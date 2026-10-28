Espoo lakkauttaa Lahnuksen koulun - vihreät vastustivat yksimielisesti
28.10.2026 22:29:26 EET | Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf | Tiedote
Espoon kasvun ja oppimisen lautakunta päätti tänään äänin 8-7 lakkauttaa Pohjois-Espoossa sijaitsevan Lahnuksen koulun. Vihreät vastustivat lakkautusta yksimielisesti ja esittivät koulun säilyttämistä. Lakkautuksen kannalla olivat kokoomuksen ja SDP:n edustajat.
Lautakunnan varapuheenjohtajan Noora Peltoniemen mukaan päätöksessä on kyse arvovalinnasta eikä pelkästä tilakysymyksestä. Vuonna 1906 perustettu Lahnuksen koulu on kylän ainoa kaupungin palvelu ja yhteisön kiinnepiste, jonka ympärille kylän tapahtumat ja talkoot rakentuvat. Koulussa on tänä syksynä 61 oppilasta.
— Lahnuksen koulu on paljon enemmän kuin koulurakennus. Espooseen mahtuu sekä 600 oppilaan kouluja että pieni kyläkoulu. Tämä päätös vie kylältä sen sydämen ja jättää jäljelle tyhjän rakennuksen, sanoo Peltoniemi.
Lakkautusta perustellaan pienenevällä oppilasmäärällä. Vihreiden mukaan kaupunki on itse ajanut koulun tähän tilanteeseen. Lakkautusuhka on leijunut koulun yllä vuosia, ja epävarmuus on syönyt koulun vetovoimaa perheiden silmissä. Lisäksi esiopetus siirrettiin pois Lahnuksesta vuonna 2024, mikä on entisestään heikentänyt koulun vetovoimaa. Kaupunginhallitus hylkäsi koulun lakkauttamisen jo keväällä 2024.
— Lahnuksessa koulu on paikka, jossa kylä kokoontuu. Täällä lapset oppivat talkoot, isommat auttavat pienempiä ja jokainen aikuinen tuntee jokaisen lapsen. Sellaista yhteisöä ei voi siirtää toiseen kouluun, sanoo lautakunnan jäsen Petra Määttänen. Määttänen teki kokouksessa vastaesityksen, ettei koulua lakkauteta. Vihreiden jäsenet äänestivät esityksen puolesta.
Vihreät eivät kiistä, että koulurakennus tarvitsee mittavia korjauksia. Lautakunta kuitenkin päätti lakkautuksesta, vaikka peruskorjauksen kustannus ei poikkea juuri muista vastaavista kohteista eikä kaupungin investointikokonaisuudessa olisi ollut kovin suuri. Arvokkaaksi luokiteltua kyläalueen rakennusta ei ole helppo myydä, joten tyhjän koulun ylläpito jää kaupungin hoidettavaksi.
Vihreät vastustivat Lahnuksen koulun lakkautusta myös vuonna 2024 ja ovat johdonmukaisesti vastustaneet pienten koulujen lakkautuksia Espoossa. Päätöksen mukaan Lahnuksen koulun toiminta päättyy 31.7.2027, ja oppilaat siirtyvät pääosin Kalajärven kouluun.
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Yhteyshenkilöt
Noora Peltoniemi
Kasvun ja oppimisen lautakunnan varapuheenjohtaja
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