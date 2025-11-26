Aaltola komissiolle: ”STT:n alasajo olisi isku Suomen huoltovarmuuteen"
28.10.2026 15:42:44 EET | MEP Mika Aaltola | Tiedote
Mepit 14 jäsenmaasta ja neljästä poliittisesta ryhmästä vaativat EU:lta keinoja tietopohjaisen uutisoinnin turvaamiseksi.
Suomen Tietotoimiston kohtalo on nostettu esiin Brysselissä.
Europarlamentaarikot Mika Aaltola (kok./EPP) ja itävaltalainen Lukas Mandl (EPP) ovat jättäneet Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen STT:n tilanteesta uutistoimistojen turvaamiseksi. Allekirjoittaneiden joukossa on neljätoista eri europarlamentaarikkoa neljästä eri poliittisesta ryhmästä (EPP, S&D, ECR, Renew Europe).
”Uutistoimisto on huoltovarmuutta siinä missä polttoainevarasto tai sähköverkko. Sen arvon huomaa vasta, kun se on poissa. STT:n alasajo olisi paljon enemmän kuin mediatalouden murhe, sillä se heikentäisi Suomen tiedon huoltovarmuutta. Demokratian suoja ei ole pelkkää valheiden torjumista. Siihen kuuluu myös niiden rakenteiden suojaaminen, joissa luotettava tieto syntyy ja liikkuu. Kun yhteinen faktapohja murenee, tyhjän tilan täyttävät algoritmit, polarisaatio ja hybridivaikuttaminen”, sanoo Mika Aaltola, EPP-ryhmän koordinaattori EUDS valiokunnassa. Valiokunta vastaa parlamentissa Euroopan demokratian turvaamisesta.
Esitettyihin kysymyksiin sisältyy:
- Miten komissio turvaa uutistoimistojen toimintaedellytykset Suomessa?
- Pystyvätkö EU:n seuraavan rahoituskauden ohjelmat, kuten Agora, tukemaan näitä toimintaedellyksiä?
- Miten tuki toteutettaisiin käytännössä?
Suomalainen STT on yksityisomisteinen, mutta mepit korostavat uutistoimistojen yhteiskunnallista merkitystä demokratian toimivuudelle. Suomen tapaus nähdään osana laajempaa ilmiötä, jossa ammattimaiseen ja tietopohjaiseen journalismiin sitoutuneet tiedotusvälineet ovat ahtaalla eri puolilla Eurooppaa.
Kirjallinen kysymys on nähtävissä kokonaisuudessaan Euroopan parlamentin verkkosivuilla lähipäivinä. Kysymys on jätetty komissiolle 27.10.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Melodie SinkariErityisavustaja, viestintä ja mediasuhteetEuroopan parlamenttiPuh:+358 40 414 5803melodie.sinkari@europarl.europa.eu
Mika Aaltola, europarlamentaarikko
Mika Aaltola on europarlamentaarikko (kok.), dosentti ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija, joka työskenteli aiemmin Ulkopoliittisen instituutin johtajana.
Euroopan parlamentissa hän keskittyy erityisesti Euroopan ja Suomen kokonaisvaltaisen turvallisuuden vahvistamiseen, demokratian puolustamiseen, Ukrainan tukemiseen, sekä Euroopan strategisen kilpailukyvyn parantamiseen.
Euroopan parlamentissa Aaltola toimii ulkoasiainvaliokunnan (AFET) jäsenenä. Aaltola on jäsen myös Eurooppalaista demokratian kilpeä käsittelevässä erityisvaliokunnassa (EUDS), jossa hän toimii EPP:n koordinaattorina. Hän on lisäksi kansainvälisen kaupan valiokunnan (INTA) varajäsenenä.
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