 70-luvun laulujen virrasta. Olen esittänyt kappaleen varmaan 5 000 kertaa, ja on suurelta osin laulun tekstin ansiota, että jaksan tehdä sen, Freeman sanoo.
Kappale nousi Suosikki-lehden top 100 -listan ykköseksi.
– Mietin, että se olisi voinut olla mystinen käännekohta koko mielen maisemassa. Olihan se hienoa, mutta en mennyt siitä sekaisin.
Jaksossa Freeman paljastaa, että jättihitistä on olemassa myös aivan erilainen versio.
– Demoja tuli tehtyä. Ne ovat vieläkin jossain olemassa. Ajetaan tademilla oli alun perin englanniksi: ”I can be really giving, I can be really living. I can be understanding…”, hän laulaa kappaleen kertosäettä.
Vain elämää Ruudussa ja Nelosella perjantaisin. Ruutu+-tilauksella näkee seuraavan viikon jakson ennen muita.
Ohjelman kuvat voi ladata täältä.
VIDEO: Freemanilta yllättävä paljastus Ajetaan tandemilla -hitistä – tältä kuulostaa alkuperäinen sanoitus
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Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
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