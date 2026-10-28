Espoo lakkauttaa Lahnuksen koulun - vihreät vastustivat yksimielisesti

Lasten ja nuorten tuki on turvattava opiskeluhuollon uudistuksessa 9.10.2026 16:49:55 EEST | Tiedote

Kannatimme Länsi-Uudenmaan aluehallituksessa opiskeluhuollon ja lasten mielenterveyspalvelujen uudistuksen palauttamista valmisteluun. Aluehallitus päätti palautuksesta äänin 9–8. Haluamme, että muutoksen vaihtoehtoja ja vaikutuksia arvioidaan huolellisesti yhdessä henkilöstön, kuntien ja oppilaitosten kanssa. Olemme saaneet paljon yhteydenottoja opiskeluhuollon työntekijöiltä. Heidän huolensa ammatillisen tuen säilymisestä, työhyvinvoinnista ja henkilöstön pysyvyydestä on otettava vakavasti.