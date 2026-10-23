Vihreiden Ohisalo: Datakeskushankkeet jäihin, kunnes sääntely on kunnossa
28.10.2026 15:58:39 EET | Vihreät Euroopan parlamentissa | Tiedote
Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo vaatii moratoriota datakeskushankkeille, koska kokonaiskuva datakeskusbuumista ei ole kenenkään hallussa.
Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo vaatii moratoriota kaikille datakeskushankkeille, kunnes sääntely on paikallaan. VTT:n tuoreen raportin mukaan datakeskukset voivat viedä jopa viidenneksen Suomen sähkönkulutuksesta vuonna 2030.
Ohisalon mukaan hallitsematon datakeskusbuumi voi vaikeuttaa ilmasto- ja luontotavoitteiden saavuttamista.
— Datakeskusbuumi ja laittomat hakkuut osoittavat, ettei kokonaiskuva ole nyt kenenkään hallussa. Siksi vaadin moratoriota: kaikille hankkeille seis, kunnes sääntely on paikallaan, sanoo Ohisalo.
Vihreiden mukaan datakeskuksia voidaan rakentaa vain, jos niiden ympäristövaikutuksille on tiukat ehdot, ne tuovat tuntuvaa lisäarvoa Suomen talouteen, niiden toiminta on kestävällä pohjalla eivätkä ne aiheuta ongelmia sähköjärjestelmän toiminnalle. Datakeskukset tulee ensisijaisesti sijoittaa jo rakennetuille alueille, ja hankkeilta tulee edellyttää velvoittavaa ekologista kompensaatiota sekä pakollista ympäristövaikutusten arviointia.
Datakeskusten tulee myös hankkia uutta päästötöntä sähköä ostosopimuksilla kulutustaan vastaavasti ja osallistua sähkömarkkinoiden joustoihin. Ne eivät saa vaarantaa fossiilisista polttoaineista irtautumista.
— Huoli koskee myös kotitalouksia. Datakeskusten kasvava sähkönkulutus ei saa nostaa ihmisten sähkölaskua, toteaa Ohisalo.
Vihreät vaatii lisäksi, että hukkalämpö ohjataan kaukolämpöverkkoon tai teollisuuteen ja että jokaiselta hankkeelta edellytetään suunnitelma sen käytöstä. Tiedot energiankulutuksesta, hallinnosta ja ympäristövaikutuksista tulee julkaista jo lupavaiheessa. Rakentamisessa tulee suosia vähähiilisiä materiaaleja ja elinkaaren päästövähennyksiä sekä estää työperäinen hyväksikäyttö työmailla.
— Verotulojen täytyy jäädä Suomeen. EU-tasolla tulee puuttua maiden väliseen voitonsiirtoon, ja Suomessa tulee suosia hankkeita, jotka tuovat pysyviä työpaikkoja ja osaamista. Vihreät ajavat myös EU-tasolla datajäteille digimarkkinaveroa, jotta ne maksaisivat edes oman osansa veroista, Ohisalo toteaa.
Vihreiden reunaehdot kokonaisuudessaan: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/ei-datakeskuksia-hinnalla-milla-hyvansa-vihreiden-reunaehdot-kestavalle-datakeskusrakentamiselle/
Yhteyshenkilöt
Milja HenttonenViestintäavustaja / MEP OhisaloPuh:+358505993094milja.henttonen@europarl.europa.eu
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