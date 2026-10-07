Sara Hildénin taidemuseon näyttelyt 2027: Marianna Uutinen ja 2000-luvun taide

Marianna Uutinen

Sara Hildénin taidemuseo on kutsunut Marianna Uutisen pitämään laajan, takautuvan yksityisnäyttelyn, joka kokoaa yhteen teoksia 1980-luvun lopulta tähän päivään.

Näyttely on kuratoitu yhteistyössä taiteilijan kanssa. Se rakentuu paitsi kronologisesti myös keskeisiä sisällöllisiä teemoja ja materiaalin käyttöön liittyviä vaiheita esitellen.

Marianna Uutinen (s. 1961) on nykytaiteilija, jota arvostetaan hänen uraauurtavasta työstään maalaustaiteen parissa. Hänen innovatiivinen lähestymistapansa on määritellyt maalaustaidetta uudelleen, laajentanut sen mahdollisuuksia ja syventänyt katsojan vuorovaikutusta teosten kanssa.

Taiteilijalle tärkeä vapauden eetos näkyy haluna pitää teostensa merkitykset avoimina. Orgaaninen ja keinotekoinen, loisto ja hauraus, ylevä ja banaali tai runsaus ja minimalismi ovat hänen teoksissaan yhtä aikaa mahdollisia. Ambivalenssi saa aikaan jännitteen, joka ylläpitää teosten avoimuutta.

13.2.–30.5.2027 Marianna Uutinen

Simple Yet Complex

Näyttely Simple Yet Complex tuo esiin 2000-luvun taidetta Sara Hildénin Säätiön kokoelmaan kuuluvien kansainvälisten ja kotimaisten taiteilijoiden teosten kautta.

Miten aikamme kuvataide näyttäytyy Sara Hildénin Säätiön kokoelmassa, ja millaisia teemoja ja aiheita se sisältää? Näyttelyssä Simple Yet Complex etsitään vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin.

Näyttely johdattaa katsojan kokoelman uusimman osan äärelle. Se esittelee nykytaiteen moninaisuutta niin ajassa olevien suuntausten ja teemojen kuin toteutustapojen ja tekniikoiden osalta. Lista näyttelyssä mukana olevista taiteilijoista julkistetaan alkuvuodesta 2027.

Sara Hildénin Säätiö tunnetaan korkeatasoisesta ulkomaisen ja kotimaisen modernismin ja nykytaiteen kokoelmastaan. Näyttely Simple Yet Complex on jatkumoa kokoelmaa läpileikkaaville näyttelyille Vihreän puun punaiset linnut (2024) ja Alusta alkaen (2025). Niissä tutustuttiin 1900-luvun taideilmiöihin Sara Hildénin Säätiön kokoelmassa. Tuleva näyttely pureutuu Sara Hildénin (1905–1993) jälkeiseen aikaan kokoelmassa ja keskittyy erityisesti 2000-luvun taiteeseen. Näyttelysarja valottaa kokoelman monipuolisuutta ja tuo esiin sen keskeisiä painopisteitä, taiteilijoita ja teoksia.

22./23.6.–26.9.2027 Simple Yet Complex – 2000-luvun taidetta Sara Hildénin Säätiön kokoelmasta