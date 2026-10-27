Aalto on yliopistojen spinout-rahoituksessa Euroopan kolmonen – näin luotiin resepti, jolla synnytetään uusia toimialoja

Aalto-yliopistosta on kuluvan vuoden aikana lähtenyt maailmalle jo kahdeksan tutkimukseen pohjautuvaa spinout-yritystä, kun vielä 2020-luvun alussa vuosittainen määrä vaihteli nollasta viiteen. Spinout on yritys, jolle yliopisto siirtää tutkimuksen pohjalta syntyneet tieteelliset keksinnöt ja patentit.

Aalto-yliopisto sijoittuikin Oxfordin ja Cambridgen yliopistojen jälkeen kolmanneksi eurooppalaisten yliopistojen joukossa, kun verrattiin spinout-yritysten vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla keräämän rahoituksen määrää. Aalto-yliopiston spinoutit keräsivät yli 500 miljoonaa euroa, kun Oxford johti tilastoa ylivoimaisesti yli 900 miljoonalla. Cambridge taas oli vain vähän Aallon edellä. Vaikka Aallon spinout-yritysten rahoituspotista valtaosa onkin satelliittiyhtiö ICEYE:n keräämää, pronssisija tällaisessa vertailussa ei suinkaan ole sattumaa, sanoo Aalto-yliopiston innovaatioista vastaava vararehtori Janne Laine.

”Pronssisija on seurausta maailmanluokan tutkimuksesta ja osaamisesta, elinvoimaisesta yrittäjyysekosysteemistä sekä pitkäjänteisistä ponnisteluista yrittäjyyden ja innovaatioiden edistämiseksi monilla eri tasoilla. Saavutuksemme ovat yhteistyön tulos – Aallon kanssa innovaatioita ja yrityksiä vievät eteenpäin esimerkiksi tutkijat, opiskelijat, startup-yrittäjät ja pääomasijoittajat”, Laine toteaa.

Kaiken kaikkiaan Aallosta ponnistaneet yritykset, mukaan lukien kvanttialalla toimiva IQM sekä ICEYE, ovat vuodesta 2010 lähtien keränneet yhteensä noin 2,6 miljardin euron rahoituksen.

”Kiitos aktiivisen tutkija- ja opiskelijayhteisön, Aallosta on tullut paikka, jossa suomalaiseen yhteiskuntaan luodaan paljon kaivattua kasvua. Kun meillä tehdyt tutkimukseen pohjautuvat keksinnöt kaupallistetaan, ne voivat paitsi uudistaa olemassa olevia toimialoja, myös synnyttää aivan uusia”, Janne Laine sanoo.

Polkua tutkimuksesta liiketoiminnaksi on nyt vahvistettu kokoamalla Aalto-yliopiston innovaatiotoiminta Aalto Innovation -nimen alle. Aalto Innovation pyrkii entisestään vauhdittamaan syväteknologian alan keksintöjen kaupallistamista ja vaikuttavuutta.

”Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa keksintöilmoitusten ja patenttien määrä vuosien 2025 ja 2030 välisenä aikana sekä nostaa tutkimukseen pohjautuvien spinout-yritysten vuosittainen määrä 20:een”, Laine sanoo.

Aalto Innovation kattaa tutkimuslähtöisen kaupallistamisen ketjun

Yrittäjyydestä kiinnostuneita tutkijoita tuetaan Aalto-yliopistossa ammattimaisesti. Näin voidaan varmistaa spinout-yrityksille mahdollisimman hyvät lähtökohdat.

Uuden Aalto Innovation -yksikön toiminta kattaa koko tutkimuslähtöisen kaupallistamisen ketjun: tutkijoiden yrittäjyyskoulutuksen, keksintöjen patentoinnin ja kaupallistamisen valmistelun, hautomo- ja kiihdyttämöohjelmat sekä spinout-yrityksille tehtävien teknologiansiirtojen valmistelun. Samalla yliopisto luopuu startup-yritysten hautomo- ja kiihdyttämöohjelmiin keskittyneen Aalto Startup Center -nimen käytöstä.

”Aalto-yliopisto tunnetaan vahvasta yrittäjyyskulttuurista: laaja-alaisesta yrittäjyyskoulutuksesta sekä kansainvälistä huomiota saaneesta opiskelijayrittäjyydestä. Nyt lisäämme panostuksia tutkimustyössä syntyvien syväteknologisten keksintöjen tunnistamiseen ja kaupallistamiseen. Tavoitteenamme on synnyttää entistä enemmän tutkimukseen pohjautuvia, merkittävää lisäarvoa tuottavia ja selkeää kasvupotentiaalia omaavia yrityksiä”, Janne Laine sanoo.

Jos tutkija ja Aalto Innovation -yksikön asiantuntijat näkevät keksinnössä potentiaalia, Aalto Innovation huolehtii keksinnön suojaamisesta ja tarjoaa eri ohjelmissa neuvontaa liiketoiminnan suunnitteluun ja aloittamiseen. Lisäksi se tukee tutkimuslähtöisten tiimien kaupallistamisen valmistelua ja teknologiansiirtoa sekä tarjoaa hautomo- ja kiihdytystukea niin Aallosta ponnistaville kuin muillekin ohjelmiin valituille suomalaisille alkuvaiheen syväteknologian startupeille.

”Tälläkin hetkellä meillä on kasvamassa useita kvantti- ja avaruusteknologiaan ja muille kasvualoille, kuten terveysteknologiaan, tähtääviä kiinnostavia tiimejä ja startupeja. Syväteknologian alalla matka keksinnöstä kaupalliseen toimintaan kestää kuitenkin vuosia, ja siihen pitää systemaattisesti investoida”, Janne Laine kertoo.

Aalto Innovation Week järjestetään marraskuussa

Marraskuun 18.–19. päivinä järjestettävässä Slush-kasvuyritystapahtumassa Aalto-yliopisto esittelee näyttelyosastollaan kahdentoista Research to Business (R2B) -esikaupallistamistiimin tuoteideat ja konseptimallit. Mukana on muun muassa energiaan ja terveysteknologiaan liittyviä hankkeita.

”Slushissa esittelemme maailmanluokan tutkimustamme ja tiimejä, joiden tuoteideat pohjautuvat tutkimukseen. Tapaamme kumppaneita ja sijoittajia sekä vahvistamme Aallon roolia pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa startup-ekosysteemissä”, Janne Laine kertoo.

Samalla viikolla Aalto-yliopiston tutkijat, opiskelijat ja henkilökunta, kutsuvieraat sekä Aallon yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnasta kiinnostuneet kansainväliset ja kotimaiset vieraat voivat osallistua lukuisiin tapahtumiin Aalto-yliopiston kampuksella Otaniemessä järjestettävässä Aalto Innovation Week -tapahtumasarjassa.

”Otaniemen kampukselle on syntynyt yhteisö, jossa ideat ja ihmiset kohtaavat ja yritysten perustamisesta on tullut osa yliopiston kulttuuria. Tässä ympäristössä tutkimus, luovuus, yrittäjyys ja pääomat muodostavat toisiaan tukevan verkoston. Siitä kiitos kuuluu opiskelijoille, tutkijoille, alumneille, mentoreille, yrityksille ja rahoittajille. Onnistumiseen on tarvittu ihan jokaisen panosta”, Janne Laine sanoo.

Faktoja Aallon yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnasta