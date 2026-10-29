Pohjoismaisen kirjallisuuden ilta Naantalin pääkirjastossa

Illan aikana kuullaan otteita ruotsalaisen Johannes Anyurun romaanista He hukkuvat äitiensä kyyneliin (2017). Ajatuksia herättävä teos kuvaa dystooppista tulevaisuutta ja vihan kierteen seurauksia. Anyuru on ruotsalainen siirtolaistaustainen kirjailija, joka on voittanut arvostetun August-palkinnon. Tekstinäytteitä tilaisuudessa lukevat Marja Kalske ja Arja Söderholm.

Pohjoismainen kirjallisuusviikko on kansainvälinen tapahtuma, johon osallistuu yhteisöjä eri Pohjoismaista, Baltiasta ja kauempaakin. Viikon aikana muun muassa kirjastot, Pohjola-Nordenin yhdistykset ja koulut lukevat ääneen samoja tai samaan teemaan liittyviä teoksia ja keskustelevat niistä. Tapahtumalle valitaan vuosittain oma teema. Tänä syksynä teemana on Demokratia Pohjolassa.

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tarjolla on kahvia.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Raision ja Naantalin Pohjola-Norden ry sekä Naantalin kaupunginkirjasto.

Tiedot:

Pohjoismaisen kirjallisuuden ilta

Aika: Torstai 12.11.2026 klo 17.00–19.00

Paikka: Naantalin pääkirjasto (Tullikatu 11, Naantali)

Tilaisuus on maksuton, ilmainen kahvitarjoilu