ABB:n Porvoon-tehdas ottaa käyttöön asennuskalusteiden automatisoidun pakkauslinjan

ABB Oy:n Porvoon Smart Building, Wiring Accessories -liiketoimintayksikkö on investoinut pakkausautomaation tehostamiseen ja ottaa käyttöön pitkälle automatisoidun uuden kytkimien ja pistorasioiden pakkauslinjan. Pakkaamisessa siirrytään samalla materiaalitehokkaaseen ja optimoituun pakkausmenetelmään, joka tukee EU:n pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen (PPWR) tavoitteita. Tehty kehitystyö ja investointi ovat jatkumoa Porvoon-asennustuotetehtaan pitkäjänteiselle jatkuvan parantamisen ja kestävän kehityksen työlle.

Automatisoitu pakkauslinja tuo tehokkuutta toimitusketjuun

Uusi automatisoitu pakkauslinja yhdistää suuren pakkauskapasiteetin ja automaattisen tarkastuksen. Linja pystyy käsittelemään kuutta eri työtilausta samanaikaisesti tai tarvittaessa ajamaan yhtä työtilausta rinnakkain neljässä työpisteessä samalle kuormalavalle. Tuotantolinja tarkistaa jokaisen laatikon automaattisesti mittaamalla sen painon ja lukemalla viivakoodin ennen laatikon siirtämistä lavalle.

Uusi pakkauslinja käsittelee noin 300 pakattavaa nimikettä. Sen tekninen kapasiteetti on vaikuttava, sillä linja pystyy pakkamaan noin 600 laatikkoa tunnissa, mikä tarkoittaa jopa 50 000 tuotetta päivässä. Vuositasolla se pakkaa miljoonia asuin- ja liikerakentamisen asennuskalusteita pääasiassa Pohjoismaiden markkinoille.

”ABB:n globaalin strategian mukainen nk. local-for-local-toimintatapa tuo hankinnan ja valmistuksen lähemmäs asiakkaitamme sekä lyhentää ja vahvistaa toimitusketjuja. Porvoon-liiketoimintayksikön uusi kytkimien ja pistorasioiden pakkauslinja on tärkeä investointi, ja se parantaa edelleen tehtaan toimitus-kykyä ja -kapasiteettia”, sanoo ABB Oy:n Wiring Accessories -liiketoimintayksikön johtaja Mikaela Ahlnäs-Mäkeläinen.

Uudistus on toteutettu tiiviissä yhteistyössä sähkötukkuliikkeiden ja sähköasentajien kanssa. Asiakkailta saatu palaute ja kehitysehdotukset ovat ohjanneet ratkaisujen suunnittelua koko projektin ajan, ja ne ovat omalta osaltaan tehostaneet logistiikkaketjua. Esimerkiksi toimituserät on mitoitettu siten, että kuormalavat ja pakkaukset sopivat pakkaustavaltaan aikaisempaa paremmin asiakkaiden automaattivarastoihin.

Pakkausratkaisun uusiminen parantaa materiaalitehokkuutta

Toteutetussa pakkausuudistuksessa on painotettu kiertotaloutta ja materiaalitehokkuutta. Tehdyillä valinnolla lisätään kierrätysmateriaalien osuutta ja vähennetään pakkausmateriaalien käyttöä tuotteiden suojaamisesta tinkimättä. Uusien laatikoiden kierrätyskartongin osuus on vähintään 65 %, ja tavoitteena on kasvattaa osuutta edelleen. Aiempaan pakkausmenetelmään verrattuna tehdyt ratkaisut pienentävät kuormalavojen tarvetta 12 % ja pahvilaatikoiden kulutus vähenee painolla mitattuna 5 %. Samalla on luovuttu pääosin erillisestä ulkolaatikosta ja kokonaan pakkaustarrasta, kun tuotetiedot merkitään suoraan pahvilaatikoihin kasvisöljypohjaisella mustesuihkulla.

”Uudistus tukee EU:n pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen (PPWR) tavoitteita. Pakkausmenetelmä vähentää erilaisten kuljetus- ja pakkausmateriaalien käyttöä ja lisää pakkausten kierrätysmateriaalien osuutta samalla, kun se helpottaa asiakkaiden jätteiden lajittelua. Asiakkaan näkökulmasta muutos on konkreettinen, sillä optimoidut pakkaukset tukevat myös heidän kestävän kehityksen tavoitteitaan”, toteaa Mikaela Ahlnäs-Mäkeläinen.

ABB:n Porvoon-tehtaalla kestävä kehitys tukee kilpailukykyistä toimintaa

ABB Oy:n Porvoon-tehdas on liiketoiminnan kehittämisen rinnalla tehnyt pitkäjänteistä työtä kestävän kehityksen eteen. ABB käynnisti viisi vuotta sitten globaalin Mission to Zero™ -ohjelman, ja Porvoo oli yksi konsernin ensimmäisistä nk. nettonollatehtaista. Tämän vuoden alussa tehdas sai Zero Waste to Landfill (ZWTL) Platinum -sertifikaatin, jonka mukaisesti sertifioinnin piiriin kuuluva jäte hyödynnetään, eikä sitä päädy kaatopaikalle.

Vuonna 2023 tehdas lanseerasi SAGA®-tuotesarjan, jossa 75 prosentissa tuotteista käytetään biopohjaista muovia. Biopohjainen muovi valmistetaan käytetystä ruokaöljystä ja sahateollisuuden sivuvirroista saatavasta mäntyöljystä. Sarjaan kuuluu laaja valikoima uppo- ja pinta-asennettavia asennuskalusteita kuiviin ja kosteisiin tiloihin. SAGA® on konkreettinen osoitus siitä, kuinka innovatiivisella kehitystyöllä voidaan yhdistää korkea laatu ja materiaalivalinnat, jotka vähentävät fossiilisten raaka-aineiden tarvetta.

ABB Oy panostaa pitkäjänteisesti teknologian ja ratkaisujen kehittämiseen ja investoi vuonna 2025 Suomessa 153 miljoonaa euroa tutkimuksen ja tuotekehitykseen. ABB kehittää toimintaansa Suomessa myös investoinneilla, jotka lisäävät tuotantokapasiteettia ja parantavat valmiuksia palvella asiakkaita.

ABB on sähköistämisen ja automaation globaali teknologiajohtaja, joka luo edellytykset kestävämmälle ja resurssitehokkaammalle tulevaisuudelle. Yhdistämällä suunnittelun ja digitalisoinnin asiantuntemuksensa ABB auttaa teollisuuden eri toimialoja toimimaan korkealla suorituskyvyllä lisäten samalla niiden toiminnan tehokkuutta, tuottavuutta ja kestävyyttä, jolloin ne menestyvät paremmin. ABB:llä tämä tiivistyy ajatukseen "Engineered to Outrun". Yhtiöllä on yli 140 vuoden historia ja noin 110 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. ABB:n osakkeet on listattu SIX Swiss Exchangen (ABBN) ja Nasdaq Tukholman (ABB) pörsseissä. www.abb.com