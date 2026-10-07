Plasmanluovutus laajenee kuuteen uuteen kaupunkiin
29.10.2026 10:02:43 EET | SPR Veripalvelu | Tiedote
Plasmaa voi loppuvuodesta luovuttaa Vantaan lisäksi myös Helsingissä, Tampereella, Turussa, Espoossa, Kuopiossa ja Oulussa. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu lisää plasmanluovutusta, jotta plasmasta valmistettavien elintärkeiden lääkkeiden saatavuutta voidaan paremmin turvata Suomessa ja Euroopassa.
Plasmaa tarvitaan vakavien sairauksien hoitoon
Plasma on veren osa, josta valmistetaan lääkkeitä monien vakavien sairauksien hoitoon. Esimerkiksi vakavista vasta-ainepuutoksista kärsiville potilaille plasmasta valmistettavat lääkkeet ovat ainoa hoitovaihtoehto. Vasta-aine- eli immunoglobuliinilääkkeitä käytetään myös uusien syöpähoitojen tukena.
Suomessa ei valmisteta plasmalääkkeitä, joten Veripalvelun keräämä plasma toimitetaan lääkkeiden valmistusta varten Eurooppaan. Veripalvelun nykyinen sopimuskumppani on Takeda Pharmaceuticals International AG.
Eurooppa tarvitsee enemmän omaa plasmankeräystä
Euroopassa ei tällä hetkellä kerätä tarpeeksi plasmaa alueen omaan tarpeeseen. Noin 30 prosenttia Euroopassa käytettävästä plasmaraaka-aineesta kerätään Yhdysvalloissa. Riippuvuus muualta tuotavasta plasmasta lisää lääkkeiden saatavuushäiriöiden riskiä.
"Plasmanluovutuksen laajentaminen on tärkeä askel. Mitä enemmän plasmaa pystytään keräämään Suomessa ja koko Euroopassa, sitä paremmin voimme osaltamme turvata plasmasta valmistettavien lääkkeiden saatavuutta potilaille", sanoo verenluovutuksen johtaja Johanna Castrén Veripalvelusta.
AB+ ja B+ veriryhmien luovuttajia kutsutaan mukaan
Veripalvelu ohjaa luovuttajia veriryhmittäin potilas- ja valmistetarpeen mukaan. Siksi plasmanluovuttajiksi toivotaan AB+ ja B+ veriryhmien luovuttajia.
Plasmanluovutukseen sovelletaan samoja luovutussoveltuvuuden kriteereitä kuin verenluovutukseen. Esimerkiksi matkustamiseen ja ulkomailla asumiseen liittyvät varoajat eivät kuitenkaan estä plasmanluovutusta.
Plasmaa voi luovuttaa henkilö, joka on luovuttanut verta aiemmin vähintään kerran. Plasmanluovuttajan tulee painaa vähintään 60 kiloa, ja painoindeksin (BMI) tulee olla enintään 40.
Ajanvaraus uusilla paikkakunnilla puhelimitse
Plasmanluovutukset alkavat eri paikkakunnilla seuraavasti:
- ma 9.11. Helsinki
- ma 16.11. Turku
- to 19.11. Espoo
- to 26.11. Kuopio
- ke 2.12. Oulu
Tampereella plasmanluovutuksen aikataulu varmistuu marras-joulukuun aikana. Vantaalla plasmanluovutus jatkuu entisellään.
Plasmanluovutukseen uusilla paikkakunnilla varataan aika puhelimitse Veripalvelun maksuttomasta infonumerosta 0800 05801 (numero palvelee ma-pe klo 8–17). Vantaalla plasmanluovutuksen ajanvaraus jatkuu nykyiseen tapaan Veripalvelun verkkosivujen kautta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna CastrénVerenluovutuksen johtajaPuh:+358 29 300 1573johanna.castren@veripalvelu.fi
Sanna KettunenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 29 300 1916sanna.kettunen@veripalvelu.fi
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Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu vastaa koko Suomen verivalmistehuollosta ja sitä tukevista laboratoriopalveluista. Keräämme verta vapaaehtoisilta luovuttajilta potilaiden tarpeita vastaavasti. Teemme terveydenhuollolle myös esimerkiksi kantasolujen ja elinten siirtoja tukevia palveluita sekä uusissa soluterapiahoidoissa käytettäviä valmisteita. Toimimme alamme tutkimuslaitoksena. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio.
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