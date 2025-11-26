Aaltola komissiolle: ”STT:n alasajo olisi isku Suomen huoltovarmuuteen"

Suomen Tietotoimiston kohtalo on nostettu esiin Brysselissä.

Europarlamentaarikot Mika Aaltola (kok./EPP) ja itävaltalainen Lukas Mandl (EPP) ovat jättäneet Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen STT:n tilanteesta uutistoimistojen turvaamiseksi. Allekirjoittaneiden joukossa on neljätoista eri europarlamentaarikkoa neljästä eri poliittisesta ryhmästä (EPP, S&D, ECR, Renew Europe).

”Uutistoimisto on huoltovarmuutta siinä missä polttoainevarasto tai sähköverkko. Sen arvon huomaa vasta, kun se on poissa. STT:n alasajo olisi paljon enemmän kuin mediatalouden murhe, sillä se heikentäisi Suomen tiedon huoltovarmuutta. Demokratian suoja ei ole pelkkää valheiden torjumista. Siihen kuuluu myös niiden rakenteiden suojaaminen, joissa luotettava tieto syntyy ja liikkuu. Kun yhteinen faktapohja murenee, tyhjän tilan täyttävät algoritmit, polarisaatio ja hybridivaikuttaminen”, sanoo Mika Aaltola, EPP-ryhmän koordinaattori EUDS valiokunnassa. Valiokunta vastaa parlamentissa Euroopan demokratian turvaamisesta.