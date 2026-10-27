Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 28.10.2026
28.10.2026 21:31:36 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti kokouksessaan 28.10.2026 Kiviruukin lukion tulevasta toiminnasta, Juvanpuiston yläkoulun opetuksen väliaikaisesta järjestämispaikasta kevätlukukaudella 2027 sekä Lahnuksen koulun toiminnan päättymisestä.
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että 1.8.2027 toimintansa aloittavan Kiviruukin lukion painotus on tiede, teknologia ja yrittäjyys. Lautakunta päätti myös Kiviruukin lukion englanninkielisen lukiokoulutuksen opiskelijavalintakriteereistä, jotka otetaan käyttöön kevään 2027 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishausta alkaen.
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Juvanpuiston koulun vuosiluokkien 7.–9. (pois lukien vaativan tuen ryhmät) opetus järjestetään ajalla 7.1.– 5.6.2027 Otaniemessä pääosin Kivimiehen koulussa ja Spondan tiloissa osoitteessa Miestentie 3. Joidenkin yksittäisten oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään myös Juvanpuiston koulun omia tiloja. Siirtyminen Kivimiehen koulun tiloihin järjestetään tilausbussikuljetuksella.
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Lahnuksen koulun toiminta sekä koulun johtokunta lakkaavat 31.07.2027. Lautakunta myös päätti, että Lahnuksen koulun oppilaat siirtyvät pääosin Kalajärven koulun oppilaiksi 01.08.2027 alkaen. Lautakunta edellytti, että Lahnuksen alueen ja Kalajärven koulun välisten kevyen liikenteen väylien turvallisuutta arvioidaan lasten liikkumistarpeet huomioiden, ja vastuulliset kaupungin toimijat ryhtyvät tarpeellisiin toimiin mahdollisten puutteiden korjaamiseksi. Lautakunta myös edellytti, että Lahnuksen koulun oppilaiden siirtyminen Kalajärven kouluun suunnitellaan ja toteutetaan lapsen etu huomioiden.
Lautakunta jätti pöydälle Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman tarkistamisen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Jussi Paavola, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen johtaja, p. 050 568 6242, jussi.paavola@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 09 81623300, ulla.lehtonen@espoo.fi
Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti.
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