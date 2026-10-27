Fliiga

SBS Wirmolle ensimmäinen liigavoitto

28.10.2026 20:43:56 EET | Fliiga | Tiedote

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Nousija SBS Wirmo avasi viimeisenä joukkueena pistetilinsä F-liigan naisten sarjassa, kun Koovee sai taipua kotonaan Tampereella 5-1. Samalla Wirmo nousi SPV:n ja PSS:n ohi pois sarjan viimeiseltä sijalta.

Eevi Lehmusvuori vei mynämäkeläiset vieraat johtoon jo pelin neljännellä minuutilla, ja avauserän lopulla Sara Laaksonen ohjasi takatolpalta eron kahteen pitkän hyökkäyksen päätteeksi. Lisää tuli pelin puolivälissä Micaela Sirolan lavasta, ja Tessa Sauvonsaari ehti iskeä takatolpalta jo 4-0 Wirmolle. Kooveen maalitili aukesi suoraan keskialoituksesta lähteneellä hyökkäyksellä vain viisi sekuntia myöhemmin Ainomaija Murtosen ohjatessa Senni Mustakosken syötön verkkoon.

Päätösjaksolla ei nähty Kooveen kiriä, sen sijaan vieraiden Martina Karvonen viimeisteli erän ainoalla maalilla loppunumerot. Karvonen (1+1) ja Fiona Stenij (0+2) olivat Wirmon historian ensimmäisen liigavoiton kahden pisteen pelurit.

Sarja jatkuu perjantaina Helsingissä, jossa kohtaavat viime kauden nelonen EräViikingit ja pronssijoukkue SB-Pro.

Yhteyshenkilöt

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