Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf

Espoo lakkauttaa Lahnuksen koulun - vihreät vastustivat yksimielisesti

28.10.2026 22:29:26 EET | Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf | Tiedote

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Espoon kasvun ja oppimisen lautakunta päätti tänään äänin 8-7 lakkauttaa Pohjois-Espoossa sijaitsevan Lahnuksen koulun. Vihreät vastustivat lakkautusta yksimielisesti ja esittivät koulun säilyttämistä. Lakkautuksen kannalla olivat kokoomuksen ja SDP:n edustajat. 

Vihreät vastustivat Lahnuksen koulun lakkautusta
Vihreät vastustivat Lahnuksen koulun lakkautusta Tony Hagerlund

Lautakunnan varapuheenjohtajan Noora Peltoniemen mukaan päätöksessä on kyse arvovalinnasta eikä pelkästä tilakysymyksestä. Vuonna 1906 perustettu Lahnuksen koulu on kylän ainoa kaupungin palvelu ja yhteisön kiinnepiste, jonka ympärille kylän tapahtumat ja talkoot rakentuvat. Koulussa on tänä syksynä 61 oppilasta.

— Lahnuksen koulu on paljon enemmän kuin koulurakennus. Espooseen mahtuu sekä 600 oppilaan kouluja että pieni kyläkoulu. Tämä päätös vie kylältä sen sydämen ja jättää jäljelle tyhjän rakennuksen, sanoo Peltoniemi.

Lakkautusta perustellaan pienenevällä oppilasmäärällä. Vihreiden mukaan kaupunki on itse ajanut koulun tähän tilanteeseen. Lakkautusuhka on leijunut koulun yllä vuosia, ja epävarmuus on syönyt koulun vetovoimaa perheiden silmissä. Lisäksi esiopetus siirrettiin pois Lahnuksesta vuonna 2024, mikä on entisestään heikentänyt koulun vetovoimaa. Kaupunginhallitus hylkäsi koulun lakkauttamisen jo keväällä 2024.

— Lahnuksessa koulu on paikka, jossa kylä kokoontuu. Täällä lapset oppivat talkoot, isommat auttavat pienempiä ja jokainen aikuinen tuntee jokaisen lapsen. Sellaista yhteisöä ei voi siirtää toiseen kouluun, sanoo lautakunnan jäsen Petra Määttänen. Määttänen teki kokouksessa vastaesityksen, ettei koulua lakkauteta. Vihreiden jäsenet äänestivät esityksen puolesta.

Vihreät eivät kiistä, että koulurakennus tarvitsee mittavia korjauksia. Lautakunta kuitenkin päätti lakkautuksesta, vaikka peruskorjauksen kustannus ei poikkea juuri muista vastaavista kohteista eikä kaupungin investointikokonaisuudessa olisi ollut kovin suuri. Arvokkaaksi luokiteltua kyläalueen rakennusta ei ole helppo myydä, joten tyhjän koulun ylläpito jää kaupungin hoidettavaksi.

Vihreät vastustivat Lahnuksen koulun lakkautusta myös vuonna 2024 ja ovat johdonmukaisesti vastustaneet pienten koulujen lakkautuksia Espoossa. Päätöksen mukaan Lahnuksen koulun toiminta päättyy 31.7.2027, ja oppilaat siirtyvät pääosin Kalajärven kouluun.

Avainsanat

espoovihreätkoulutus

Yhteyshenkilöt

Noora Peltoniemi
Kasvun ja oppimisen lautakunnan varapuheenjohtaja
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Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan Vihreät ry (perustettu 1984) on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys ja toimii Vihreän liiton piirijärjestönä toimialueellaan.

Uudenmaan Vihreiden tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja. Tarkoituksen toteuttamiseksi Uudenmaan Vihreät tekee ennen kaikkea vaalityötä mm. asettamalla eduskuntavaaliehdokkaat ja aluevaaliehdokkaat sekä tukemalla jäsenyhdistyksiään kuntavaaleissa.  

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