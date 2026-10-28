Vuoden kasvuyritys 2026 on vantaalainen GRM-services – kunniamaininta joutsalaiselle Jukolan Juustolle
28.10.2026 19:00:00 EET | Kasvu Open | Tiedote
GRM-services on geopoliittisesti kriittisellä alalla toimiva urakointi- ja konsulttiyritys, joka tarjoaa geofysiikan ja kalliomekaniikan palveluita Suomessa ja ulkomailla. Yritys on kasvanut kymmenessä vuodessa rohkeasti yhdeksi alansa kiinnostavimmista toimijoista. Vuoden kasvuyritys valittiin Kasvu Open Karnevaalissa Jyväskylässä 28.10.2026 kymmenen finalistin joukosta. Vuosittain jaettavan tunnustuksen myöntää Kasvu Open.
Vantaalainen GRM-services yhdistää geofysiikan ja kalliomekaniikan osaamisen käytännön urakointiin, mikä tekee siitä harvinaisen kumppanin vaativiin geoteknisiin kohteisiin. Yrityksen menestys perustuu syvään geofysiikan ja kalliomekaniikan osaamiseen, tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa sekä sitoutuneeseen henkilöstöön.
Tuomaristo arvosti erityisesti sitä, että yritys kehittää jatkuvasti toimintamallejaan, omaa vahvan aseman Suomessa ja etenee rohkeasti kansainvälisille markkinoille.
– GRM-services on vaativien kohteiden asiantuntija, joka on onnistunut luomaan vahvaa ja kannattavaa kasvua: se on lähes tuplannut liikevaihtonsa yhden vuoden aikana. Tämä yritys vie onnistuneesti suomalaista erikoisosaamista maailmalle, tuomariston puheenjohtaja Unna Lehtipuu sanoo.
Kunniamaininta & Yleisön suosikki
Vuoden kasvuyritys -tunnustuksen lisäksi tuomaristo antoi kunniamaininnan joutsalaiselle Jukolan Juustolle. Pitkään toiminut perinteinen yritys on lähtenyt rohkeasti innovoimaan uutta tuotetta, jota on jo myyty kauppoihin ja maailmalle. Tuomaristo palkitsi Jukolan Juuston innovaatiohalusta ja kasvuyrittäjän asenteesta.
Jukolan Juusto valittiin myös Yleisön suosikiksi TOP 10 -finalistien joukosta 368 äänellä. Yleisön suosikki -kisassa annettiin yhteensä 1185 ääntä.
Vuoden kasvuyritys -kilpailu
Kasvu Open jakoi Vuoden kasvuyritys -tunnustuksen jo 16. kerran. Arvostetun tittelin saa yritys, joka täyttää asetetut kriteerit ja vakuuttaa tuomariston kirkkailla tulevaisuudensuunnitelmilla. Vuoden kasvuyritys valittiin 30 semifinalistin ja kymmenen finalistin joukosta kriteereillä: näytöt, markkinapotentiaali, tiimi ja kasvukyky.
Tunnustuksen saajan valitsi Kasvu Openin kokoama tuomaristo:
- Susanna Aaltonen: johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet, Suomen Teollisuussijoitus
- Reetta Ilo Gilbert: toimitusjohtaja, San Francisco Agency
- Simo Kajaste: yrittäjä, advisor, hasan & partners
- Unna Lehtipuu: tuomariston puheenjohtaja, viestintäjohtaja, sijoituskirjailija, sijoittaja
- Janne Pöysti: toimittaja, Alma Media
- Vesa Riihimäki: Head of Startup & Growth, Nordea
LISÄTIEDOT
Antti Kivinen
Toimitusjohtaja, GRM-services
+359 40 539 4224
antti.kivinen@grm-services.fi
Markku Liias
Toimitusjohtaja, Jukolan Juusto
+358 40 570 0522
markku.liias@jukolanjuusto.fi
Unna Lehtipuu
Tuomariston puheenjohtaja
+358 50 571 0199
unna.lehtipuu@framillafinland.fi
Malla Karhunen
Kasvu Open
+358 50 543 1400
malla.karhunen@kasvuopen.co
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana SeppäläToimitusjohtaja, Kasvu OpenPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Malla KarhunenMarkkinointi ja viestintäPuh:050 543 1400malla.karhunen@kasvuopen.co
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