Varhan aluevaltuusto päätti ensihoidon palvelutasosta
28.10.2026 20:01:49 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) vuodessa noin 56 000 ensihoitotehtävää. Se tarkoittaa noin 153 ensihoitotehtävää joka päivä.
Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kävi ajankohtaiskatsauksessaan läpi Varhan hoitoonpääsytilastoja sekä omatiimimallia, jonka piirissä kaikki varsinaissuomalaiset ovat.
- Hoidon jatkuvuus tuo tutkitusti terveyshyötyjä, ja digitaalisella puolella Varha-sovelluksen kehittämistyötä jatketaan.
Puhelinyhteydenottoihin vastataan saman päivän aikana, ja parantuneet asiakaskokemukset näkyvät Varhan asiakaspalautteessa.
-Asiakkaat, jotka palveluissamme käyvät, antavat meille todella hyvät arvosanat, ja näen, että olemme tilanteessa, jossa jatkuvan parannuksen tie kantaa hedelmää, Martikainen kiitteli.
NPS-luku, eli suositushalukkuudesta ja asiakasuskollisuudesta kertova luku on jo 81 prosenttia.
Varhan aluevaltuusto hyväksyi ensihoidon palvelutasopäätöksen vuosille 2027–2028. Kiireellisimpiin A- ja B-luokan tehtäviin ehditään ydintaajama-alueella 6 minuutissa, muulla taajama-alueella 8 minuutissa ja asutulla maaseudulla 15 minuutissa. Päätöksessä listatut ajat ovat mediaaniaikoja.
Hyvinvointialueen oman ensihoitopalvelun tuottaa pelastus- ja ensihoitopalveluiden tulosalue, jonka lisäksi ensihoitopalvelua hankitaan ostopalveluna. Nykyiset ostopalvelusopimukset kattavat vuoden 2027.
Aluevaltuusto päätti myös kevään 2027 kokousaikataulusta. Valtuusto kokoontuu 24.3., 26.5. ja 16.6.2027. Kuluvan vuoden viimeinen kokous järjestetään 2.12.2026.
Vastaus valtuustoaloitteeseen perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden käytön estämiseksi sekä vastaus valtuustoaloitteeseen kouluterveydenhoitajien, koulukuraattorien ja koulupsykologien tiedonkulun saattamiseksi entiselleen palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Muut kuin tässä mainitut asiat menivät esityslistan mukaisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katriina HiippavuoriAluevaltuuston puheenjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:0407520759katriina.hiippavuori@varha.fi
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
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