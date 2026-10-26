Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan aluevaltuusto päätti ensihoidon palvelutasosta

28.10.2026 20:01:49 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

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Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) vuodessa noin 56 000 ensihoitotehtävää. Se tarkoittaa noin 153 ensihoitotehtävää joka päivä.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kävi ajankohtaiskatsauksessaan läpi Varhan hoitoonpääsytilastoja sekä omatiimimallia, jonka piirissä kaikki varsinaissuomalaiset ovat.

- Hoidon jatkuvuus tuo tutkitusti terveyshyötyjä, ja digitaalisella puolella Varha-sovelluksen kehittämistyötä jatketaan.

Puhelinyhteydenottoihin vastataan saman päivän aikana, ja parantuneet asiakaskokemukset näkyvät Varhan asiakaspalautteessa.

-Asiakkaat, jotka palveluissamme käyvät, antavat meille todella hyvät arvosanat, ja näen, että olemme tilanteessa, jossa jatkuvan parannuksen tie kantaa hedelmää, Martikainen kiitteli.

NPS-luku, eli suositushalukkuudesta ja asiakasuskollisuudesta kertova luku on jo 81 prosenttia.

Varhan aluevaltuusto hyväksyi ensihoidon palvelutasopäätöksen vuosille 2027–2028. Kiireellisimpiin A- ja B-luokan tehtäviin ehditään ydintaajama-alueella 6 minuutissa, muulla taajama-alueella 8 minuutissa ja asutulla maaseudulla 15 minuutissa. Päätöksessä listatut ajat ovat mediaaniaikoja.

Hyvinvointialueen oman ensihoitopalvelun tuottaa pelastus- ja ensihoitopalveluiden tulosalue, jonka lisäksi ensihoitopalvelua hankitaan ostopalveluna. Nykyiset ostopalvelusopimukset kattavat vuoden 2027.

Aluevaltuusto päätti myös kevään 2027 kokousaikataulusta. Valtuusto kokoontuu 24.3., 26.5. ja 16.6.2027. Kuluvan vuoden viimeinen kokous järjestetään 2.12.2026.

Vastaus valtuustoaloitteeseen perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden käytön estämiseksi sekä vastaus valtuustoaloitteeseen kouluterveydenhoitajien, koulukuraattorien ja koulupsykologien tiedonkulun saattamiseksi entiselleen palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Muut kuin tässä mainitut asiat menivät esityslistan mukaisesti.

Avainsanat

varsinais-suomen hyvinvointialuevarhapäätöksentekoaluevaltuusto

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Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

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