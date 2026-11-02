Miten löydät oman juttusi ja suunnan tulevaisuuteen? Hakijan päivä 6.11. kokoaa yhteen Jyväskylän yliopiston opintomahdollisuudet

Jyväskylän yliopiston Hakijan päivä -tapahtuman tavoitteena on antaa nuorille ja muille tulevaisuuttaan pohtiville vastauksia oman alansa löytämiseen. Hakijan päivän koulutusalaesittelyissä esitellään Jyväskylän yliopiston monipuolista opintotarjontaa ja tarjotaan inspiraatiota oman opintopolun valintaan. Esittelyissä kerrotaan alan opiskelusta ja muun muassa opintojen tarjoamista työelämävalmiuksista. Esittelyissä on mukana Jyväskylän yliopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita.

Tapahtumaan osallistuvilla on myös mahdollisuus tavata opiskelijoita ja opintoneuvojia messuständeillä sekä tutustua käytännönläheisemmin opiskeluun matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sekä varhaiskasvatuksen opintojen toiminnallisilla pisteillä. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta järjestää päivän aikana myös tutustumiskäyntejä laboratorioihinsa.

Tapahtumassa ovat mukana lisäksi kampuskoirat, joita kävijät pääsevät tervehtimään klo 10–14. Jyväskylän yliopistossa on vuodesta 2018 alkaen järjestetty kampuskoiratoimintaa, jonka tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia.

Edellisvuosien tapaan Hakijan päivä on hybriditapahtuma ja siihen voi osallistua joko paikan päällä yliopiston Agora-rakennuksessa (Mattilanniemi 2, 40100 Jyväskylä) tai seurata koulutusalaesittelyitä virtuaalialustalla.

Jyväskylässä järjestetään samana päivänä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) Hakijan päivä -tapahtumat. Jamkin Rajakadun kampuksen ja yliopiston Agora-rakennuksen välille on järjestetty bussikuljetus, mikä mahdollistaa osallistumisen kumpaankin tapahtumaan. Agorasta on myös ohjaus Humakin Mattilanniemessä sijaitsevaan toimipisteeseen (Mattilanniemi 6–8, 40100 Jyväskylä).

Tapahtuma on maksuton ja sopii niin ensimmäistä opiskelupaikkaansa etsiville kuin jo opiskeleville sekä uutta koulutusta tai täydennyskoulutusmahdollisuuksia pohtiville. Virtuaalialustalla osallistuminen ei vaadi kirjautumista, eikä Hakijan päivään tarvitse ilmoittautua. Aiempien vuosien perusteella tapahtumaan odotetaan noin 2 000 osallistujaa. Päivän ohjelma ja lisätiedot: Hakijan päivä Jyväskylän yliopistossa | Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)



Lisätietoja :

Sanna Viljakainen

markkinointiasiantuntija

sanna.k.viljakainen@jyu.fi