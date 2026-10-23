THL: Diagnoositietojen painoarvoa hyvinvointialueiden rahoitusmallissa voitaisiin vähentää
29.10.2026 00:01:00 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Sairastavuustiedon eli käytännössä pääosin diagnoositietojen painoarvon vähentämistä hyvinvointialueiden rahoitusmallissa on syytä selvittää, katsoo THL. Laitoksen tuoreen selvityksen mukaan niin sanotut demografiset mallit kuvaavat väestön palvelutarvetta suhteellisen hyvin terveydenhuollossa.
Demografisissa malleissa väestön palveluiden tarvetta määritellään demografisten tietojen eli iän ja sukupuolen sekä sosioekonomisten tietojen, kuten koulutuksen ja työllisyyden, perusteella. Sairastavuustietoja ei käytetä lainkaan, tai niitä käytetään vähemmän kuin nykyisessä rahoitusmallissa.
Vaikka demografiset mallit kuvaavat THL:n selvityksen mukaan väestön terveydenhuollon palveluntarvetta suhteellisen hyvin, vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon osalta demografiset mallit eivät kuitenkaan näytä ennustavan palvelutarvetta riittävästi.
”Katsomme, että tämän vuoksi sairastavuustiedosta ei tule luopua rahoitusmallissa kokonaan. Sitä tarvitaan edelleen, mutta on syytä selvittää, miten sitä voidaan hyödyntää nykyistä kohdennetummin”, sanoo THL:n ylijohtaja Piia Aarnisalo.
Nykymallissa kannusteiden ja toimeenpanon ongelmia
Hyvinvointialueiden nykyisessä rahoitusmallissa on todettu olevan useita ongelmia.
Yksi niistä koskee mallin vääränlaisia kannusteita. Sairastavuustiedon suuren painoarvon vuoksi alueille voi syntyä epäterve kannuste kirjata diagnoositietoja vain rahoituksen maksimoimiseksi.
Myös mallin toimeenpanossa on ollut vaikeuksia. Hyvinvointialueiden välillä on suuria eroja siinä, miten ne kykenevät toimittamaan rahoitusmallin kannalta olennaisia tietoja THL:n rekistereihin.
”Vaikka alueet toimittavat tietoja koko ajan kattavammin, erot ovat edelleen merkittäviä”, Aarnisalo sanoo.
Lisäksi ongelmia on tuottanut rahoituksen epävakaus.
”Rahoitusmallin niin sanotun nollasummapelin sekä tietopohjan muutosten vuoksi alueiden rahoituksessa on ollut suurta vaihtelua vuosittain. Rahoituksen epävakaus on hyvinvointialueiden toiminnan suunnittelun kannalta kestämätöntä.”
Rahoitusmallia uudistettava tulevalla hallituskaudella
THL katsoo, että hyvinvointialueiden rahoitusmallia on uudistettava tulevalla hallituskaudella. Eduskunta on edellyttänyt, että mallin kokonaisuudistus toteutetaan vuoteen 2030 mennessä.
Kyse on koko sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kannalta erittäin merkittävästä kysymyksestä. Valtio rahoittaa hyvinvointialueita vuosittain noin 27 miljardilla eurolla. Summan tulisi jakautua hyvinvointialueille tarkoituksenmukaisin, ennustettavin ja läpinäkyvin perustein.
Rahoituksen jakamiseen ei ole yhtä oikeaa mallia. Eri mallit painottavat eri asioita, ja niiden tavoitteet ovat keskenään osin ristiriitaisia.
”Uudistamisessa olisi lähdettävä liikkeelle siitä, mitä mallilla tavoitellaan. Tavoitteissa ja niiden painotuksissa on kyse poliittisista valinnoista. Vasta tämän jälkeen tulee valita mallin tekninen toteutus”, Aarnisalo sanoo.
”Perustehtävämme mukaisesti tarjoamme THL:stä tietoa ja asiantuntemusta tukemaan uudistusprosessin molempia vaiheita.”
Palveluiden tarve on edelleen hyvä perusperiaate
Hyvinvointialueiden nykyisessä rahoitusmallissa tavoitellaan sitä, että se vastaisi mahdollisimman hyvin väestön palvelutarpeeseen.
Ihmisten palvelutarpeessa on suuria alueellisia eroja. Jotta kaikkialla maassa voidaan taata yhdenmukaiset sote-palvelut, niiden järjestämiseen jaettava rahoitus on kohdennettava hyvinvointialueille tarve-erojen mukaisesti.
”Katsomme, että tämä tavoite on edelleen tärkeä periaate rahoituksen määräytymisessä”, Aarnisalo sanoo.
Palvelutarve määritellään pääosin tiettyjen sairauksien yleisyyden perustella. Sairastavuustieto poimitaan THL:n hoitoilmoitusrekistereistä sekä esimerkiksi Kelan rekistereistä. Sen pohjalta lasketaan niin sanotut tarvekertoimet.
THL vastaa rahoitusmallissa käytettävien tarvekertoimien laskennasta. Ne ovat keskeinen tekijä, kun kunkin hyvinvointialueen rahoitusosuus määritellään.
Lisätietoa:
Työpaperi: Hyvinvointialueiden rahoitusmallin kehittäminen – tavoitteet ja vaihtoehtoiset tarvemallit
Päätösten tueksi (sisältää THL:n suositukset rahoitusmallin uudistamiseksi): Sote-rahoitusmallia on uudistettava – millaisia vaihtoehtoja on ja mistä kannattaisi aloittaa?
THL:n verkkosivut: Miten 27 miljardia sote-rahaa jaetaan?
Piia Aarnisalo
ylijohtaja
THL
p. 029 524 7048
Tuukka Holster (työpaperi ja rahoitusmallien yksityiskohdat)
erikoistutkija
THL
p. 029 524 7937
Liina-Kaisa Tynkkynen
johtava tutkija, Hyvinvointialueiden rahoitus -tiimin päällikkö
THL
p. 029 524 8517
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
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