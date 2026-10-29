Naantalin kaupunki

Pohjoismaisen kirjallisuuden ilta Naantalin pääkirjastossa

5.11.2026 09:00:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Naantalin pääkirjastossa järjestetään torstaina 12.11.2026 klo 17–19 Pohjola-Nordenin ääneenlukutilaisuus, jossa tarkastellaan pohjoismaista demokratiaa kirjallisuuden kautta.

Naantalin pääkirjaston ikkunarivistö, jonka laseissa toistuu sana ”Kirjasto” eri kirjasintyyleillä. Ikkunoista heijastuvat syksyinen puu ja läheiset rakennukset.
Naantalin pääkirjasto kutsuu viettämään Pohjoismaisen kirjallisuuden iltaa kirjallisuuden ja keskustelun parissa. Naantalin kaupunki

Illan aikana kuullaan otteita ruotsalaisen Johannes Anyurun romaanista He hukkuvat äitiensä kyyneliin (2017). Ajatuksia herättävä teos kuvaa dystooppista tulevaisuutta ja vihan kierteen seurauksia. Anyuru on ruotsalainen siirtolaistaustainen kirjailija, joka on voittanut arvostetun August-palkinnon. Tekstinäytteitä tilaisuudessa lukevat Marja Kalske ja Arja Söderholm

Pohjoismainen kirjallisuusviikko on kansainvälinen tapahtuma, johon osallistuu yhteisöjä eri Pohjoismaista, Baltiasta ja kauempaakin. Viikon aikana muun muassa kirjastot, Pohjola-Nordenin yhdistykset ja koulut lukevat ääneen samoja tai samaan teemaan liittyviä teoksia ja keskustelevat niistä. Tapahtumalle valitaan vuosittain oma teema. Tänä syksynä teemana on Demokratia Pohjolassa. 

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tarjolla on kahvia.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan! 

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Raision ja Naantalin Pohjola-Norden ry sekä Naantalin kaupunginkirjasto. 

Tiedot:
Pohjoismaisen kirjallisuuden ilta
Aika: Torstai 12.11.2026 klo 17.00–19.00
Paikka: Naantalin pääkirjasto (Tullikatu 11, Naantali)
Tilaisuus on maksuton, ilmainen kahvitarjoilu

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Naantalin pääkirjaston ikkunarivistö, jonka laseissa toistuu sana ”Kirjasto” eri kirjasintyyleillä. Ikkunoista heijastuvat syksyinen puu ja läheiset rakennukset.
Naantalin pääkirjasto kutsuu viettämään Pohjoismaisen kirjallisuuden iltaa kirjallisuuden ja keskustelun parissa.
Naantalin kaupunki
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Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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