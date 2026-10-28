Huumekuolemien määrä nousi viime vuonna ennätystasolle – huumekuolleisuus suurinta Päijät-Hämeessä

Suomalaisten ulkomaanmatkailu kasvoi kesällä, Ruotsi Viroa suositumpi 22.10.2026 12:01:59 EEST | Tiedote

Suomalaiset matkustivat touko-elokuussa lomalle ulkomaille enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Suosituimmat kohteet olivat naapurimaat sekä Etelä-Euroopasta Kreikka ja Italia. Myös kotimaassa matkailtiin edelliskesää enemmän.