Vuoden kasvuyritys 2026 on vantaalainen GRM-services – kunniamaininta joutsalaiselle Jukolan Juustolle

Vantaalainen GRM-services yhdistää geofysiikan ja kalliomekaniikan osaamisen käytännön urakointiin, mikä tekee siitä harvinaisen kumppanin vaativiin geoteknisiin kohteisiin. Yrityksen menestys perustuu syvään geofysiikan ja kalliomekaniikan osaamiseen, tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa sekä sitoutuneeseen henkilöstöön.

Tuomaristo arvosti erityisesti sitä, että yritys kehittää jatkuvasti toimintamallejaan, omaa vahvan aseman Suomessa ja etenee rohkeasti kansainvälisille markkinoille.

– GRM-services on vaativien kohteiden asiantuntija, joka on onnistunut luomaan vahvaa ja kannattavaa kasvua: se on lähes tuplannut liikevaihtonsa yhden vuoden aikana. Tämä yritys vie onnistuneesti suomalaista erikoisosaamista maailmalle, tuomariston puheenjohtaja Unna Lehtipuu sanoo.

Kunniamaininta & Yleisön suosikki

Vuoden kasvuyritys -tunnustuksen lisäksi tuomaristo antoi kunniamaininnan joutsalaiselle Jukolan Juustolle. Pitkään toiminut perinteinen yritys on lähtenyt rohkeasti innovoimaan uutta tuotetta, jota on jo myyty kauppoihin ja maailmalle. Tuomaristo palkitsi Jukolan Juuston innovaatiohalusta ja kasvuyrittäjän asenteesta.

Jukolan Juusto valittiin myös Yleisön suosikiksi TOP 10 -finalistien joukosta 368 äänellä. Yleisön suosikki -kisassa annettiin yhteensä 1185 ääntä.

Vuoden kasvuyritys -kilpailu

Kasvu Open jakoi Vuoden kasvuyritys -tunnustuksen jo 16. kerran. Arvostetun tittelin saa yritys, joka täyttää asetetut kriteerit ja vakuuttaa tuomariston kirkkailla tulevaisuudensuunnitelmilla. Vuoden kasvuyritys valittiin 30 semifinalistin ja kymmenen finalistin joukosta kriteereillä: näytöt, markkinapotentiaali, tiimi ja kasvukyky.

Tunnustuksen saajan valitsi Kasvu Openin kokoama tuomaristo:

Susanna Aaltonen : johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet, Suomen Teollisuussijoitus

: johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet, Suomen Teollisuussijoitus Reetta Ilo Gilbert : toimitusjohtaja, San Francisco Agency

: toimitusjohtaja, San Francisco Agency Simo Kajaste : yrittäjä, advisor, hasan & partners

: yrittäjä, advisor, hasan & partners Unna Lehtipuu: tuomariston puheenjohtaja, viestintäjohtaja, sijoituskirjailija, sijoittaja

Janne Pöysti : toimittaja, Alma Media

: toimittaja, Alma Media Vesa Riihimäki: Head of Startup & Growth, Nordea

LISÄTIEDOT



Antti Kivinen

Toimitusjohtaja, GRM-services

+359 40 539 4224

antti.kivinen@grm-services.fi

Markku Liias

Toimitusjohtaja, Jukolan Juusto

+358 40 570 0522

markku.liias@jukolanjuusto.fi

Unna Lehtipuu

Tuomariston puheenjohtaja

+358 50 571 0199

unna.lehtipuu@framillafinland.fi

Malla Karhunen

Kasvu Open

+358 50 543 1400

malla.karhunen@kasvuopen.co